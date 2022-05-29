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Ад и хаос или совпадение: тренер "Ливерпуля" хотел посвятить игру Украине, но не смог

Ад и хаос или совпадение: тренер "Ливерпуля" хотел посвятить игру Украине, но не смог

Автор:
29 мая 2022 15:28
Сообщество : Спорт
Метки: real   Болельщики   Украина   беспорядки   ливерпуль   матч   париж   санкт-петербург   фанаты   
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Перенесенный по политическим мотивам из Санкт-Петербурга в Париж финал Лиги Чемпионов обернулся массовыми беспорядками, давкой на стадионе и стычками с полицией.

Отобрали у России, но чуть не подавились.

Громкий скандал разгорается в Европе вокруг финала Лиги чемпионов, который по планам доллжен был пройти в Санкт-Петербурге, но из-за санкций был перенесен в Париж.

Начало финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» несколько раз откладывали из-за беспорядков перед стадионом «Стад де Франс». В итоге, игра стартовала позже на 37 минут позже.

Из-за проблем с организацией болельщики ожидали прохода на стадион в длинных очередях на пропускных пунктах. Многие из тех, кто купил билет, так и не смогли попасть на стадион.

Так же турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на входе. Английские СМИ пишут, что фанатов «Ливерпуля» обманули на €22 000 c поддельными билетами.

В итоге, ситуация вылилась в беспорядки.

Между фанатами и полицейскими то и дело возникали столкновения, против болельщиков был применен слезоточивый газ.

Помощь медиков понадобилась двум с лишним сотням болельщиков, а более 70 человек провели эту ночь в полицейских участках. СМИ отмечают, что полиция действовала порой необоснованно жестко.

Тем не менее, 15 тысяч фанатов пробрались на Стад де Франс без билетов — люди перелезали через турникеты и заборы.

«Тысячи британских болельщиков без билетов, либо с поддельными билетами пытались прорваться на стадион, нередко используя грубую силу. Выражаю благодарность силам правопорядка, которые действовали в этой трудной обстановке»,— написал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.

Бывший футболист Барселоны и спортивный эксперт Гарри Линекер осудил организаторов, назвав произошедшее тотальным хаосом.

Европейские фанаты футбола не заставили себя долго ждать и активно строчат отзывы в (запрещенный в РФ) Твиттер:

UEFA сообщил, что в срочном порядке вместе с правоохранительными органами рассмотрит ситуацию с беспорядками.

И хотя тренер Ливерпуля в начале игры пообещал победу своего клуба в финале Лиги Чемпионов посвятить Украине, планам не суждено было осуществиться (или именно поэтому)).

Встреча «Ливерпуля» с «Реал Мадридом» закончилась со счетом 1:0 в пользу второго. «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 14-ый раз в истории.

Напомним, первоначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: real   Болельщики   Украина   беспорядки   ливерпуль   матч   париж   санкт-петербург   фанаты   
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16  комментариев
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5k
Бу 9 часов назад
Все что связано с хохлопитеками приводит к неудачному результату в итоге.
Даже для профессионалов!)
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46
Gigantes Час назад
Это какой-то позор, всё что связано с вонючей Усраиной это стопроцентный проигрыш или провал.
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30k
Юр21 3 часа назад
Так всё нормально, можно посвящать, всё как вна Украине - бардак и хаос.
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3k
Константин 3 часа назад
У лягушатников большой опыт по подобным проведениям чемпионатов и финалов.То всем известный Евро-2016,теперь финал ЛЧ-2022...
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745
Pterocactus 4 часа назад
Насрать и розами посЫпать, чтобы хорошо пахло.
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398
piralexandr 4 часа назад
Парни и Девчонки! люди! А может ваще это не обсуждать?
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4k
leto2016 4 часа назад
И у нас ЧМ проходил)))) все приезжие ходили просто счастливыми по улицам. Драки были, но это отдельно уже, в кабаках для тех кто драки ищет. Таких беспорядков и близко не наблюдалось.
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1k
Pioner76 4 часа назад
Клоп лизнул и проиграл Все кто лижет проиграет всегда. Реал не пиарился и выграл. Британцы дальше моет мечтать о перемоге хохлов.
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957
Sergei 5 часов назад
Что в 2018 году что в 2020 в Питере была идеальная организация, (касаемо ЧМ2018 - вообще во всех принимающих городах)Никаких беспорядков, все чисто аккуратно и человечно - был настоящий интернациональный праздник футбола.
В странах победившей демократии со спортом сейчас плохо, ибо как может быть со спортом хорошо, когда проще запретить выступление сильнейших соперников, чем победить их честно? Еще один тренер решил политикой заняться вместо подготовки команды - результат вполне закономерен- проигрыш.
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1k
taxcop 6 часов назад
Как не порадоваться за иностранцев?)))
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2k
cfhfwby 6 часов назад
Блин, я посрать ходил и удачное испражнение посвятил Украине... чтобы ей на голову все это свалилось....
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494
Антошка 8 часов назад
Этот жованый тренер сейчас горилку литрами йухачит, незная как теперь людям в глаза смотреть с его "100% победой". Муж наверное его бросит...
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28k
Dobry vojak Svejk Z 9 часов назад
А ведь верно. В Питере такой задницы бы не случилось. Но заднеприводным плевать. Газом потравили - это же ведь другое! Это демократия! Пи.дарасы они е есть, пи.дарасы
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6k
CHNM 9 часов назад
Да ладно! Болелы получили всё, к чему их душа лежит

А то в этом вашем Путинском Мордоре даже морду другим фанатам не набъёшь, даже оградку обоссать нельзя. Тоталитаризм!
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6k
au3 9 часов назад
А кто виноват? То то же ...
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