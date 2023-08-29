В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачёва

По словам мамы спортсменки, накануне вечером она вышла с катка и не вернулась домой.

16-летняя девочка шла в сторону Владимирской церкви рядом с Волоколамским шоссе и комплексом "Чкалов Арена", зашла в парк на набережной, а потом исчезла. На фото с уличной камеры — момент, где школьницу видели в последний раз, сообщает MASH.

Прокуратура Москвы также опубликовала кадры с фигуристкой Алиной Горбачевой, которая несколько раз попала в объектив уличных камер наблюдения: