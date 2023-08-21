Почему Ж/Д колея в России шире, чем в Европе

Другой миф - так влиятельные российские купцы царю Николаю I нашептали строить железные дороги. Чтоб, мол, иностранцы не могли на наш рынок свои товары быстро вагонами завозить. Тоже сомнительно весьма - заграничная продукция к нам куда чаще морем шла, нежели посуху.

На самом деле, при строительстве первых российских железных дорог наши инженеры скорее грамотно учли мировой опыт. И пришли к разумному выводу - российскую жд колею нужно строить пошире, чем в Европе.