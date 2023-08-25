Самый неловкий ложный вызов полиции в мире произошел в Москве

В Москве две девушки заметили на улице подозрительный предмет и вызвали полицию. Оказалось, что их находка является выброшенной использованной резиновой секс-игрушкой.
Две юные жительницы столицы заметили на газоне подозрительный предмет и, проявив бдительность, вызвали полицию, думая, что это граната или ещё что-нибудь пострашнее. Времена сейчас такие - опасные. Правоохранительные органы сработали оперативно и в Петровско-Разумовский проезд моментально приехали оперслужбы.
Эксперты осмотрели находку и вынесли свой суровый вердикт: предмет опасности не представляет и вообще, это не граната, а сильно использованная резиновая вагина.
Как сообщает MASH, узнав правду, девушки не вынесли неловкости момента и... убежали.
Ой, как неудобно получилось ))
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и обрызгала всех йогуртовой начинкой.
Расчленёнка и та резиновая.