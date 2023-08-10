В США обнаружили "худшую сторожевую собаку в мире"

В США дружелюбный пёс позволил вору украсть велосипед хозяина. Животное встретило незнакомца, дало себя погладить и проводило его.
В Сан-Диего вор забрался в гараж частного дома и украл электровелосипед за 1300 долларов (более 125 тысяч рублей). Камера запечатлела, как навстречу грабителю выбежал стороживший дом золотистый ретривер и напал на незнакомца, но не с лаем и рыком, а с объятиями и лаской.
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«Ты лучшая собака, какую я когда-либо видел. Я тоже люблю тебя», — сказал воришка. Он потрепал пса за морду, почесал ему брюхо, поцеловал и благополучно уехал.
Полиция Сан-Диего опубликовала видео кражи в соцсетях. Большинство пользователей встало на сторону ретривера и призвало не винить его в излишнем дружелюбии.
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Так что подлинность видео вызывает сомнения.
и дрочить могу с двух рук.