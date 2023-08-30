20 исторических снимков, на которых изображены самые первые экземпляры знакомых вещей и устройств

Человек создан для того, чтобы изобретать и совершенствовать уже сделанные открытия. История упрямо доказывает этот факт, и с её убедительными аргументами сложно не согласиться. Потребность в комфорте и облегчении труда заставила наиболее острые мужские и женские умы придумывать штуки, которые помогли решить вопросы с работой по дому, готовкой и передвижением из одного пункта в другой. Пусть их идеи не были совершенны, но они внесли огромный вклад в будущие разработки.

Фотоаппарат Ньепса, самый первый в мире фотоаппарат — 1820-1827 годы