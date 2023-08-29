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Жительницы Подмосковья попытались изгнать бесов из бездомной собаки

Жительницы Подмосковья попытались изгнать бесов из бездомной собаки

Автор:
29 августа 2023 17:31
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Молитвы   Наро-Фоминск   пенсионерки   ритуал   сектантки   собака   
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По словам местных жителей, сектантки проводят над животными жуткие ритуалы, а затем убивают и выкладывают по линейке рядом со своими участками.

В Наро-Фоминске две пенсионерки-сектантки поймали живущую на лесопилке собаку по кличке Герда и провели над ней обряд "экзорцизма". Сначала одна из женщин ходила вокруг животного с крестом и читала "молитвы от нечисти", а затем доверчивой Герде перемотали лапы и морду скотчем и попытались куда-то утащить.

К счастью, рядом оказались очевидцы. Женщины пытались убедить автора видео, что собака крадёт коз, кусает детей, она бешеная и они всего-то собираются отвести её к ветеринару. Однако сектанткам веры нет. Коз, про которых они говорили, нашли мёртвыми в пруду рядом с домом одной из пенсионерок. Зоозащитники уверены, что их убила одна из героинь видео. Местные жители в свою очередь рассказывают, что сектантки с животными проводят жуткие ритуалы — они крадут коз, собак и кошек, обливают кипятком и убивают, таким образом якобы изгоняя из них демонов.


Безумные старушки по линейке выкладывают трупы животных рядом со своими участками, пишет Telegram-канал Shot, отмечая, что в распоряжении редакции есть фотографии мёртвых животных.

Скулящую Герду у безумно верующих пенсионерок отбили. Сейчас собака находится на передержке у волонтёра. Местные жители написали заявление в полицию. Правоохранителям следует проверить пенсионерок не только на вменяемость и жестокое обращение с животными, но и по статье об оскорблении чувств верующих. Ведь если хотя бы половина из рассказов местных жителей окажется правдой, то что это, если не сатанизм издевательство над православием?

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Метки: Видео   Молитвы   Наро-Фоминск   пенсионерки   ритуал   сектантки   собака   
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27  комментариев
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28
Собака У Попа 2 часа назад
Я атеист. Но тут религия не причём. Дур. дом по ним плачет. Похоже на маниакальную шизофрениюю.
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4k
Vlad 9 минут назад
Все беды и конфликты человечества или от религии или от национализма, ну ещё небольшой процент - это территориальные претензии. Большевики сразу поняли в чём корень зла, и запретили религию kxyRм, чтоб дурь в голову не лезла, и плюсом задекларировали межнациональное равенство и братство. В итоге 15 совершенно разных народов прожили в этом братстве 70 лет.
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869
Звёздный князь 9 минут назад
Цитата: "...у безумно верующих пенсионерок..."
Вернее будет определение "...у одержимых безумием пенсионерок..."
Цитата: "Правоохранителям следует проверить..."
Правоохранители ОБЯЗАНЫ проверить, т.к. данное неадекватное поведение гражданок является угрозой обществу. Сегодня бездомные собачки, завтра бездомные люди. Аппетит у секстантов растёт с каждым разом под разными предлогами.
Тем более если взглянуть на эти ритуалы с позиции атеиста, то явно видно помешательство и безумие.
Тут вместе с правоохранителями санитаров вызывать надо. Налицо признаки маразма и религиозного фанатизма на фоне слабоумия.
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74
AndrushaVictorovich 14 минут назад
Ну он их хотя бы отпинал? Собаку то отпустили?
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92k
sapér Vodička 18 минут назад
Ссылка coub.com
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2k
Decapitated Headbanger Полчаса назад
Я бы сказал "выжившие из ума", но мне кажется они конченные с ранних лет, такими не становятся такими рождаются
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10k
Бритва Полчаса назад
на каком трупе местные жители начали что-то подозревать?
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4k
Артур Полчаса назад
А вы обращали внимание, что среди людей только в верующих вселяется дьявол? Еще ни одного атеиста не обвинили в том, что в него вселился дьявол.
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4k
Артур Полчаса назад
Православие головного мозга!
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10k
Garpia121 Полчаса назад
Эти "старушки" и есть бесы 100%, нелюди. Судить, и в дурку пожизненно.
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6k
Андрей Крылов 49 минут назад
Таких шибанутых (альтернативно одарённых пациентов дурдома) в любом дворе горда или в любой деревне не менее одной персоны сыщется. Эка невидаль :)
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11k
ScorpionDS 53 минуты назад
Жесть, ведь следующей жертвой может стать ребенок ...
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16k
Shtoppi 56 минут назад
из них самих нужно бесов изгонять. медикаментозно и в стационаре закрытого типа, но тут похоже уже ничего не поможет.
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9k
Trenzel2003 58 минут назад
Осень все ближе. Шизофрения все тяжелее переносится.
Пора правительству задуматься о возобновлении работы домов умалишенных.
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69
Александр Портениер Час назад
Как-то не так в России работает система принудительного лечения .
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19k
anpetrof Час назад
Их самих надо в поликлинику сдать для опытов...
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3k
Артур Котовой Час назад
Тут явно статья - жесткое обращение с животными.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, а ещё, наверняка, сектантки всё-таки как-то связаны с мигрантами. Если смогли притянуть ПРАВОСЛАВИЕ, то и без мигрантов пост - не пост. Надо копать.
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
Им бы самим аутодафе не мешало бы устроить
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13k
кот базилий 2 часа назад
Две старые дуры, потом дети также пропадать будут. В дурку их пока не поздно.
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8k
The Dude 2 часа назад
Как много любви, здравого смысла и адекватности в христианской вере.
Особенно радует, что данное движение имеет поддержку на государственном уровне.
Гойда!
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