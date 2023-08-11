Собака с трудом нашла вход в здание

Четвероногому другу человека очень хотелось подбежать к хозяину, но у него на пути оказалась стеклянная преграда.
Эта собачка, которая живёт в Параньяке (Филиппины), попала в стеклянную ловушку, причём мнимую. Животному очень хотелось подбежать к хозяину, но оно, жалобно скуля, убеждалось, что между ним и лучшим другом выросли непреодолимые стеклянные преграды.
Оставалось только скрести стекло лапами, перебегая с места на место и совершенно не замечая тот факт, что рядом имеется распахнутая дверь. В какой-то момент собака всё-таки обнаружила заветный проход и страдания завершились. Хотя она и не сразу поверила в такое счастье.
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