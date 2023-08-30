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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
30 августа 2023 10:02
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2096
32
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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