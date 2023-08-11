19 археологических находок, которые докажут, что занятное путешествие в прошлое возможно и без машины времени

Археологические находки играют важную роль в изучении истории и культуры человечества. Они дарят нам уникальные сведения о прошлых эпохах и помогают понять некоторые особенности жизни, которые существовали в те времени. Также некоторые артефакты позволяют нам изучить обычаи наших предков, лучше прочувствовать их отношение к миру и окружавшей действительности.

Ежегодно исследователи обнаруживают десятки, а иногда и даже сотни важных артефактов. Увы, далеко не все из находок способны пролить свет на великие тайны истории. Часто им под силу лишь немного помочь археологам приблизиться к выбору пути, который приведёт их к нужной разгадке. К счастью, среди них встречаются и более редкие и ценные вещицы, которые могут предоставить более содержательную информацию и вскружить ею голову исследователям.

Якорь монгольского корабля поднимают из моря недалеко от острова Такасима, Япония