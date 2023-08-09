Собака постоянно приходит к дорожному люку и неотрывно смотрит в него весь день

Загадка, которую пытаются разгадать всем городом.
Периодически все животные ведут себя странно. Однако иногда собаки изумляют не только владельцев, но и целый город. Так произошло с псом по кличке Мазгал из турецкого города Измат.
Мазгал стал местной знаменитостью из-за своего странного поведения. И нет, этот бездомный пес не носится по улицам, не ластится к прохожим и даже не выпрашивает угощение. Он просто сидит в одном и том же месте и наблюдает. Предмет его наблюдений — сточная канава прямо на дороге. Люк настолько интересует пса, что этот хвостатый парень сидит неизменно рядом с ним целыми днями. Даже кличку он получил благодаря своему занятию: mazgal с турецкого переводится «слив, сток».
Пес сидит возле решетки, куда уходит вода после дождя, каждый день, а мимо ежедневно проходят тысячи людей. При этом на улице огромное количество ливневок, но Мазгал неизменно сидит у одной и той же. Его постоянство заинтересовало не только местных жителей, но и СМИ. Однажды к канализации даже приехали спасатели, которые вскрыли люк. Чем закончилась эта история, смотрите видео ниже.
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