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«Эта история для меня всё равно остаётся дикой»: в Челябинской области директор школы напала на 12-летнего подростка из-за собаки

«Эта история для меня всё равно остаётся дикой»: в Челябинской области директор школы напала на 12-летнего подростка из-за собаки

Автор:
15 августа 2023 17:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Челябинская область   девочка   директор школы   драка   подросток   полиция   скандал   собака   
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Дело даже дошло до вице-губернатора.

Девочка выгуливала собаку во дворе и это не понравилось местной жительнице - директору школы. Она велела 12-летнему подростку забирать своего питомца и уходить. Та не послушалась и словесный конфликт перерос в драку. К ней подключилась мать девочки, подруга директора и случайные прохожие. С трудом, но их всё же удалось разнять.

Позже обе стороны написали заявления в милицию. Как сообщили силовики:

Полицейские проведут всестороннюю проверку, чтобы выяснить объективные причины и обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле у руководства Ашинского отдела МВД.

Инцидент прокомментировал и первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт:

Директор школы утверждает, что защищалась. Но эта история для меня всё равно остаётся дикой. Для меня учитель и, тем более, директор школы — это авторитет, верх уважения. Какие бы обстоятельства ни были, опускаться до рукоприкладства недостойно. Директор школы — это должностное лицо, он должен уметь управлять конфликтами и конструктивно их решать, а не создавать или усугублять их.


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Метки: Видео   Челябинская область   девочка   директор школы   драка   подросток   полиция   скандал   собака   
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Daimos 17 минут назад
Видео, как из курятника. Женские драки лучше без звука смотреть. Или не смотреть.
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2k
evzhur 24 минуты назад
Уверен, что директор сделала замечание (у нее мировоззрение такое) 12-летней, та ее послала. Прибежала толстая мать-хабалка и напала на директора. А всякие "школьные обиженки" сейчас радуются и злорадствуют.
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22k
Axel Полчаса назад
За...али если честно собачники и собаки. Собаки должны территорию охранять, собственность хозяина, а не срать на детских площадках и нападь на других людей. Какого хрена их вообще разрешают содержать в городах? Да и вообще это очень агрессивные, подлые и опасные хищники.
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1k
Kra 40 минут назад
Помнится математичка в нашей когда-то средней школе, треснула одноклассницу по голове деревянной указкой за то что та рисовала на уроке... и отнюдь не формулы...
Только как она стала директором с таким подходом?..
снять, нахрен, с руководящей должности!
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10k
Бритва 2 часа назад
авторитет учителя кончается на уровне завуча. Там они уже ощущают себя вершителями судеб, "высшим сословием"
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57k
alertol 2 часа назад
если собака без намордника, надо было убивать а не бить.... не важно овчарка или такса....
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