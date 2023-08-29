Жительницы Подмосковья попытались изгнать бесов из бездомной собаки

К счастью, рядом оказались очевидцы. Женщины пытались убедить автора видео, что собака крадёт коз, кусает детей, она бешеная и они всего-то собираются отвести её к ветеринару. Однако сектанткам веры нет. Коз, про которых они говорили, нашли мёртвыми в пруду рядом с домом одной из пенсионерок. Зоозащитники уверены, что их убила одна из героинь видео. Местные жители в свою очередь рассказывают, что сектантки с животными проводят жуткие ритуалы — они крадут коз, собак и кошек, обливают кипятком и убивают, таким образом якобы изгоняя из них демонов.





Безумные старушки по линейке выкладывают трупы животных рядом со своими участками, пишет Telegram-канал Shot, отмечая, что в распоряжении редакции есть фотографии мёртвых животных.