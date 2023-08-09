Собака постоянно приходит к дорожному люку и неотрывно смотрит в него весь день

Мазгал стал местной знаменитостью из-за своего странного поведения. И нет, этот бездомный пес не носится по улицам, не ластится к прохожим и даже не выпрашивает угощение. Он просто сидит в одном и том же месте и наблюдает. Предмет его наблюдений — сточная канава прямо на дороге. Люк настолько интересует пса, что этот хвостатый парень сидит неизменно рядом с ним целыми днями. Даже кличку он получил благодаря своему занятию: mazgal с турецкого переводится «слив, сток».