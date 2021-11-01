Водитель автобуса спас женщину, которая решила прыгнуть с моста вместе с ребенком

В Китае водитель автобуса заметил на мосту подозрительную женщину с ребенком, сбавил скорость и решил проследить за её действиями. Как только женщина остановилась и начала перекидывать свою ногу через ограждение, герой видео выбежал из транспортного средства и спас её.

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Не все супергерои носят плащи Установленная в салоне автобуса камера запечатлела поступок мужчины.