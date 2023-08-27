Магазины проката в СССР: что советские граждане брали на временное пользование

Расцвет торговли в СССР пришёлся на 1950-е. Именно тогда началось массовое открытие новых магазинов, внедрение небывалых форм обслуживания (к примеру, доставка товаров прямо на адрес). Специалисты приступили к разработке грамотных и подробных памяток, улучшающих качество работы с покупателями и выводящих торговый сервис на высокий уровень.
Магазины проката
Одновременно с торговлей наблюдалось развитие магазинов проката. Магазинами эти пункты выдачи вещей можно было назвать с натяжкой. Ведь покупатель отдавал деньги, получая товары не навсегда, а на временное пользование. Советские граждане охотно посещали подобные точки, поскольку ассортимент там был богаче, чем во многих обычных магазинах. Но всё зависело от конкретного региона. К примеру, в курортном городке выбор прокатных вещей мог существенно отличаться от того, что предлагалось в рабочих либо дачных посёлках.
Наибольшим спросом у советских граждан пользовались: товары для спорта и туризма; мото- и велотехника; детские коляски; пишущие машинки; предметы мебели; кухонная утварь и посуда; бытовая техника (телевизоры, холодильники, пылесосы); музыкальные инструменты.
Как выдавались товары во временное пользование
Действовавшая в пунктах проката схема работы отличалась простотой: посетители выбирали то, что им было нужно, определяли срок пользования и оплачивали услугу по прейскуранту. Хотя существовало немало тонкостей.
К примеру, в начале 1950-х была популярна схема, которая ближе к 1970-м заметно упростилась: если вещи напрокат брали люди с постоянной пропиской (подтверждалось соответствующим штампом в паспорте), то им не нужно было вносить залоговую стоимость. Они оплачивали услугу сразу, получая вещи во временное пользование.
Если какие-то вещи напрокат брали граждане, имеющие временную прописку, то должны были внести в залог денежные средства, равные размеру тех предметов, что были выбраны. А прокат они оплачивали, когда возвращали все обратно в магазин.
Существовали определенные расценки на просрочку или повреждение товаров. Пролонгировать срок проката не составляло труда: необходимо было заранее известить работников пункта проката и осуществить оплату дополнительного срока. При отсутствии разрешение на продление гражданину назначался двойной тариф за период просрочки.
Повреждение прокатных товаров
Частенько клиенты пунктов проката выражали недовольство тем, что большую часть ассортимента такого магазина составляют вещи с немалой степенью износа. Но удивляться было нечему. Если предметы не принадлежали лично гражданам, то и бережно относиться к ним не обязательно.
Бывало и так, что вполне работоспособную вещь приносили в прокатный пункт полностью либо же частично поломанной. Если она подлежала ремонту, тогда его оплачивал пользователь по имевшемуся для подобных случаев прейскуранту.
Источник:
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Поэтому иэ магазинами никогда не называли. Они назывались так: "Пункт проката".
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"Ведь покупатель отдавал деньги, получая товары не навсегда, а на временное пользование."
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Покупатель оплачивал стоимость проката. Например годовая стоимость проката пианино была намного меньше, чем стоимость самого пианино. Поэтому прокат, во многих случаях, был выгоден.
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"Советские граждане охотно посещали подобные точки, поскольку ассортимент там был богаче, чем во многих обычных магазинах."
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Асортимент там был одинаков. Советские граждане посещали такие "магазины" потому, что,... Ну, например потому, что если ребёнок начинал учиться в музыкальной школе, то купить пианино для него было дороговато. К тому же никто не мог гарантировать, что ребёнок через пол года просто не захочет учиться музыке. И платить полугодовую зарплату за может быть ненужны инструмент было глупо. Так же глупо было покупать какую-нибудь вещь на один два раза. Проще и логичнее было взять этот предмет в прокат.
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"...от того, что предлагалось в рабочих либо дачных посёлках."
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Да. Пункты проката действительно существовали в дачных посёлках? А ещё: Автор точно понимает, что называлось "рабочим посёлком"? А ещё, автор в курсе, что советская экономика была плановой и что разницы в ассортименте прокатных пунктов в центре городов и на окраинах (например в рабочих посёлках) планировалась, исходя из постулата "все равны"? То есть ассортимент был везде одинаков?
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"Наибольшим спросом у советских граждан пользовались: товары для спорта и туризма; мото- и велотехника; детские коляски; пишущие машинки; предметы мебели; кухонная утварь и посуда; бытовая техника (телевизоры, холодильники, пылесосы); музыкальные инструменты."
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Да. Продукты в прокат не выдавались.
Если откинуть авторский стиль школьного сочинения на тему "Что я узнал на летних каникулах", то о прокате в СССР можно сказать следующее:
В СССР прокатные пункты были распространенными и популярными учреждениями, в которых граждане могли взять в аренду различные предметы. Ниже представлен обзор основных аспектов, связанных с прокатными пунктами в СССР:
1. Прокат спортивного инвентаря: Одними из самых популярных прокатных пунктов были станции проката спортивного инвентаря, особенно в городах с развитой инфраструктурой активного отдыха. Здесь можно было взять на прокат лыжи, коньки, санки и другое спортивное оборудование.
2. Прокат книг: В некоторых городах функционировали прокатные библиотеки, которые дополняли обычные библиотеки. За небольшую плату читатели могли взять книгу на дом на определенный срок.
3. Прокат костюмов: Эти пункты были востребованы, особенно перед праздниками или тематическими вечерами. Граждане могли взять в аренду костюм для участия в празднике или спектакле.
4. Прокат музыкальных инструментов: В некоторых городах можно было взять в аренду музыкальные инструменты на короткий срок.
5. Ограничения и правила: Как и в любом учреждении СССР, в прокатных пунктах существовали строгие правила и регламенты. Например, чтобы взять что-то в прокат, часто требовалось предоставить документы или залог.
6. Цены: Услуги проката были доступными для большинства граждан. Государство контролировало ценообразование, чтобы сделать прокат доступным для всех слоев населения.
7. Качество товаров: В зависимости от специфики прокатного пункта и географического расположения качество предоставляемого инвентаря могло варьироваться. Например, в крупных городах или туристических районах часто предлагались товары лучшего качества.
Прокатные пункты в СССР выполняли важную социальную функцию, предоставляя гражданам доступ к различным товарам и услугам, которые могли быть недоступны для покупки из-за их высокой стоимости или редкости.