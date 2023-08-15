«Эта история для меня всё равно остаётся дикой»: в Челябинской области директор школы напала на 12-летнего подростка из-за собаки

Директор школы утверждает, что защищалась. Но эта история для меня всё равно остаётся дикой. Для меня учитель и, тем более, директор школы — это авторитет, верх уважения. Какие бы обстоятельства ни были, опускаться до рукоприкладства недостойно. Директор школы — это должностное лицо, он должен уметь управлять конфликтами и конструктивно их решать, а не создавать или усугублять их.