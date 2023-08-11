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Собака с трудом нашла вход в здание

Собака с трудом нашла вход в здание

Автор:
11 августа 2023 07:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   дверь   животные   собака   стеклянная дверь   филиппины   
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Четвероногому другу человека очень хотелось подбежать к хозяину, но у него на пути оказалась стеклянная преграда.

Эта собачка, которая живёт в Параньяке (Филиппины), попала в стеклянную ловушку, причём мнимую. Животному очень хотелось подбежать к хозяину, но оно, жалобно скуля, убеждалось, что между ним и лучшим другом выросли непреодолимые стеклянные преграды.

Оставалось только скрести стекло лапами, перебегая с места на место и совершенно не замечая тот факт, что рядом имеется распахнутая дверь. В какой-то момент собака всё-таки обнаружила заветный проход и страдания завершились. Хотя она и не сразу поверила в такое счастье.

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Метки: Видео   в мире   дверь   животные   собака   стеклянная дверь   филиппины   
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1  комментарий
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kca-opa 18 минут назад
Потому-что это не собака, а искусственно выращенный мутант, у меня кобель помер в 17 лет, карело-финка, слепой, глухой, но в дверь попадал, ну врать не буду, иногда промахивался, просто карелка это собака, а не такое недоразумение
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Alex Chebrikov

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