В США обнаружили "худшую сторожевую собаку в мире"

«Ты лучшая собака, какую я когда-либо видел. Я тоже люблю тебя», — сказал воришка. Он потрепал пса за морду, почесал ему брюхо, поцеловал и благополучно уехал.

Полиция Сан-Диего опубликовала видео кражи в соцсетях. Большинство пользователей встало на сторону ретривера и призвало не винить его в излишнем дружелюбии.