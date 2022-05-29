Ад и хаос или совпадение: тренер "Ливерпуля" хотел посвятить игру Украине, но не смог

Перенесенный по политическим мотивам из Санкт-Петербурга в Париж финал Лиги Чемпионов обернулся массовыми беспорядками, давкой на стадионе и стычками с полицией.
Отобрали у России, но чуть не подавились.
Громкий скандал разгорается в Европе вокруг финала Лиги чемпионов, который по планам доллжен был пройти в Санкт-Петербурге, но из-за санкций был перенесен в Париж.
Начало финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» несколько раз откладывали из-за беспорядков перед стадионом «Стад де Франс». В итоге, игра стартовала позже на 37 минут позже.
Из-за проблем с организацией болельщики ожидали прохода на стадион в длинных очередях на пропускных пунктах. Многие из тех, кто купил билет, так и не смогли попасть на стадион.
Так же турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на входе. Английские СМИ пишут, что фанатов «Ливерпуля» обманули на €22 000 c поддельными билетами.
В итоге, ситуация вылилась в беспорядки.
Между фанатами и полицейскими то и дело возникали столкновения, против болельщиков был применен слезоточивый газ.
Помощь медиков понадобилась двум с лишним сотням болельщиков, а более 70 человек провели эту ночь в полицейских участках. СМИ отмечают, что полиция действовала порой необоснованно жестко.
Тем не менее, 15 тысяч фанатов пробрались на Стад де Франс без билетов — люди перелезали через турникеты и заборы.
«Тысячи британских болельщиков без билетов, либо с поддельными билетами пытались прорваться на стадион, нередко используя грубую силу. Выражаю благодарность силам правопорядка, которые действовали в этой трудной обстановке»,— написал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.
Бывший футболист Барселоны и спортивный эксперт Гарри Линекер осудил организаторов, назвав произошедшее тотальным хаосом.
Европейские фанаты футбола не заставили себя долго ждать и активно строчат отзывы в (запрещенный в РФ) Твиттер:
UEFA сообщил, что в срочном порядке вместе с правоохранительными органами рассмотрит ситуацию с беспорядками.
И хотя тренер Ливерпуля в начале игры пообещал победу своего клуба в финале Лиги Чемпионов посвятить Украине, планам не суждено было осуществиться (или именно поэтому)).
Встреча «Ливерпуля» с «Реал Мадридом» закончилась со счетом 1:0 в пользу второго. «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 14-ый раз в истории.
Напомним, первоначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Даже для профессионалов!)
В странах победившей демократии со спортом сейчас плохо, ибо как может быть со спортом хорошо, когда проще запретить выступление сильнейших соперников, чем победить их честно? Еще один тренер решил политикой заняться вместо подготовки команды - результат вполне закономерен- проигрыш.
А то в этом вашем Путинском Мордоре даже морду другим фанатам не набъёшь, даже оградку обоссать нельзя. Тоталитаризм!