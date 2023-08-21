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Почему Ж/Д колея в России шире, чем в Европе

Почему Ж/Д колея в России шире, чем в Европе

Автор:
21 августа 2023 11:30
Сообщество : Железнодорожники
Метки: железнодорожная колея   интересно   колея жд   поезд   познавательно   факты   фото   
2311
7

Как известно, у нас в России железнодорожная колея гораздо шире, чем в Европе - 1520-1524 мм против европейских 1435-и. Из-за чего вагоны при движении из РФ в Европу и обратно приходится либо менять, либо "переобувать".

Зачем же нужно было создавать такое неудобство? Не проще было б забахать жд как в Европе "просвещенной"?

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Есть несколько мифов по сему поводу. Самый известный, чтоб, мол, врагу труднее было свои железнодорожные составы вглубь нашей страны при захвате гнать. Спешу заверить - немцы в 1914-1918 гг и 1941-м-1944 гг эту проблему решали без промедлений.

И, да, при наступлении на запад нашим войскам тоже в 1944-1945 гг пришлось оную трудность решать.

На самом деле, при начале массового строительства в 1840-е годы российских железных дорог военная логистика тут еще никакой особой роли не играла. Никто тогда, в середине XIX-го столетия, даже и в мыслях не предполагал, что поездами будут вражеских солдат и неприятельские грузы к нам возить.

Другой миф - так влиятельные российские купцы царю Николаю I нашептали строить железные дороги. Чтоб, мол, иностранцы не могли на наш рынок свои товары быстро вагонами завозить. Тоже сомнительно весьма - заграничная продукция к нам куда чаще морем шла, нежели посуху.

На самом деле, при строительстве первых российских железных дорог наши инженеры скорее грамотно учли мировой опыт. И пришли к разумному выводу - российскую жд колею нужно строить пошире, чем в Европе.

Так как с более широкой колеей и состав на рельсах устойчивее, а значит может быстрее ехать. И вагоны можно сделать куда более грузоподъёмными. Безопасность, скорость, грузоподьемность при наших огромных русских расстояниях куда важнее, чем в этой вашей маленькой Европе!

Интересно, что в России еще отнюдь не самая широкая жд колея в мире. Самая широкая в Индии с Пакистаном - аж 1 676 мм!

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Метки: железнодорожная колея   интересно   колея жд   поезд   познавательно   факты   фото   
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25  комментариев
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2k
Fiverknot Час назад
Так у Индии с Пакистаном населения в разы больше чем в России. А поездов мало. И еще вспомним, что индусы как Гена и Чебурашка часто ездят снаружи, а не внутри поезда)
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17k
Голос Вселенной 5 минут назад
Как говорится, ларчик просто открывался.
Байка, конечно, но очень красивая и оригинальная.

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261
AnSal 5 минут назад
"Так как с более широкой колеей и состав на рельсах устойчивее, а значит может быстрее ехать." Ага...
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98
Майский шашлык Полчаса назад
Эта же ширина колеи (1520 мм) используется во всех метрополитенах России и СНГ. На многих трамвайных линиях применяется колея 1520 мм (хотя есть и узкоколейные, трамвайные системы с шириной колеи в 1 метр, например, в Калининграде, Пятигорске, Львове, Виннице, Житомире и Евпатории).

На Украине метровую колею имеют трамваи в Евпатории, Львове, Виннице и Житомире.

В Ростове-на-Дону для трамвая используется европейский стандарт колеи 1435 мм.

Интересно отметить, что самая первая железная дорога России Царскосельская имела ещё более широкую колею: 1829 мм.
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154
Zmey Gorynych Полчаса назад
На фото совмещенной колеи правые рельсы - это одна, левые - другая
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541
ruslan d 46 минут назад
Интересно почему на Сахалине она узкая
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28k
Павел 46 минут назад
На первом курсе ИстФака нам рассказывал этот исторический анекдот один старый профессор, который вел курс Истории России.

Звучала эта байка так : «Пришли к императору Николаю I инженеры, отвечающие за постройку первой в стране железной дороги. Предложили увеличить ширину колеи по сравнению с Европейской, дабы не допустить быстрой переброски войск в случае нападения на Россию. На что царь по-русски ответил «На Х…Й!», инженеры решили, что это император им сказал размер, на который нужно сделать колею шире. И увеличили ширину колеи на 18 сантиметров»
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231
Кот Чеширский Павел Полчаса назад
Вы переоцениваете императора. На 8,5 см.
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2
19 augusti Павел 13 минут назад
Тоже эту байку слышал.
Но там вроде бы было так :
Николай I сказал : на х@й шире.
Ночью пока спал замеряли у него и сделали шире на этот размер.
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92k
sapér Vodička 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Максим Макашев 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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20
Past 56 минут назад
Интересно, а девушка на фото знает, о том куда раньше сливался туалет в пассажирских вагонах?
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13k
кот базилий Час назад
Самая широкая ...колея у Насти
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10k
Борис Карабанов Час назад
А самой пикантной версии почему нет?:)
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11k
Б.Касторский Час назад
Не люблю таких "авторов". Зачем писать пустой пост? Во-первых, стандарты в Российской империи не ограничивались двумя приведенными размерами, а был еще 1829 мм (Царскосельская). Во-вторых, европейский стандарт появился не сразу и сделан был исключительно ради удобства транспортировки товаров. В-третьих, наш "стандарт" обязан своему появлению лишь одному из первых инженеров американского происхождения и объясняется лишь тем, что в южных штатах на тот момент использовался именно он.
И так, для справки. 1524 есть в Финляндии и Эстонии.
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