Загадка острова Пасхи: кто кого съел и кого охраняли знаменитые каменные истуканы

Остров Пасхи является частью Чили – там есть даже собственная столица, которая является и единственным городом — Анга-Роа. Площадь всего острова — чуть более 160 квадратных километров при нынешнем населении примерно в 6 тысяч человек. К слову, это один из самых удалённых обитаемых островов в мире.

Открыли и описали остров в 1722-м году — это сделал голландский мореплаватель Якоб Роггевен, он же дал ему название. Выбор был прост — остров был открыт в день Пасхи.

Сами аборигены, кстати, называли остров Рапануи, что переводится, кстати, как «Пуп Земли».

Активно посещать остров и изучать моаи (так называют эти статуи) начали только в 20-м веке. Выяснилось, что делать моаи было не так уж и тяжело — они изготовлены из вулканического пепла, который достаточно просто обрабатывать.