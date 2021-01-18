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Любитель пинг-понга чуть не покалечил свою сестру во время игры

Любитель пинг-понга чуть не покалечил свою сестру во время игры (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 10:10
Сообщество : Спорт
Метки: Травма   бангкок   видео   люди   спорт   таиланд   теннис   
1595
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Настольный теннис может оказаться очень опасным развлечением. В Бангкоке камера наблюдения запечатлела игру в настольный теннис, которая закончилась не лучшим образом для одного из зрителей.

Источник:

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Метки: Травма   бангкок   видео   люди   спорт   таиланд   теннис   
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10  комментариев
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14k
Егор 2 часа назад
Она напрашивалась явно
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623
DESANT_MSK137 7 минут назад
Типок который на стуле сидел, мне показалось вообще смеяться начал.
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3k
Борис Карабанов 16 минут назад
"Видео обрезано. Может быть, у них там раньше конфликт возник" (с)
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5k
z0_0b 20 минут назад
Самонаводящаяся ракетка +)
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5k
Дмитрий Полчаса назад
Так себе место для стола, еси честно. В рестике))
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2k
tessio 45 минут назад
Ходил в секцию - тоже летали ракетки. А сейчас если основание ракетки Super ZLC + две накладки тенерджи в сумме может стоить 30 и более т.р. Особо не покидаешься...
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31k
Опаньки 56 минут назад
ууу, зверюга
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9k
Антон Семёныч Час назад
-Тоже ничего. Сказал мужик, когда кинул камень в собаку, а попал в тёщу.
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618
Alexander 2 часа назад
помню в детстве только так во дворах ракетки летали, ладно в кого нибудь, а вот когда окна выбивали приходилось неделями в других дворах играть, пока не утихнут страсти)
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