Водитель автобуса спас женщину, которая решила прыгнуть с моста вместе с ребенком

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В Китае водитель автобуса заметил на мосту подозрительную женщину с ребенком, сбавил скорость и решил проследить за её действиями. Как только женщина остановилась и начала перекидывать свою ногу через ограждение, герой видео выбежал из транспортного средства и спас её.
Не все супергерои носят плащи
Установленная в салоне автобуса камера запечатлела поступок мужчины.
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