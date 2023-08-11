Собака с трудом нашла вход в здание

Оставалось только скрести стекло лапами, перебегая с места на место и совершенно не замечая тот факт, что рядом имеется распахнутая дверь. В какой-то момент собака всё-таки обнаружила заветный проход и страдания завершились. Хотя она и не сразу поверила в такое счастье.