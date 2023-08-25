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Самый неловкий ложный вызов полиции в мире произошел в Москве

Самый неловкий ложный вызов полиции в мире произошел в Москве

Автор:
25 августа 2023 21:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   бдительность   вызов   газон   находка   полиция   секс-игрушка   
2098
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В Москве две девушки заметили на улице подозрительный предмет и вызвали полицию. Оказалось, что их находка является выброшенной использованной резиновой секс-игрушкой.

Две юные жительницы столицы заметили на газоне подозрительный предмет и, проявив бдительность, вызвали полицию, думая, что это граната или ещё что-нибудь пострашнее. Времена сейчас такие - опасные. Правоохранительные органы сработали оперативно и в Петровско-Разумовский проезд моментально приехали оперслужбы.

Эксперты осмотрели находку и вынесли свой суровый вердикт: предмет опасности не представляет и вообще, это не граната, а сильно использованная резиновая вагина.

Как сообщает MASH, узнав правду, девушки не вынесли неловкости момента и... убежали.

Ой, как неудобно получилось ))

Источник:

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Метки: Москва   бдительность   вызов   газон   находка   полиция   секс-игрушка   
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20  комментариев
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Как говорится лучше перебдеть, чем недобдеть!
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3k
Александр 11 минут назад
надеюсь на месте обезвредили.
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22k
BiZ 18 минут назад
чего там неудобного. наоборот, все нормально, не знают, что это. неудобно, когда знают.
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10k
Бритва Полчаса назад
было бы еще более неловко, если б она взорвалась
и обрызгала всех йогуртовой начинкой.
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34k
Андрей Иванов Полчаса назад
А чего неловкого? Полицаи никогда резинового члена не видели? Бабы правильно поступили. Кстати, пластид и прочее в дилдо заливается не хуже, чем в любую другую форму
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19k
Дмитрий 41 минуту назад
В вольном переводе: "Я нашла эти пули на автозаправке. Дома выяснила, что они от автомата. Серьёзно? Люди сводят меня с ума. Как возможно, что такие вещи ваяются на улице?".
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16k
Shtoppi 54 минуты назад
это мигрант из ср. азии искусственный глаз потерял )))))))
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1k
Андрей Кузнецов 54 минуты назад
Конкурентку сдали ! )))
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3k
5010_BIRD 58 минут назад
Это чтобы для поцелуев тренировать?
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9k
Уретра Брежнева Час назад
Всё правильно сделали , может там внутри чего напихано .
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10k
JeanLuk Час назад
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
Подозреваю, что они знали...
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62k
doker 2 часа назад
Да, Москва - это вам не Питер...
Расчленёнка и та резиновая.
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17k
K7OO 2 часа назад
Просто у них гранаты не той системы. (С)
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−7
Собака У Попа 2 часа назад
Вызов, совершенный заявителем под воздействием каких-либо факторов (например, обман), заставляющих верить в указанные им факты, не является ложным (не попадает под ст. 19.13 КоАП РФ), поскольку не является «заведомо ложным».
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6k
hhwost 2 часа назад
лучше резиновая на асфальте, чем реальная всем, кто рядом.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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