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17 примеров, доказывающих, что в продажах есть свои великие умы и гении

17 примеров, доказывающих, что в продажах есть свои великие умы и гении

Автор:
26 октября 2022 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   креатив   название   улыбнуло   умора   фантазия   
990
18

Правильно придуманное название для заведения или магазина — половина его успеха.

Оно должно привлекать внимание и оставаться на слуху. Чтобы клиенты не проходили мимо и не отдавали предпочтение конкурентам, маркетологи задействуют все свои ресурсы для создания по-настоящему запоминающейся вывески. Фото, представленные ниже, покажут результат их тяжёлых трудов. Можно сказать, что некоторые креативщики справились с поставленной задачей успешно, а в некоторых местах, возможно, даже перестарались с её выполнением.


Маркетинг в хуторе Попки

×
×

Ударение на этой вывеске нужно ставить на последний слог. В этом случае всё будет выглядеть даже как-то обыденно.


Как это правильно прочитать?


Два в одном


Мир штор? Планета портьер? Нет!


Колянов не видали?


Внезапно

Возможно, здесь нет полного ассортимента товаров, и маркетолог решил выкрутиться именно таким способом.


Покараем ваши волосы


Шрек вышел на подработку


Для истинных любителей шаурмы


Хитрая вывеска


Манит, дурманит, зовёт войти в него.


Когда креатив на высоте


Сушин Сын, Ролов Дед, Соев Отец, Васабиева Мать. Что там ещё есть из набора?


Крепитесь, мужайтесь, но про кофеин на забывайте


Так выглядит мечта автолюбителя


Шинеально!


Стёб засчитан


Прекрасное название магазина

Любопытно, а что там с клиентурой?


Одно из самых странных названий для ресторана

Когда белка — тотемное животное

Источник:

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Метки: Юмор   вывеска   креатив   название   улыбнуло   умора   фантазия   
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homerchik Час назад
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325
Makfatym 12 секунд назад
Комментарий к фото
Кал Яны)
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890
basil pupkin 11 минут назад
Вот где потом всплывает креативная реклама. Властям совсем заняться нечем чтоле?

Согласно протоколу заседания Экспертного совета, суши-сеть опубликовала в паблике «Типичный Балтийск» запись с рекламой набора роллов «Куни Ли». Также в УФАС пожаловались на баннер от «Ёбидоёби» в Балтийске, который предлагал этот набор. Третья жалоба поступила на рекламу в красноярских «Белых росах», в этом случае речь шла о наборе «Чпо Ки».

«Рассматриваемая реклама общества содержит слова, которые при прочтении могут восприниматься как бранные и непристойные выражения, о чем также свидетельствуют мнения заявителей, выраженные в поступивших в адрес антимонопольного органа заявлениях, а также позиция ФАС России», прокомментировали в ведомстве.
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