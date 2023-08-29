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В Ростове-на-Дону прохожий с помощью рюкзака спас жизнь прыгнувшей из окна женщине

В Ростове-на-Дону прохожий с помощью рюкзака спас жизнь прыгнувшей из окна женщине

Автор:
29 августа 2023 11:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ростов-на-Дону   переломы   прыжок из окна   рюкзак   спас жизнь   суицид   травмы   
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Мужчина заметил стоящую в окне многоэтажки женщину и попытался помочь.


В Ростове-на-Дону женщина выжила, выпав из окна четвертого этажа дома по улице Маршала Ерёменко. Прохожий заметил суицидницу, когда она стояла в проёме окна и звала на помощь. С собой у мужчины был лишь рюкзак, который он подложил, чтобы смягчить падение дамы и уберечь её от торчащего из зеили штыря.

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В результате дама выжила, хоть и получила многочисленные переломы.


Позже выяснилось, что пострадавшая - 30-летняя многодетная мать, которая вела асоциальный образ жизни.Женщина нигде не работала, а её детей еще в апреле текущего года изъяли органы опеки. Их матери поставили условие: если она приведет свою жизнь в порядок, опека может пересмотреть решение и вернуть ребят.


Однако за все это время, как сообщают СМИ, мадам ни разу не навестила малышей. Между тем, сейчас на попечительстве государства находятся 14-летняя и двухлетняя девочки, а также шестимесячные близнецы. Еще один мальчик шести лет с младенчества воспитывается и живёт у бабушки. Она приходила навещать детей в приюте и хотела забрать себе двух старших девочек, но органы опеки в этом отказали.


А непутёвая мамаша ребятишек выжила и сейчас находится в клинике с кучей травм - от переломов шейных позвонков до ушибов. В момент падения женщина находилась в измененном сознании, вызванном приёмом запрещённых веществ.

Источник:

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Метки: Видео   Ростов-на-Дону   переломы   прыжок из окна   рюкзак   спас жизнь   суицид   травмы   
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22  комментария
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10k
Игорь 3 часа назад
там таких еще пара рядом лежит
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21k
Dobrovit Полчаса назад
Таких спасать – только рюкзаки портить...
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3k
Anton Полчаса назад
У нас коллега кончил собой. 50 лет проработал на фирме, дали 5000 Евро + Электра байк, который 5000 евро стоил.(Германия) Но он не хотел на пенсию, так как жена смылась и хотел дальше работать, но его отправили на пенсию! Вены порезал, но вовремя нашли и спасли, он в больнице очнулся и на кровати сразу же и повесился на постельном белье!
Он был физический в очень хорошей форме, пенсия у него жирная была, мог бы по Миру по морям кататься и наслаждаться!
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958
Vergüenza Ajena 37 минут назад
Я чего-то не понимаю?
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958
Vergüenza Ajena 41 минуту назад
Ну вот...
Не дал ей "привести свою жизнь в порядок".
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5k
Трям 56 минут назад
А эти двое на лавочке, эти первыми выпрыгнули и их просто оттащили для следующего десанта?
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3k
Pill Час назад
А стоило спасать неадекватный инкубатор?
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8k
Дмитрий Час назад
Да она просто друзей на лавке увидела! Суицид она там совершала. Просто не докричалась их и пошла по самому короткому пути.
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14k
Александр 2 часа назад
ИМХО таких спасать не стоит. Пользы человечеству от таких нет. Чего на них ресурсы тратить ?
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10k
SuperTroll 2 часа назад
Да она просто к своим рыцарям, которые спят а лавке, спешила присоединиться
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671
partners74 2 часа назад
чёто Ростов сегодня отжигает)) то баба пьяная за рулем, то казак у них с кем-то в спаринге сошелся, теперь вот-летуны из окон.
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64k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
нахрена он ее спас , теперь она останется калекой и тоже на попечении бабушки (матери) будет ей жизнь портить . умерла так умерла , она уже не исправится
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17k
Toxictofa 3 часа назад
Пора для таких вводить принудительную стерилизацию.
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5k
Rubiroid_47 4 часа назад
В следующем году будут втроём на лавочке лежать.
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3k
DVPET 4 часа назад
Жаль, рюкзак мужику наверняка попортила. Испачкала точно...
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34k
АнтонПолднев 4 часа назад
Сначала скакнула, а потом "помогите". Грех конечно такое говорить, но карме нужно было довести дело до конца. Такие персонажи засоряют планету не хуже углеродного следа...
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