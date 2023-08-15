«Эта история для меня всё равно остаётся дикой»: в Челябинской области директор школы напала на 12-летнего подростка из-за собаки

Дело даже дошло до вице-губернатора.
Девочка выгуливала собаку во дворе и это не понравилось местной жительнице - директору школы. Она велела 12-летнему подростку забирать своего питомца и уходить. Та не послушалась и словесный конфликт перерос в драку. К ней подключилась мать девочки, подруга директора и случайные прохожие. С трудом, но их всё же удалось разнять.
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Позже обе стороны написали заявления в милицию. Как сообщили силовики:
Полицейские проведут всестороннюю проверку, чтобы выяснить объективные причины и обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле у руководства Ашинского отдела МВД.
Инцидент прокомментировал и первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт:
Директор школы утверждает, что защищалась. Но эта история для меня всё равно остаётся дикой. Для меня учитель и, тем более, директор школы — это авторитет, верх уважения. Какие бы обстоятельства ни были, опускаться до рукоприкладства недостойно. Директор школы — это должностное лицо, он должен уметь управлять конфликтами и конструктивно их решать, а не создавать или усугублять их.
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Только как она стала директором с таким подходом?..
снять, нахрен, с руководящей должности!
Как же ты на директора школы намордник наденешь?