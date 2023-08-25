FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 638 постов • 38 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Москве экскаватор провалился в бомбоубежище

В Москве экскаватор провалился в бомбоубежище

Автор:
25 августа 2023 20:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   Строительство   бомобоубежище   провал   экскаватор   
1425
2
2

Жители близлежащих домов не единожды желали застройщику провалиться пропадом. Проклятье частично сработало. К счастью, пострадала только техника.

В Москве на Большой Дорогомиловской улице строительный экскаватор провалился под землю. До этого он снёс бывший детский сад, под которым было бомбоубежище, но старый фундамент не выдержал веса, и техника, опрокинувшись на бок, оказалась под землёй.

Известно, что на месте детсада собираются возводить бизнес-центр. Строительство идёт прямо под окнами многоквартирных домов. Жители которых пишут коллективные заявления в префектуру и Мосгосстройнадзор, требуя проверить документы застройщика, разрешающие стройку посреди жилых домов.


"Данная стройка вызывает обеспокоенность жителей квартала и может привести к социальному напряжению и негативным последствиям в районе Дорогомилово", — говорится в коллективном заявлении жителей района Дорогомилово.

Что касается экскаваторщика, то некоторые СМИ сообщают, что он не пострадал. Тем не менее на месте ЧП заметили карету скорой помощи и пожарную машину.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Москва   Строительство   бомобоубежище   провал   экскаватор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
595
Александр 2 часа назад
Хорошее бомбоубежище
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ 24 минуты назад
так уж не пострадал? на кабину экскаватор пиьданулся..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий Час назад
проклятый СССР, наделал всякого, а экскаваторы страдают! (САРКАЗМ)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва Час назад
кажется, жители опаздывают с претензиями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Александр 2 часа назад
Да обычный подвал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

170628



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло
Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло
20 невероятных случаев из медицинской практики
20 невероятных случаев из медицинской практики
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Выставка в Манеже в Москве⁠⁠
Выставка в Манеже в Москве⁠⁠
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#ДТП#забавно#истории#факты#интересно#Китай#Мемы
#Юмор#автомир#интересное#аварии#позитив#подборка#в мире#Прошлое#криминал#улыбнуло
#автомобили#животные#история#авто аварии#Автовсячина#милота#дети#знаменитости#люди#деньги
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома «Бейте, я вас пальцем не трону»: кандидаты в депутаты Москвы подрались на предвыборных дебатах «Бейте, я вас пальцем не трону»: кандидаты в депутаты Москвы подрались на предвыборных дебатах У москвичей спросили, сколько они зарабатывают - но таких сумм никто не ожидал У москвичей спросили, сколько они зарабатывают - но таких сумм никто не ожидал В Москве прощаются с легендарным переводчиком фильмов и радиоведущим Леонидом Володарским В Москве прощаются с легендарным переводчиком фильмов и радиоведущим Леонидом Володарским В Москве пранкеры инсценировали похищение человека и поплатились В Москве пранкеры инсценировали похищение человека и поплатились Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему

На что жалуетесь?

Вернуться