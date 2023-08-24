Загадка острова Пасхи: кто кого съел и кого охраняли знаменитые каменные истуканы

Все знают — остров Пасхи, это то место, где из земли торчат загадочные каменные головы. Вопрос, кто их делал и зачем, а также множество версий по этому поводу, сделали остров Пасхи одним из самых знаменитых в мире. Из-за этих голов учёные изучили историю острова вдоль и поперёк, поняли, как создавали статуи и даже как их переносили по всему острову, но на главный вопрос ответа не нашли.
Остров Пасхи является частью Чили – там есть даже собственная столица, которая является и единственным городом — Анга-Роа. Площадь всего острова — чуть более 160 квадратных километров при нынешнем населении примерно в 6 тысяч человек. К слову, это один из самых удалённых обитаемых островов в мире.
Открыли и описали остров в 1722-м году — это сделал голландский мореплаватель Якоб Роггевен, он же дал ему название. Выбор был прост — остров был открыт в день Пасхи.
Сами аборигены, кстати, называли остров Рапануи, что переводится, кстати, как «Пуп Земли».
Активно посещать остров и изучать моаи (так называют эти статуи) начали только в 20-м веке. Выяснилось, что делать моаи было не так уж и тяжело — они изготовлены из вулканического пепла, который достаточно просто обрабатывать.
Хотя миф о том, что статуи очень тяжёлые, сохраняется до сих пор, это не совсем так. Дело в том, что учёные сначала, изумившись размеру статуй (когда поняли, что большая их часть «прячется» под землёй), прикинули — раз они сделаны из базальта и такие большие, то должны быть тяжёлыми.
Тут же возник вопрос — а как их тогда переносили по острову? Всякие вот эти теории про инопланетян и т. п.
Но в начале исследований, в середине 20-го века, никто эти статуи, конечно, не взвешивал. Собственно, их и поднять-то не могли. Статуи просто измерили и чисто математически посчитали, сколько будет весить кусок базальта такого размера.
Но мы уже выше сказали, что это был не простой базальт — большинство моаи вырублено из вулканического туфа, то есть из вулканического пепла. Плотность такой горной породы меньше, а стало быть и масса сильно отличается от обычного базальта.
Нашли и тот самый вулкан, на склонах которого вырубались моаи — он называется Rano Raraku (потухших вулканов на острове, который имеет форму треугольника, несколько — забавно, что они расположены аккурат по углам).
И даже нашли «недовырубленные» статуи, которые, соответственно, так и красуются на склоне горы.
В общем, даже оценка веса пары самых больших статуй (под 10 метров высотой) в 80 с лишним тонн оказалась очень сильно завышена. Самые большие фигуры уже поднимали — считается, что хватило обычного крана, рассчитанного максимум на 15 тонн. А вес обычных истуканов оценили теперь примерно в 5 тонн, не больше.
Передвигали их, скорей всего, с помощью верёвок — но не тащили и не катили, а заставляли «шагать». На вот этом нашем ролике по ссылке можете увидеть, как это, по мнению исследователей, должно было происходить. В общем-то, ничего сложного.
Если бы они весили 100 тонн, как предполагалось изначально, то такая версия казалось бы фантастикой, конечно — а так вполне правдоподобно.
Таким образом, вопрос создания и передвижения моаи как бы можно считать закрытым, осталось понять, зачем всё это. Версий тоже много, самая простая (ну в нашем случае) опирается на то, что коренное население острова Пасхи верит, что в вулканическом пепле хранится сила их предков.
Возможно, сами статуи символизировали этих предков, которые должны были охранять тут или иную часть острова. Может быть даже, что это было что-то вроде «родовых меток», как-то обозначавших принадлежность территорий тому или иному роду или племени. Хотя никаких чётких доказательств этой теории нет.
Впрочем, учёные даже не знают, откуда на острове взялись местные жители, хотя теории, конечно, есть и по этому поводу.
Некоторые ученые предполагали, что местным населением были переселенцы из Древнего Перу. Другие считают, что примерно в 900-м году сюда прибыли на лодках люди с животными и растениями из Полинезии. Якобы они то и создали здесь развитую цивилизацию, они же изготовили знаменитые теперь на весь мир статуи.
Но тогда возникает вопрос, самый главный сегодня для историков, наверное — куда эта загадочная цивилизация делась-то? Ответ удивит, хотя он вполне всё объясняет.
Эта теория гласит, что сам остров был покрыт густым лесом, имел плодородные земли — в общем, оказался очень подходящим для жизни. Но когда люди благодаря такому благополучию начали размножаться и делиться на отдельные племена, у них началась борьба друг с другом.
Боролись, понятно, за территорию. Лес выкорчёвывали и сжигали, чтобы освободить под земледелие — вот может и истуканов из камня, в котором живёт дух предков, стали ставить в качестве охранников.
Считается, что когда первые европейцы попали на этот остров, они увидели лишь небольшое количество местных жителей, которые встречали корабли, поджигая костры возле громадных истуканов, по поводу которых у них самих сохранились только легенды. Даже говорят, что они были каннибалами.
Впрочем, есть и другие версии — что все деревья каким-то образом уничтожила стихия, что их поели животные (к примеру, овцы, оставленные здесь европейцами), а люди из-за такого упадка просто вымерли.
Можно найти и предположения, что на самом деле те же европейцы просто разграбили остров, людей увезли в рабство, а лес вырубили для своих целей.
Ну и про каннибалов могли придумать, чтоб никто не задавал вопросов, куда с острова делись все люди — сожрали друг друга и всё.
Как вы поняли, большая часть сказанного — пересказ теорий, а всё на самом деле могло быть иначе. Часто пишут, например, что «древние рапануйцы» устанавливали моаи, поскольку верили, что они приносят большой урожай.
Хотя никаких противоречий – если они охраняли от соседей территорию своих потомков. Может там вообще все начали грабить друг друга и статуи просто поубивали всех людей. Ладно, шутка, но, как говорится, для фантазии остаётся большой простор.
Источник:
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