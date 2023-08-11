19 археологических находок, которые докажут, что занятное путешествие в прошлое возможно и без машины времени

Ниже вы можете увидеть фотографии подобных археологических сокровищ, которые имеют огромное значение для общества и культуры.
Археологические находки играют важную роль в изучении истории и культуры человечества. Они дарят нам уникальные сведения о прошлых эпохах и помогают понять некоторые особенности жизни, которые существовали в те времени. Также некоторые артефакты позволяют нам изучить обычаи наших предков, лучше прочувствовать их отношение к миру и окружавшей действительности.
Ежегодно исследователи обнаруживают десятки, а иногда и даже сотни важных артефактов. Увы, далеко не все из находок способны пролить свет на великие тайны истории. Часто им под силу лишь немного помочь археологам приблизиться к выбору пути, который приведёт их к нужной разгадке. К счастью, среди них встречаются и более редкие и ценные вещицы, которые могут предоставить более содержательную информацию и вскружить ею голову исследователям.
Якорь монгольского корабля поднимают из моря недалеко от острова Такасима, Япония
Якорь относится приблизительно к 13 веку нашей эры.
В затонувшем корабле Mary Celestia у берегов Бермудских островов нашли духи 160-летней выдержки
Реликварий руки неизвестного святого, приблизительно 1230 год нашей эры
Кольцо эпохи викингов со словами «для Аллаха», найденное в могиле женщины, похороненной 1200 лет назад в Бирке
Кольцо представляет собой уникальное вещественное свидетельство прямого контакта викингов с Аббасидским халифатом.
Шлем в виде богомола периода Эдо, 17 век нашей эры
Погребальная маска Тутанхамона. Вид спереди и сзади. Создана приблизительно в 1323 году до нашей эры
Особый интерес представляет защитное заклинание, написанное египетскими иероглифами на спине и плечах десятью вертикальными и двумя горизонтальными линиями. Вероятно, оно должно было уберечь фараона от злых духов и помочь ему добраться до Царства мёртвых.
Шлем древнегреческого воина, которому около 2500 лет
Археологи на юге Италии обнаружили головной убор вместе с глиняной посудой, фрагментами орудий и щитом рядом с вероятными остатками храма богини Афины. По их мнению, эти артефакты могут быть связаны с крупным морским сражением, изменившим баланс сил в Средиземноморье.
Необычный французский реликварий, сделанный из ценных металлов и горного хрусталя, 1175-1200 годы
Археологи обнаружили сотни красочных саркофагов в Саккаре, Египет
Учёные обнаружили более 250 саркофагов, 150 бронзовых статуй и множества других предметов старины, которые проливают свет на особенности ритуальных практик того времени. Предметы были изготовлены около 2500 лет назад. Однако их точный возраст предстоит ещё выяснить.
В 21 веке сербские археологи обнаружили множество интересных находок в древнем Виминациуме
Одними из самых интересных являются серебряные и золотые таблички с загадочными выгравированными символами. Расшифровать их не удалось и по сей день.
Уффингтонская белая лошадь в Англии — это доисторическая фигура из мела на холме, датируемая 1000 годом до нашей эры
Французская мужская обувь из шёлка и кожи, 17 век
Резная модель глаза из слоновой кости и рога, 1800-1900 годы
Исследователь держит банку с консервированным в воде шафраном — специя необычайно хорошо сохранилась
Она была найдена на месте крушения датского военного корабля «Грибсшунден», затонувшего у берегов Швеции в 1495 году.
Талисман короля Карла Великого, который был погребён вместе с ним в 814 году
По некоторым сведениям, талисман содержит в себе осколки «истинного креста» (сооружения, на котором был распят Иисус).
Момент обнаружения статуи Гестии в 2017 году в руинах Айгаи в Турции
Эта дверь 14-го века в Эксетерском соборе, Великобритания, считается самой старой существующей кошачьей дверью
Керамический сосуд с реалистичным портретом дворянина в натуральную величину, 400 год до нашей эры
Самая большая золотая монета, когда-либо отчеканенная Испанией
Была в обращении с 1609 по 1618 год.
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Вспомнилось, пардон, РАЗБЛОКИРОВАЛ ВОСПОМИНАНИЕ: в советские времена в Саратове и саратовской области местные "плодово-выгодные" вина (по большей части, яблочные) носили собирательное название "ШАФРАН", видимо, по известному сорту яблок.