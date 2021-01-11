FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4517 постов • 637 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Старые травмы Джеки Чана дают о себе знать

Старые травмы Джеки Чана дают о себе знать (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 10:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 2021   Дракон желаний   Травма   видео   джеки чан   кино   премьера   
1075
1
1
Стареющий, но неунывающий любимец миллионов Джеки Чан пришел на премьеру свежего китайско-американского анимационного фильма, в котором он озвучил одного из персонажей. Видео снято 1 января 2021 года в Китае.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: 2021   Дракон желаний   Травма   видео   джеки чан   кино   премьера   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34
nas175 52 минуты назад
Зная Джеки Чана, это могут быть новые травмы)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
73k
Броненосец Потелкам Час назад
Молодец, своим трудом, не жалеючи, сумел выбраться в звезды !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Военная ракета залетела в окно жителям Саратова (1 фото + 1 видео) Военная ракета залетела в окно жителям Саратова (1 фото + 1 видео) Хоббит: Дорога ярости Хоббит: Дорога ярости Таксист из фильма «Брат 2» в реальной жизни Таксист из фильма «Брат 2» в реальной жизни Первый трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» Первый трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» Неожиданная встреча норвежцев с Томом Крузом Неожиданная встреча норвежцев с Томом Крузом Молодая и неопытная Кэмерон Диаз на пробах в фильм «Маска» Молодая и неопытная Кэмерон Диаз на пробах в фильм «Маска»
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

523542



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Космонавт показывает землянам, как выглядят российские города из космоса
4
87
Космонавт показывает землянам, как выглядят российские города из космоса
Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек
0
36
Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что такое по-настоящему хороший стилист: 50 фотографий "до" и "после"
1
58
Что такое по-настоящему хороший стилист: 50 фотографий "до" и "после"
NASA опубликовало уникальные снимки слияния галактик
0
7
NASA опубликовало уникальные снимки слияния галактик
Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото)
Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#прикольные#приколы#на различный вкус#подборка#настроение#фотографии#сарказм.#истории
#интересно#прикол#история#смешные#кино#знаменитости#позитив#природа#девушки#космос
#факты#животные#картинки#СССР#новый год#комментарии#сша#Россия#интересные факты#собака

На что жалуетесь?

Вернуться