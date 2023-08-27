Магазины проката в СССР: что советские граждане брали на временное пользование

Как выдавались товары во временное пользование

Действовавшая в пунктах проката схема работы отличалась простотой: посетители выбирали то, что им было нужно, определяли срок пользования и оплачивали услугу по прейскуранту. Хотя существовало немало тонкостей.

К примеру, в начале 1950-х была популярна схема, которая ближе к 1970-м заметно упростилась: если вещи напрокат брали люди с постоянной пропиской (подтверждалось соответствующим штампом в паспорте), то им не нужно было вносить залоговую стоимость. Они оплачивали услугу сразу, получая вещи во временное пользование.