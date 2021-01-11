Старые травмы Джеки Чана дают о себе знать

Стареющий, но неунывающий любимец миллионов Джеки Чан пришел на премьеру свежего китайско-американского анимационного фильма, в котором он озвучил одного из персонажей. Видео снято 1 января 2021 года в Китае.
Старые травмы напоминают о себе, но 66-летний актер старается держаться молодцом.
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