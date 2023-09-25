12 вещей из прошлого, которые сегодня кажутся очень странными

Некоторые вещи и увлечения наших предков вызывают сегодня шок.
Гении прошлого заложили основы для многих современных творений и изобретений. Так, без телеграфа, вероятно, не было бы сегодняшних телефонов. Однако далеко не все вещи, популярные в прошлом, прижились, а другие, если и прижились, очень сильно изменились.
Перед вами фотографии старых приспособлений, которые сегодня выглядят странно. Одно можно сказать наверняка: если бы наши предки оказались в сегодняшнем времени, современные изобретения им бы также показались странными.
Развлечения детей в середине прошлого века
Актриса Энн Фрэнсис в фильме «Запретная планета» в серьгах, в которых сидят настоящие попугайчики
Канун Рождества в шведской больнице, 1953
Женская перчатка для самообороны из лондонского музея: такой аксессуар был популярен в XIX веке
Покупатели прослушивают пластинки в музыкальном магазине
Ремни безопасности могли быть такими
Манекены из воска в супермаркете Лондона в конце 1920-х
Фонарик к Хэллоуину из репы: именно ее использовали раньше вместо тыквы
Мы рассказывали в этом материале, как вообще этот праздник стал популярен.
Конструкция для транспортировки бревен в начале ХХ века, которая также была любимым развлечением
Просто семейное фото из пятидесятых годов
Свадьба 1980-х годов, гости которой протестуют против загрязнения воздуха, СССР
Роторная карусель — еще одно безумное развлечение ХХ века
Источник:
- 12 творений архитектуры из прошлого, которые даже спустя века выглядят потрясающе
- 19 медицинских приспособлений и инструментов прошлого
- 17 странных вещиц, чьё предназначение было великой тайной, пока на помощь не пришли интернет-всезнайки
- 19 археологических находок, которые докажут, что занятное путешествие в прошлое возможно и без машины времени
- 18 кухонных приспособлений прошлого, которые введут в ступор любого современного человека
А вот автор не странный. Ни разу...
А вот такого ремня для пассажирки очень не хватает ныне - достала своим трындежом, чутка посильнее тормоз жахнул и едете дальше в тишине. Хорошая вещь, зря в серию не пошла.
Это чудовище всех сожрало?