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12 вещей из прошлого, которые сегодня кажутся очень странными

12 вещей из прошлого, которые сегодня кажутся очень странными

Автор:
25 сентября 2023 11:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Вещи из прошлого   Прошлое   удивительно   факты   фото   
1424
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Некоторые вещи и увлечения наших предков вызывают сегодня шок.

Гении прошлого заложили основы для многих современных творений и изобретений. Так, без телеграфа, вероятно, не было бы сегодняшних телефонов. Однако далеко не все вещи, популярные в прошлом, прижились, а другие, если и прижились, очень сильно изменились.


Перед вами фотографии старых приспособлений, которые сегодня выглядят странно. Одно можно сказать наверняка: если бы наши предки оказались в сегодняшнем времени, современные изобретения им бы также показались странными.


Развлечения детей в середине прошлого века

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Актриса Энн Фрэнсис в фильме «Запретная планета» в серьгах, в которых сидят настоящие попугайчики

Канун Рождества в шведской больнице, 1953

Женская перчатка для самообороны из лондонского музея: такой аксессуар был популярен в XIX веке

Покупатели прослушивают пластинки в музыкальном магазине

Ремни безопасности могли быть такими

Манекены из воска в супермаркете Лондона в конце 1920-х

Фонарик к Хэллоуину из репы: именно ее использовали раньше вместо тыквы

Мы рассказывали в этом материале, как вообще этот праздник стал популярен.

Конструкция для транспортировки бревен в начале ХХ века, которая также была любимым развлечением

Просто семейное фото из пятидесятых годов

Свадьба 1980-х годов, гости которой протестуют против загрязнения воздуха, СССР

Роторная карусель — еще одно безумное развлечение ХХ века

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Метки: Вещи   Вещи из прошлого   Прошлое   удивительно   факты   фото   
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5  комментариев
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sedoisever Час назад
Очень странные вещи... Ну, очень. Особенно прыжок на велосипеде. Сейчас такого не встретишь.
А вот автор не странный. Ни разу...
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27k
Matrosskin 21 минуту назад
Странного там только цветовая гамма, сегодня такая используется только фотографами-эстетами.
А вот такого ремня для пассажирки очень не хватает ныне - достала своим трындежом, чутка посильнее тормоз жахнул и едете дальше в тишине. Хорошая вещь, зря в серию не пошла.
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Vergüenza Ajena Полчаса назад
Комментарий к фото
А где семья?
Это чудовище всех сожрало?
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