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20 исторических снимков, на которых изображены самые первые экземпляры знакомых вещей и устройств

20 исторических снимков, на которых изображены самые первые экземпляры знакомых вещей и устройств

Автор:
30 августа 2023 11:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Прошлое   снимок   устройство   факты   фото   
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Предлагаю вам взглянуть на снимки первых вариаций изобретений, которыми мы сегодня с вами активно пользуемся. Возможно, вы их поначалу даже не узнаете, потому что их вид довольно сильно преобразился!

Человек создан для того, чтобы изобретать и совершенствовать уже сделанные открытия. История упрямо доказывает этот факт, и с её убедительными аргументами сложно не согласиться. Потребность в комфорте и облегчении труда заставила наиболее острые мужские и женские умы придумывать штуки, которые помогли решить вопросы с работой по дому, готовкой и передвижением из одного пункта в другой. Пусть их идеи не были совершенны, но они внесли огромный вклад в будущие разработки.

Фотоаппарат Ньепса, самый первый в мире фотоаппарат — 1820-1827 годы

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Одна из первых камер, которая использовалась для создания больших снимков

Конечно, нельзя не отметить, что прародительницей всех этих устройств является камера-обскура, которая по некоторым сведениям была создана ещё в V-IV веке до н. э.


Первый в мире самолёт «Райт Флаер», 1903 год


Первый в мире телефон, изобретённый Александром Беллом, 1875 год


Первый в мире электронный цифровой компьютер ENIAC, 1943-1945 годы


Первый автомобиль Benz Patent-Motorwagen, 1885 год


Первый в мире пылесос, 1906 год


Первый в мире вертолёт, 1938-1941 годы

Первый работающий вертолёт был изобретен чуть раньше — в 1936 году Генрихом Фоккером. Однако его разработка имела ряд несовершенств, поэтому изобретение не получило широкого распространения. Чуть позже американский конструктор русского происхождения Игорь Сикорский создал первый устойчивый вертолёт, который получил название VS-300.


Первые наушники, 1881 и 1920 год

На фото слева представлена первая телефонная гарнитура, придуманная Беллой Эзрой Джиллилэнд. Справа — первые электромагнитные наушники, разработанные Натаниэлем Болдуином.


Первый в мире холодильник, 1803 год

В 1803 году американец по имени Томас Мур представил устройство, которое позволяло сохранять продукты на длительный срок в целости и сохранности. Он занимался бизнесом — перевозил масло и постоянно сталкивался с тем, что при транспортировке продукт портился и терял свой привлекательный товарный вид.


Первая микроволновая печь использовалась военными только для размораживания продуктов, 1947

Создателем устройства считается американский инженер Перси Спенсер.


Первая бытовая микроволновая печь, 1955 год

Первый вариант домашней печи был представлен американской компанией «Tappan Company».


Первая в мире посудомоечная машина, 1893 год

Джозефина Гэрис Кокрейн стала первой изобретательницей, которая смогла придумать успешно работающую автоматическую посудомоечную машину.


Первая стиральная машина, 1766 год

Люди очень давно стали придумывать устройства, которые бы облегчали стирку одежды. Однако первый и наиболее приемлемый вариант разработал Якоб Кристиан Шеффер в 1766 году (его стиральная машина представлена на изображении слева). Чуть позже его идея трансформировалась и её стали брать на вооружение другие изобретатели и компании (пример финской стиральной машинки, выпускавшейся с 1943-1949 годах, представлен на фото справа).


Первый успешный тостер, 1909

Первый тостер, который на отлично справлялся со своей поставленной задачей (обжаривал равномерно кусочки хлеба с двух сторон), был изобретён Френком Шейлором. До него сделать подобное изобретение пытались Альберт Марш и Алан Макмастер. Однако их попытки были не столь успешны.


Первая скороварка, конец 18 века

Оказывается, что эта довольно популярная кухонная утварь была изобретена не поваром, а французским физиком и механиком Дени Папеном. Да, устройство того времени сильно отличалось от современных скороварок. Изначально это была обычная кастрюля с болтами, которые затягивались максимально туго, чтобы хоть как-то сдержать избыточное давление.


Первый в мире пассажирский паровоз, 1825 год

Назывался он Локомотив №1. Его построил английский изобретатель Джордж Стивенсон. Двигался чудо-паровоз со скоростью 24 километра в час.


Паскалин — первый в мире калькулятор, 1642-1644 годы

Устройство могло выполнять только сложение и вычитание, а числа вводились путём манипулирования его циферблатами. Изобрёл первый калькулятор французский математик Блез Паскаль.

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Метки: Вещи   Прошлое   снимок   устройство   факты   фото   
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1  комментарий
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Kostick 58 минут назад
справедливости ради, немцы тоже делали полноценные вертолеты в 40-е годы.
Fa.223 и FI.282 пусть и было их мало, но летали они норм.
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