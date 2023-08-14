В Воркуте пожарные спасли собаку из колодца с мазутом

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Изначально животное нашли подростки, которые гуляли неподалёку, — они и вызвали помощь.
Спасатели попытались отмыть собаку, однако она испугалась и убежала
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