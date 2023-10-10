Камила Валиева в Нью-Йорке. Кто "отомстил" американцам за русскую фигуристку

До Камилы на Таймс-сквер относительно недавно появлялась Анна Щербакова.

В феврале 2023 года китайские болельщики оплатили прокрутку ролика, поздравляющего Аню с Днём святого Валентина. На большом экране крутился короткий ролик, где олимпийская чемпионка стоит на пьедестале с медалью. Сверху была наложена надпись на английском языке: «С Днём святого Валентина, Аня!».

Компания TSX Entertainment, которая владеет одним из экранов, позволяет любому жителю планеты разместить свою рекламу буквально за копейки, - пишет Sportbox.ru. Стоимость 15 секунд показа составляет всего 40 долларов. Оплата производится через мобильное приложение.

TSX позиционирует свой экран на Таймс-сквер как крупнейшую в мире социальную ленту. С её помощью любой желающий может прорекламировать аккаунт в соцсетях. Охват аудитории впечатляет — более 360 тысяч человек в день.

Как говорится, "а теперь представьте лицо американской сборной по фигурному катанию".

