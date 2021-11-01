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Водитель автобуса спас женщину, которая решила прыгнуть с моста вместе с ребенком

Водитель автобуса спас женщину, которая решила прыгнуть с моста вместе с ребенком (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 08:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   видео   водитель   водитель автобуса   дети   самоубийство   спасение   суицид   
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В Китае водитель автобуса заметил на мосту подозрительную женщину с ребенком, сбавил скорость и решил проследить за её действиями. Как только женщина остановилась и начала перекидывать свою ногу через ограждение, герой видео выбежал из транспортного средства и спас её.

Не все супергерои носят плащи

Установленная в салоне автобуса камера запечатлела поступок мужчины.

Источник:

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Метки: Китай   видео   водитель   водитель автобуса   дети   самоубийство   спасение   суицид   
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Ваня 44 минуты назад
по всему миру осенние обострения, а мужику - респект и уважуха...
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Mr.Adamson

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