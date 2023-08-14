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В Воркуте пожарные спасли собаку из колодца с мазутом

В Воркуте пожарные спасли собаку из колодца с мазутом

Автор:
14 августа 2023 09:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Воркута   Спасение   добро   колодец   мазут   собака   фото   
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Изначально животное нашли подростки, которые гуляли неподалёку, — они и вызвали помощь.

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Метки: Видео   Воркута   Спасение   добро   колодец   мазут   собака   фото   
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1  комментарий
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brotherirk Час назад
имхо, если мазут с нее не отмыли, все ровно издохнет(
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