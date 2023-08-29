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В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачёва

В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачёва

Автор:
29 августа 2023 13:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Алина Горбачева   Москва   Чкалов-арена   пропала   фигуристка   чемпионка   юниор   
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В последний раз Алину видели вчера вечером, около 19.00 часов. В Сети появился кадр с камеры видеонаблюдения, на котором фигуристка покидает «Чкалов Арену» и уходит в сторону Владимирской церкви.

По словам мамы спортсменки, накануне вечером она вышла с катка и не вернулась домой. 

16-летняя девочка шла в сторону Владимирской церкви рядом с Волоколамским шоссе и комплексом "Чкалов Арена", зашла в парк на набережной, а потом исчезла. На фото с уличной камеры  — момент, где школьницу видели в последний раз, сообщает MASH.

Прокуратура Москвы также опубликовала кадры с фигуристкой Алиной Горбачевой, которая несколько раз попала в объектив уличных камер наблюдения:


Зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована. Адрес последней фиксации на камере по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Если у вас есть какая-то информация по поводу этого, то пишите

, — просят фанаты спортсменки в Telegram-канале Team Gorbacheva Official.  

С собой у девушки были дорогие гаджеты и около 20 тыс. рублей. Сейчас полицейские проверяют, все ли на месте.

По словам источника, на который ссылается ИА Регнум, 16-летняя девочка покинула тренировку из-за ссоры с тренером Софьей Федченко. Алина с 9 лет жила у Софьи. Родители отдали её мастеру спорта, так как сами живут в другом городе.
К поискам Алины привлекли кинолога.

MASH не исключает, что девочка могла утонуть в Москва-реке — на Покровскую набережную, где сегодня нашли её вещи, вызвана поисково-спасательная группа МЧС и полиция. Специалисты собираются обследовать акваторию.  

Кроме того, подруги Алины, юные фигуристки сообщили о странном мужчине, который преследовал их на Покровской набережной у "Чкалов-арены". Как раз там, где последний раз видели 16-летнюю Алину Горбачёву.
Рядом с местом, где нашли вещи чемпионки среди юниоров, остались следы недавнего пикника. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности — рядом расположены несколько строек.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту исчезновения спортсменки находятся на контроле в прокуратуре.

Источник:

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Метки: Алина Горбачева   Москва   Чкалов-арена   пропала   фигуристка   чемпионка   юниор   
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12  комментариев
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62
Pavel Bass Час назад
Дай Бог найдись живой и здоровой.
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3k
poбт 44 минуты назад
нуда мигрантов не приплести - зря пост писать
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16k
Shtoppi 48 минут назад
нужно проверить, не было ли там где поблизости бригад "иностранных специалистов", которые домогаются до всего что движется, особенно до малолеток.
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14k
Kostick 53 минуты назад
"Алина с 9 лет жила у Софьи. Родители отдали её мастеру спорта, так как сами живут в другом городе." - жесть лютая... да бибись тот спорт в переносицу. дитя своего не видеть..
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10k
Игорь 54 минуты назад
...Родители отдали её мастеру спорта.... - оригинально
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34
Konst 57 минут назад
Скорее всего суицид, возраст опасный.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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