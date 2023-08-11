FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8506 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
19 археологических находок, которые докажут, что занятное путешествие в прошлое возможно и без машины времени

19 археологических находок, которые докажут, что занятное путешествие в прошлое возможно и без машины времени

Автор:
11 августа 2023 09:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предметы   Прошлое   архелогия   удивительно   фото   
2087
20

Ниже вы можете увидеть фотографии подобных археологических сокровищ, которые имеют огромное значение для общества и культуры.

Археологические находки играют важную роль в изучении истории и культуры человечества. Они дарят нам уникальные сведения о прошлых эпохах и помогают понять некоторые особенности жизни, которые существовали в те времени. Также некоторые артефакты позволяют нам изучить обычаи наших предков, лучше прочувствовать их отношение к миру и окружавшей действительности.

Ежегодно исследователи обнаруживают десятки, а иногда и даже сотни важных артефактов. Увы, далеко не все из находок способны пролить свет на великие тайны истории. Часто им под силу лишь немного помочь археологам приблизиться к выбору пути, который приведёт их к нужной разгадке. К счастью, среди них встречаются и более редкие и ценные вещицы, которые могут предоставить более содержательную информацию и вскружить ею голову исследователям.

Якорь монгольского корабля поднимают из моря недалеко от острова Такасима, Япония

×
×

Якорь относится приблизительно к 13 веку нашей эры.


В затонувшем корабле Mary Celestia у берегов Бермудских островов нашли духи 160-летней выдержки


Реликварий руки неизвестного святого, приблизительно 1230 год нашей эры


Кольцо эпохи викингов со словами «для Аллаха», найденное в могиле женщины, похороненной 1200 лет назад в Бирке

Кольцо представляет собой уникальное вещественное свидетельство прямого контакта викингов с Аббасидским халифатом.


Шлем в виде богомола периода Эдо, 17 век нашей эры

Погребальная маска Тутанхамона. Вид спереди и сзади. Создана приблизительно в 1323 году до нашей эры

Особый интерес представляет защитное заклинание, написанное египетскими иероглифами на спине и плечах десятью вертикальными и двумя горизонтальными линиями. Вероятно, оно должно было уберечь фараона от злых духов и помочь ему добраться до Царства мёртвых.


Шлем древнегреческого воина, которому около 2500 лет

Археологи на юге Италии обнаружили головной убор вместе с глиняной посудой, фрагментами орудий и щитом рядом с вероятными остатками храма богини Афины. По их мнению, эти артефакты могут быть связаны с крупным морским сражением, изменившим баланс сил в Средиземноморье.


Необычный французский реликварий, сделанный из ценных металлов и горного хрусталя, 1175-1200 годы


Археологи обнаружили сотни красочных саркофагов в Саккаре, Египет

Учёные обнаружили более 250 саркофагов, 150 бронзовых статуй и множества других предметов старины, которые проливают свет на особенности ритуальных практик того времени. Предметы были изготовлены около 2500 лет назад. Однако их точный возраст предстоит ещё выяснить.


В 21 веке сербские археологи обнаружили множество интересных находок в древнем Виминациуме

Одними из самых интересных являются серебряные и золотые таблички с загадочными выгравированными символами. Расшифровать их не удалось и по сей день.


Уффингтонская белая лошадь в Англии — это доисторическая фигура из мела на холме, датируемая 1000 годом до нашей эры


Французская мужская обувь из шёлка и кожи, 17 век


Резная модель глаза из слоновой кости и рога, 1800-1900 годы


Исследователь держит банку с консервированным в воде шафраном — специя необычайно хорошо сохранилась

Она была найдена на месте крушения датского военного корабля «Грибсшунден», затонувшего у берегов Швеции в 1495 году.


Талисман короля Карла Великого, который был погребён вместе с ним в 814 году

По некоторым сведениям, талисман содержит в себе осколки «истинного креста» (сооружения, на котором был распят Иисус).


Момент обнаружения статуи Гестии в 2017 году в руинах Айгаи в Турции


Эта дверь 14-го века в Эксетерском соборе, Великобритания, считается самой старой существующей кошачьей дверью


Керамический сосуд с реалистичным портретом дворянина в натуральную величину, 400 год до нашей эры

Самая большая золотая монета, когда-либо отчеканенная Испанией

Была в обращении с 1609 по 1618 год.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   Предметы   Прошлое   архелогия   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Alex 2 часа назад
По-моему, это для других целей использовалось

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
10k
Алексей 51 минуту назад
Ну хоть узнал что такое реликварий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
У многих по пол-погреба подобных "реликвий" с огурцами, помидорами и компотами от бабушек и прабабушек.
Вспомнилось, пардон, РАЗБЛОКИРОВАЛ ВОСПОМИНАНИЕ: в советские времена в Саратове и саратовской области местные "плодово-выгодные" вина (по большей части, яблочные) носили собирательное название "ШАФРАН", видимо, по известному сорту яблок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

494573



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так всегда

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#США#забавно#ДТП#история#фильм#маразм#Разное
#Прикол#автомобили#позитив#Автовсячина#люди#кино#факты#интересное#знаменитости#природа
#Юмор#животные#интересно#в мире#аварии#авто аварии#улыбнуло#подборка#сарказм#мир
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться