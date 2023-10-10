Камила Валиева в Нью-Йорке. Кто "отомстил" американцам за русскую фигуристку

Уникальную возможность в деталях рассмотреть нарезку из выступлений русской фигуристки Камилы Валиевой получили посетители знаменитой площади Таймс-сквер. Целых два дня там на одном из небоскрёбов Нью-Йорка на гигантском экране крутился ролик со спортивными достижениями Камилы. А чтобы все всё хорошо запомнили, ролик показывали каждые десять минут.
Пока любимица россиян Камила Валиева ждёт вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), который должен вынести решение по "допинговому делу", её фан-группа сделала девушке неожиданный подарок. Камилу показали на огромном экране в центре многомиллионного Нью-Йорка!
Глава фан-группы Камилы Дарья Киржаева в интервью Sport24 раскрыла детали неожиданной акции:
Идея пришла к болельщикам Камилы из Китая – мы с ними готовим поддержку для Камилы совместно. Но три девушки из группы решили сделать от себя личный подарок и придумали это видео. Далее они рассказали нам, что хотят, а мы уже нашли в России двух девушек, кто монтировал видео и искал нужные кусочки. На все ушло 2-3 недели. Цель – показать, как мы любим Камилу, что она – настоящий гений, бриллиант и что ее любят во всем мире! В Китае после Игр образовалась большая группа фанатов. Там очень любят Валиеву и всячески ее поддерживают.
Видеоклип сопровождается субтитрами на английском языке. В них Камила названа «феноменом фигурного катания», «создающим историю подростоком» и «новой королевой льда в России».
До Камилы на Таймс-сквер относительно недавно появлялась Анна Щербакова.
В феврале 2023 года китайские болельщики оплатили прокрутку ролика, поздравляющего Аню с Днём святого Валентина. На большом экране крутился короткий ролик, где олимпийская чемпионка стоит на пьедестале с медалью. Сверху была наложена надпись на английском языке: «С Днём святого Валентина, Аня!».
Компания TSX Entertainment, которая владеет одним из экранов, позволяет любому жителю планеты разместить свою рекламу буквально за копейки, - пишет Sportbox.ru. Стоимость 15 секунд показа составляет всего 40 долларов. Оплата производится через мобильное приложение.
TSX позиционирует свой экран на Таймс-сквер как крупнейшую в мире социальную ленту. С её помощью любой желающий может прорекламировать аккаунт в соцсетях. Охват аудитории впечатляет — более 360 тысяч человек в день.
Как говорится, "а теперь представьте лицо американской сборной по фигурному катанию".
Источник:
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Через приложение можно выложить свое фото/видео за смешные деньги, несколько дней будут крутить на одном из тех, что поменьше.
Назваться можно хоть "создающим историю подростоком", хоть сыном человека-паука.