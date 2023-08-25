FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1229 постов • 216 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
19 медицинских приспособлений и инструментов прошлого

19 медицинских приспособлений и инструментов прошлого

Автор:
25 августа 2023 11:16
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Вещи   Прошлое   медицина   приспособления   устройства   факты   фото   
2136
20

Предлагаю вам взглянуть на медицинские инструменты прошлого, и поблагодарить Вселенную, что вам никогда не придётся посещать врачей того времени.

Прошлые века оставили нам наследие в виде разнообразных медицинских инструментов, которые использовались для диагностики, лечения и проведения хирургических вмешательств. При первом взгляде на них довольно сложно понять, каким было их предназначение. Медики того времени создавали различные приспособления для спасения жизней и здоровья людей, используя свои опыт и смекалку. Да, некоторые из них не всегда отличались эффективностью, а порой и даже вредили. Однако в будущем именно эти жутковатые устройства помогли медицине значительно продвинуться вперёд и подарить человечеству возможность жить дольше и лучше.

Стоматологический шприц, 1905 год

×
×

Такой шприц применялся для введения обезболивающих средств.


Коробки Инро, использовавшиеся в период Эдо для перевозки лекарств, 1603-1867 годы


Средневековая аптечка, вмещающая в себя 126 флаконов с лекарствами, 1560-е годы


Аппарат пневмоторакса для введения газа в грудную полость с целью коллапса лёгкого, 1901-1930 годы

Это широко применявшееся устройство для лечения туберкулеза до открытия эффективных антибиотиков.


Ушная трубка для аудиометрии

Редкое устройство, предназначенное для проверки костной проводимости.


Латунный шприц с футляром, 1601-1630 годы


Металлическая поршневая клизма с ёмкостью и сменными наконечниками, 19 век


Ланцет для кровопускания, 1850 год


Скарификатор Маллама, 1874 год

Инструмент использовался для вакцинации от оспы.


Складной родильный стул, 1701-1830 годы

Изображение Христа нарисовано на спинке стула над тем местом, где должна была лежать голова женщины.


Извлекатель пуль, 1500 год


Инструмент для трепанации, 1701-1800 годы


Устройство для коррекции носа


Европейская пила для ампутации, 1575 год


Карболовый паровой распылитель

Приспособление использовалось для обеззараживания тканей во время оперативного вмешательства.


Урологический насос

Гальванический аппарат, 1865 год

Медицинская электростатическая машина, которая использовалась для лечения самых различных заболеваний.


Динамометр, 1751-1823 годы

Инструмент использовался для оценки мышечной силы человека и определения клинического прогрессирования нервно-мышечной слабости.


Троакар изогнутого типа, 1880 год

Это хирургический инструмент с заострённым концом, который использовался для проникновения в полости тела человеческого организма с сохранением их герметичности. Сегодня в медицине применяются трокары современного типа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Вещи   Прошлое   медицина   приспособления   устройства   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
дормидонт Час назад
Складной родильный стул? Больше похож на переносной сральник!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy Час назад
При том уровне инструментов чудо, что человечество выжило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
cmacy Час назад
Лучше попасться хорошему врачу с этими инструментами, чем к плохому с современными
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

383212



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российская шахматистка выиграла Кубок мира
Российская шахматистка выиграла Кубок мира
18 фотографий, доказывающих, что животные могут быть более заботливыми, чем люди
18 фотографий, доказывающих, что животные могут быть более заботливыми, чем люди
Набирающие популярность в сообществах
17 фото примеров забавной мебели
17 фото примеров забавной мебели
Нежелательные имена на Руси
Нежелательные имена на Руси
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#авто аварии#забавно#интересно#подборка#знаменитости#США#мигрант
#автомобили#Юмор#аварии#Прикол#Автовсячина#милота#в мире#истории#шоу бизнес#люди
#машина#животные#ДТП#история#факты#позитив#дети#Китай#Ynews#Мемы
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Малоизвестные факты о Первой мировой войне Малоизвестные факты о Первой мировой войне 15 до боли знакомых примеров посуды из СССР, дизайн которой вызывает ностальгию 15 до боли знакомых примеров посуды из СССР, дизайн которой вызывает ностальгию 12 чувственных фото медсестёр прошлого, рассказывающих не только об их внешней красоте, но и внутренней духовной силе 12 чувственных фото медсестёр прошлого, рассказывающих не только об их внешней красоте, но и... 30 до боли бесполезных вещей и изобретений 30 до боли бесполезных вещей и изобретений 12 творений архитектуры из прошлого, которые даже спустя века выглядят потрясающе 12 творений архитектуры из прошлого, которые даже спустя века выглядят потрясающе

На что жалуетесь?

Вернуться