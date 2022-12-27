В Ростове-на-Дону парень украл два вибратора из магазина интимных товаров

139
1
1
На камерах видеонаблюдения В Ростове-на-Дону засветился молодой человек, укравший вибраторы. Молодой человек долго бродил между прилавков и выбирал товар. Дождавшись подходящего момента, он спрятал коробки с понравившимися секс-игрушками в свой рюкзак.
Для себя и для друга?
Воришка украл две женские секс-игрушки общей стоимостью 25 тысяч рублей. Сотрудники магазина обратились с заявлением в правоохранительные органы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Спалился: камера сняла неосторожного вора в магазине
- Постригся и сбежал: ночные похождения воришки в московском барбершопе
- Австралиец устроил световое шоу, пытаясь украсть медь с электроподстанции
- Добытчик: хитрый кот ограбил рыбака
- Ни на что не отвлекайтесь, когда снимаете деньги с банкомата
Новости партнёров
реклама