Любитель пинг-понга чуть не покалечил свою сестру во время игры

Настольный теннис может оказаться очень опасным развлечением. В Бангкоке камера наблюдения запечатлела игру в настольный теннис, которая закончилась не лучшим образом для одного из зрителей.
Ракетка вылетела из рук игрока и попала в лицо его сестры.
Источник:
Ссылки по теме:
- Старые травмы Джеки Чана дают о себе знать
- Где работают и чем занимаются успешные люди?
- Экстремальное проветривание в Норильске
- Установка кондиционера пошла не по плану
- Автолюбитель оказал помощь пенсионеру, которому стало плохо
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...