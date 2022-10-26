17 примеров, доказывающих, что в продажах есть свои великие умы и гении

Оно должно привлекать внимание и оставаться на слуху. Чтобы клиенты не проходили мимо и не отдавали предпочтение конкурентам, маркетологи задействуют все свои ресурсы для создания по-настоящему запоминающейся вывески. Фото, представленные ниже, покажут результат их тяжёлых трудов. Можно сказать, что некоторые креативщики справились с поставленной задачей успешно, а в некоторых местах, возможно, даже перестарались с её выполнением.

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