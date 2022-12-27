В Ростове-на-Дону парень украл два вибратора из магазина интимных товаров

На камерах видеонаблюдения В Ростове-на-Дону засветился молодой человек, укравший вибраторы. Молодой человек долго бродил между прилавков и выбирал товар. Дождавшись подходящего момента, он спрятал коробки с понравившимися секс-игрушками в свой рюкзак.

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Для себя и для друга? Воришка украл две женские секс-игрушки общей стоимостью 25 тысяч рублей. Сотрудники магазина обратились с заявлением в правоохранительные органы.