Самый неловкий ложный вызов полиции в мире произошел в Москве

Эксперты осмотрели находку и вынесли свой суровый вердикт: предмет опасности не представляет и вообще, это не граната, а сильно использованная резиновая вагина.

Как сообщает MASH, узнав правду, девушки не вынесли неловкости момента и... убежали.

Ой, как неудобно получилось ))