В Москве экскаватор провалился в бомбоубежище

Жители близлежащих домов не единожды желали застройщику провалиться пропадом. Проклятье частично сработало. К счастью, пострадала только техника.
В Москве на Большой Дорогомиловской улице строительный экскаватор провалился под землю. До этого он снёс бывший детский сад, под которым было бомбоубежище, но старый фундамент не выдержал веса, и техника, опрокинувшись на бок, оказалась под землёй.
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Известно, что на месте детсада собираются возводить бизнес-центр. Строительство идёт прямо под окнами многоквартирных домов. Жители которых пишут коллективные заявления в префектуру и Мосгосстройнадзор, требуя проверить документы застройщика, разрешающие стройку посреди жилых домов.
"Данная стройка вызывает обеспокоенность жителей квартала и может привести к социальному напряжению и негативным последствиям в районе Дорогомилово", — говорится в коллективном заявлении жителей района Дорогомилово.
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Что касается экскаваторщика, то некоторые СМИ сообщают, что он не пострадал. Тем не менее на месте ЧП заметили карету скорой помощи и пожарную машину.
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