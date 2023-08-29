В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачёва

В последний раз Алину видели вчера вечером, около 19.00 часов. В Сети появился кадр с камеры видеонаблюдения, на котором фигуристка покидает «Чкалов Арену» и уходит в сторону Владимирской церкви.
По словам мамы спортсменки, накануне вечером она вышла с катка и не вернулась домой.
16-летняя девочка шла в сторону Владимирской церкви рядом с Волоколамским шоссе и комплексом "Чкалов Арена", зашла в парк на набережной, а потом исчезла. На фото с уличной камеры — момент, где школьницу видели в последний раз, сообщает MASH.
Прокуратура Москвы также опубликовала кадры с фигуристкой Алиной Горбачевой, которая несколько раз попала в объектив уличных камер наблюдения:
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Зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована. Адрес последней фиксации на камере по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Если у вас есть какая-то информация по поводу этого, то пишите
, — просят фанаты спортсменки в Telegram-канале Team Gorbacheva Official.
С собой у девушки были дорогие гаджеты и около 20 тыс. рублей. Сейчас полицейские проверяют, все ли на месте.
По словам источника, на который ссылается ИА Регнум, 16-летняя девочка покинула тренировку из-за ссоры с тренером Софьей Федченко. Алина с 9 лет жила у Софьи. Родители отдали её мастеру спорта, так как сами живут в другом городе.
К поискам Алины привлекли кинолога.
MASH не исключает, что девочка могла утонуть в Москва-реке — на Покровскую набережную, где сегодня нашли её вещи, вызвана поисково-спасательная группа МЧС и полиция. Специалисты собираются обследовать акваторию.
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Кроме того, подруги Алины, юные фигуристки сообщили о странном мужчине, который преследовал их на Покровской набережной у "Чкалов-арены". Как раз там, где последний раз видели 16-летнюю Алину Горбачёву.
Рядом с местом, где нашли вещи чемпионки среди юниоров, остались следы недавнего пикника. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности — рядом расположены несколько строек.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту исчезновения спортсменки находятся на контроле в прокуратуре.
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