Почему Ж/Д колея в России шире, чем в Европе

Как известно, у нас в России железнодорожная колея гораздо шире, чем в Европе - 1520-1524 мм против европейских 1435-и. Из-за чего вагоны при движении из РФ в Европу и обратно приходится либо менять, либо "переобувать".
Зачем же нужно было создавать такое неудобство? Не проще было б забахать жд как в Европе "просвещенной"?
Есть несколько мифов по сему поводу. Самый известный, чтоб, мол, врагу труднее было свои железнодорожные составы вглубь нашей страны при захвате гнать. Спешу заверить - немцы в 1914-1918 гг и 1941-м-1944 гг эту проблему решали без промедлений.
И, да, при наступлении на запад нашим войскам тоже в 1944-1945 гг пришлось оную трудность решать.
На самом деле, при начале массового строительства в 1840-е годы российских железных дорог военная логистика тут еще никакой особой роли не играла. Никто тогда, в середине XIX-го столетия, даже и в мыслях не предполагал, что поездами будут вражеских солдат и неприятельские грузы к нам возить.
Другой миф - так влиятельные российские купцы царю Николаю I нашептали строить железные дороги. Чтоб, мол, иностранцы не могли на наш рынок свои товары быстро вагонами завозить. Тоже сомнительно весьма - заграничная продукция к нам куда чаще морем шла, нежели посуху.
На самом деле, при строительстве первых российских железных дорог наши инженеры скорее грамотно учли мировой опыт. И пришли к разумному выводу - российскую жд колею нужно строить пошире, чем в Европе.
Так как с более широкой колеей и состав на рельсах устойчивее, а значит может быстрее ехать. И вагоны можно сделать куда более грузоподъёмными. Безопасность, скорость, грузоподьемность при наших огромных русских расстояниях куда важнее, чем в этой вашей маленькой Европе!
Интересно, что в России еще отнюдь не самая широкая жд колея в мире. Самая широкая в Индии с Пакистаном - аж 1 676 мм!
Источник:
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Байка, конечно, но очень красивая и оригинальная.
На Украине метровую колею имеют трамваи в Евпатории, Львове, Виннице и Житомире.
В Ростове-на-Дону для трамвая используется европейский стандарт колеи 1435 мм.
Интересно отметить, что самая первая железная дорога России Царскосельская имела ещё более широкую колею: 1829 мм.
Звучала эта байка так : «Пришли к императору Николаю I инженеры, отвечающие за постройку первой в стране железной дороги. Предложили увеличить ширину колеи по сравнению с Европейской, дабы не допустить быстрой переброски войск в случае нападения на Россию. На что царь по-русски ответил «На Х…Й!», инженеры решили, что это император им сказал размер, на который нужно сделать колею шире. И увеличили ширину колеи на 18 сантиметров»
Но там вроде бы было так :
Николай I сказал : на х@й шире.
Ночью пока спал замеряли у него и сделали шире на этот размер.
И так, для справки. 1524 есть в Финляндии и Эстонии.
Да и Финляндия в РИ была на "особых" правах, всегда удивляло меня. И это при всех россказнях о нецивилизованном отношении в РИ к территориям.
Давайте так, я поправил пост, где указан некий европейский стандарт и привел в пример две ЕВРОПЕЙСКИЕ страны, которые сейчас именно в ЕС. Не стал составлять список и прочее, просто упомянул две страны, где я точно уверен. Пока понятно? И все правки исключительно в пост, а не по всем размерам и видам железных дорог.
Ощущение, что люди в школе больше не учатся читать.