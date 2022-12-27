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Сообщество Новости Ростова-на-Дону 9 постов • 26 подписчиков подписаться
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В Ростове-на-Дону парень украл два вибратора из магазина интимных товаров

В Ростове-на-Дону парень украл два вибратора из магазина интимных товаров

Автор:
27 декабря 2022 09:04
Сообщество : Новости Ростова-на-Дону
Метки: вибратор   видео   интим   кража   ростов-на-дону   секс-шоп   
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На камерах видеонаблюдения В Ростове-на-Дону засветился молодой человек, укравший вибраторы. Молодой человек долго бродил между прилавков и выбирал товар. Дождавшись подходящего момента, он спрятал коробки с понравившимися секс-игрушками в свой рюкзак.

Для себя и для друга?

Воришка украл две женские секс-игрушки общей стоимостью 25 тысяч рублей. Сотрудники магазина обратились с заявлением в правоохранительные органы.

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Метки: вибратор   видео   интим   кража   ростов-на-дону   секс-шоп   
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8  комментариев
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146
ruslan d 57 минут назад
Воришка *уев
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15k
Patmaz 15 минут назад
Это была любовь с первого взгляда. Не смог устоять...
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6k
rutt Полчаса назад
Это клептоман решил размять попец перед посадкой. Дальновидный
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51k
dima423 Полчаса назад
тяжело ему сидеть будет когда сокамерники узнают за что)))
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32k
Fat Lynx 45 минут назад
Для себя и товарища?
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4k
Frank Borman 55 минут назад
Ну, ему же надо. Для себя и для своего парня.
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Виталий Гедрис 59 минут назад
Ну, тут много вариантов.)))
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Себастьян Перейра

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