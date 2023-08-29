В Ростове-на-Дону прохожий с помощью рюкзака спас жизнь прыгнувшей из окна женщине

В результате дама выжила, хоть и получила многочисленные переломы.





Позже выяснилось, что пострадавшая - 30-летняя многодетная мать, которая вела асоциальный образ жизни.Женщина нигде не работала, а её детей еще в апреле текущего года изъяли органы опеки. Их матери поставили условие: если она приведет свою жизнь в порядок, опека может пересмотреть решение и вернуть ребят.





Однако за все это время, как сообщают СМИ, мадам ни разу не навестила малышей. Между тем, сейчас на попечительстве государства находятся 14-летняя и двухлетняя девочки, а также шестимесячные близнецы. Еще один мальчик шести лет с младенчества воспитывается и живёт у бабушки. Она приходила навещать детей в приюте и хотела забрать себе двух старших девочек, но органы опеки в этом отказали.





А непутёвая мамаша ребятишек выжила и сейчас находится в клинике с кучей травм - от переломов шейных позвонков до ушибов. В момент падения женщина находилась в измененном сознании, вызванном приёмом запрещённых веществ.