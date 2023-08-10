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В США обнаружили "худшую сторожевую собаку в мире"

В США обнаружили "худшую сторожевую собаку в мире"

Автор:
10 августа 2023 07:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   США   велосипед   вор   кража   собака   
1659
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В США дружелюбный пёс позволил вору украсть велосипед хозяина. Животное встретило незнакомца, дало себя погладить и проводило его.

В Сан-Диего вор забрался в гараж частного дома и украл электровелосипед за 1300 долларов (более 125 тысяч рублей). Камера запечатлела, как навстречу грабителю выбежал стороживший дом золотистый ретривер и напал на незнакомца, но не с лаем и рыком, а с объятиями и лаской.

«Ты лучшая собака, какую я когда-либо видел. Я тоже люблю тебя», — сказал воришка. Он потрепал пса за морду, почесал ему брюхо, поцеловал и благополучно уехал.

Полиция Сан-Диего опубликовала видео кражи в соцсетях. Большинство пользователей встало на сторону ретривера и призвало не винить его в излишнем дружелюбии.

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Метки: Видео   Прикол   США   велосипед   вор   кража   собака   
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11  комментариев
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175
АНАТОЛИЙ Час назад
У меня ощущение, что видео постанова. Грабители так себя не ведут. Быстро взял что плохо лежит и уехал. А тут вольготно поставил велик, погладил пса, поигрался с ним и только потом уехал. А если в это время хозяин вышел? В США свободная продажа оружия. Хозяин гаража мог достать ствол, пристрелить воришку и ему бы за это ничего не было бы.
Так что подлинность видео вызывает сомнения.
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3k
Едондер пуп 21 минуту назад
Да пёс просто задолбался бегать за этим электровелосипедом на прогулках и только рад, что его наконец-то спёрли))
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148
Ви 49 минут назад
Вот нахрена ему велосипед? На его месте я бы такую чудесную собаку украл.
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1k
alex 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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402
София 2 часа назад
Золотистый ретривер не сторожевая собака.
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Жаль, конечно, но собакена нужно отправить в собачий рай.
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Alex Chebrikov

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