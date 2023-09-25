12 вещей из прошлого, которые сегодня кажутся очень странными

Гении прошлого заложили основы для многих современных творений и изобретений. Так, без телеграфа, вероятно, не было бы сегодняшних телефонов. Однако далеко не все вещи, популярные в прошлом, прижились, а другие, если и прижились, очень сильно изменились.

Перед вами фотографии старых приспособлений, которые сегодня выглядят странно. Одно можно сказать наверняка: если бы наши предки оказались в сегодняшнем времени, современные изобретения им бы также показались странными.

Развлечения детей в середине прошлого века