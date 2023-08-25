19 медицинских приспособлений и инструментов прошлого

Прошлые века оставили нам наследие в виде разнообразных медицинских инструментов, которые использовались для диагностики, лечения и проведения хирургических вмешательств. При первом взгляде на них довольно сложно понять, каким было их предназначение. Медики того времени создавали различные приспособления для спасения жизней и здоровья людей, используя свои опыт и смекалку. Да, некоторые из них не всегда отличались эффективностью, а порой и даже вредили. Однако в будущем именно эти жутковатые устройства помогли медицине значительно продвинуться вперёд и подарить человечеству возможность жить дольше и лучше.

Стоматологический шприц, 1905 год