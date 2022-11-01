Возвращение блудного бразильца в Россию

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Бразильский болельщик Томер Савойя, порядком обрусевший в барах Москвы и Ростова-на-Дону во время чемпионата мира 2018 года по футболу, решил вновь вернуться в Россию. Прославившийся фразой «Россия ****** (великолепна), братан!» мужчина подучил русский язык и обратился к пользователям сети, которые его узнали.
Один из главных мемов Чемпионата мира по футболу 2018 года вновь вернулся в Россию.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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