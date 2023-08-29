Жительницы Подмосковья попытались изгнать бесов из бездомной собаки

По словам местных жителей, сектантки проводят над животными жуткие ритуалы, а затем убивают и выкладывают по линейке рядом со своими участками.
В Наро-Фоминске две пенсионерки-сектантки поймали живущую на лесопилке собаку по кличке Герда и провели над ней обряд "экзорцизма". Сначала одна из женщин ходила вокруг животного с крестом и читала "молитвы от нечисти", а затем доверчивой Герде перемотали лапы и морду скотчем и попытались куда-то утащить.
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К счастью, рядом оказались очевидцы. Женщины пытались убедить автора видео, что собака крадёт коз, кусает детей, она бешеная и они всего-то собираются отвести её к ветеринару. Однако сектанткам веры нет. Коз, про которых они говорили, нашли мёртвыми в пруду рядом с домом одной из пенсионерок. Зоозащитники уверены, что их убила одна из героинь видео. Местные жители в свою очередь рассказывают, что сектантки с животными проводят жуткие ритуалы — они крадут коз, собак и кошек, обливают кипятком и убивают, таким образом якобы изгоняя из них демонов.
Безумные старушки по линейке выкладывают трупы животных рядом со своими участками, пишет Telegram-канал Shot, отмечая, что в распоряжении редакции есть фотографии мёртвых животных.
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Скулящую Герду у безумно верующих пенсионерок отбили. Сейчас собака находится на передержке у волонтёра. Местные жители написали заявление в полицию. Правоохранителям следует проверить пенсионерок не только на вменяемость и жестокое обращение с животными, но и по статье об оскорблении чувств верующих. Ведь если хотя бы половина из рассказов местных жителей окажется правдой, то что это, если не
сатанизм издевательство над православием?
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2. Развал Союза наглядно продемонстрировал, какими "братьями" эти народы друг другу приходились.
Вернее будет определение "...у одержимых безумием пенсионерок..."
Цитата: "Правоохранителям следует проверить..."
Правоохранители ОБЯЗАНЫ проверить, т.к. данное неадекватное поведение гражданок является угрозой обществу. Сегодня бездомные собачки, завтра бездомные люди. Аппетит у секстантов растёт с каждым разом под разными предлогами.
Тем более если взглянуть на эти ритуалы с позиции атеиста, то явно видно помешательство и безумие.
Тут вместе с правоохранителями санитаров вызывать надо. Налицо признаки маразма и религиозного фанатизма на фоне слабоумия.
Пора правительству задуматься о возобновлении работы домов умалишенных.
Особенно радует, что данное движение имеет поддержку на государственном уровне.
Гойда!