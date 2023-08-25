19 медицинских приспособлений и инструментов прошлого

Предлагаю вам взглянуть на медицинские инструменты прошлого, и поблагодарить Вселенную, что вам никогда не придётся посещать врачей того времени.
Прошлые века оставили нам наследие в виде разнообразных медицинских инструментов, которые использовались для диагностики, лечения и проведения хирургических вмешательств. При первом взгляде на них довольно сложно понять, каким было их предназначение. Медики того времени создавали различные приспособления для спасения жизней и здоровья людей, используя свои опыт и смекалку. Да, некоторые из них не всегда отличались эффективностью, а порой и даже вредили. Однако в будущем именно эти жутковатые устройства помогли медицине значительно продвинуться вперёд и подарить человечеству возможность жить дольше и лучше.
Стоматологический шприц, 1905 год
Такой шприц применялся для введения обезболивающих средств.
Коробки Инро, использовавшиеся в период Эдо для перевозки лекарств, 1603-1867 годы
Средневековая аптечка, вмещающая в себя 126 флаконов с лекарствами, 1560-е годы
Аппарат пневмоторакса для введения газа в грудную полость с целью коллапса лёгкого, 1901-1930 годы
Это широко применявшееся устройство для лечения туберкулеза до открытия эффективных антибиотиков.
Ушная трубка для аудиометрии
Редкое устройство, предназначенное для проверки костной проводимости.
Латунный шприц с футляром, 1601-1630 годы
Металлическая поршневая клизма с ёмкостью и сменными наконечниками, 19 век
Ланцет для кровопускания, 1850 год
Скарификатор Маллама, 1874 год
Инструмент использовался для вакцинации от оспы.
Складной родильный стул, 1701-1830 годы
Изображение Христа нарисовано на спинке стула над тем местом, где должна была лежать голова женщины.
Извлекатель пуль, 1500 год
Инструмент для трепанации, 1701-1800 годы
Устройство для коррекции носа
Европейская пила для ампутации, 1575 год
Карболовый паровой распылитель
Приспособление использовалось для обеззараживания тканей во время оперативного вмешательства.
Урологический насос
Гальванический аппарат, 1865 год
Медицинская электростатическая машина, которая использовалась для лечения самых различных заболеваний.
Динамометр, 1751-1823 годы
Инструмент использовался для оценки мышечной силы человека и определения клинического прогрессирования нервно-мышечной слабости.
Троакар изогнутого типа, 1880 год
Это хирургический инструмент с заострённым концом, который использовался для проникновения в полости тела человеческого организма с сохранением их герметичности. Сегодня в медицине применяются трокары современного типа.
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