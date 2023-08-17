"Линия Сталина": сохранившийся артиллерийский полукапонир "Слон" 1930-х гг

Покажу хорошо сохранившийся до наших дней артиллерийский полукапонир № А-035 с криптонимом "Слон", строившийся в конце 1930-х гг. и входивший в состав Сестрорецкого района обороны 22-го Карельского Укреплённого Района так называемой "Линии Сталина".
В настоящее время он является центром экспозиции музейно-выставочного комплекса "Сестрорецкий рубеж" на севере от Санкт-Петербурга, где представлено множество различных образцов фортификационных сооружений как времён Великой Отечественной войны, так и более современных, о которых мы уже рассказывали в нашей прошлой статье, а в этой же мы подробно рассмотрим главный объект этого комплекса - АПК-1 "Слон".
Теперь этот АПК не только является центром экспозиции среди других фортификационных сооружений комплекса, но и внутри него организован свой музей.
Но сначала давайте немного окунёмся в историю этого объекта:
Этот мощный артиллерийский полукапонир АПК-1 строился в 1938 г. силами 70-й стрелковой дивизии 19-го стрелкового корпуса под руководством военного инженера II ранга Митрофанова как часть огромной линии обороны для защиты границы между СССР и Финляндией. Задачами АПК, входившего в состав 22-го Укреплённого Района, являлась противотанковая защита подступов к реке Сестра, железнодорожного моста и предфронтового пространства гарнизона Белоостровского Батальонного района обороны, но к началу Советско-финляндской войны его достроить не успели, а после войны граница отодвинулась и сооружение временно не использовалось вплоть до начала Великой Отечественной Войны, во время которой он поддерживал огнём разведки боем и возвращения разведгрупп.
Изначально в боевых казематах АПК планировали разместить 76-мм орудия образца 1902 г. на капонирных лафетах образца 1932 г., но с началом ВОВ к осени 1941 г. его вооружили первым орудием, которым являлась 45-мм пушка, а в течении 1942 г. он был довооружён установками ДОТ-4, Л-20 и пулемётным станком НПС-3 и его пометил командующий Ленинградским фронтом Говоров. Тогда же над шахтой аварийного выхода был установлен броневой колпак, сделанный из дорожного катка, но не сохранившийся до наших дней.
Гарнизон АПК составлял 13 человек из состава 4-ой роты 283-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона под командованием коменданта лейтенанта П.С. Лещука .
После окончания ВОВ началась модернизация фортификационных сооружений Карельского Укреплённого района и в начале 1950-х гг. АПК был перевооружён на производившиеся заводом им. Фрунзе 85-мм казематные установки ЗИФ-26. Внутри казематов была смонтирована система фильтро-вентиляции, дизель-генераторная электростанция и т.д.
Ну а с развитием ракетного вооружения сооружения КаУРа начали консервировать и с распадом СССР многие из них забросили, после чего их разграбили мародёры. Этому же АПК повезло, его не успели полностью разграбить и в 2000-х гг. его взяли под присмотр неравнодушные люди со временем организовав на площадке вокруг интересную музейную экспозицию.
Изначально при строительстве перед амбразурами был предусмотрен диамантный ров для сброса стрелянных гильз орудий, от которого впоследствии отказались и забетонировали.
Толщина напольной стены АПК достигает полутора метров, что позволяло выдерживать даже однократное попадание 305-мм снаряда.
Как пишут в нескольких источниках в интернете, эту пулемётную амбразуру для станка НПС-3 пробили в напольной стене в октябре 1942 г. после повреждения её попаданием во время боёв.
Из защитных коробов амбразур главных орудийных казематов торчат стволы сохранившихся орудий ЗИФ-26.
С кожухами охлаждения ствола.
После окончания войны при модернизации к защитному сквознику входа было пристроено ещё два тамбура с прикрывавшей подходы пулемётной амбразурой, защищённой бронезаслонкой.
До пристройки к сквознику новых укреплений, входы в сквозник прикрывались из амбразур расположенных в силовой и уборной, оснащённых пулемётными заслонами ПЗ-40 для танкового пулемёта ДТ, вместо которых позже были установлены заслонки простейшей конструкции.
Кроме того угол входа прикрывал такой вкопанный в землю огнемёт.
Ну а теперь пройдём внутрь сооружения, где висит табличка, посвящённая подвигу комсомолки Тамары Чернаковой, павшей в октябре 1942 г.
Входы защищали тамбур-шлюза с гермодверями, где размещался запас средств индивидуальной защиты и средства дегазации.
Пристроенный тамбур с амбразурой, прикрывавшей вход, где при модернизации был установлен пулемёт системы Максима на станке Юшина.
Обратите внимание на потолок с противооткольной защитой в виде двутавровых балок с листовым котельным железом между ними, которые служили для защиты от падения кусков растрескавшегося от взрыва бетона.
Переходим к осмотру боевых казематов АПК.
В пулемётном каземате расположен выпущенный в 1941 г. пулемётный станок НПС-3, разработанный в конце 30-х гг. под два пулемёта конструкции Силина с воздушным охлаждением.
Но данный пулемёт производить не стали и станок был изменён под установку пулемёта системы Максима с телескопическим прицелом КТ-2 и водяным охлаждением.
В этом же каземате за отдельной гермодверью размещался санузел.
Снова гермодверь, здесь их очень много.
Переговорное устройство между боевыми казематами в виде трубы.
Перейдём в один из двух главных боевых казематов, где установлены орудия ЗИФ-26.
Это орудие со скорострельностью 12 выстрелов в минуту и дальностью боя более 8 километров весило с лафетом более 7, тонн.
Спуск на орудии был как электрический, так и механический, был установлен оптический прицел с электрообогревом ПУР-26. Кроме того здесь была предусмотрена система продувания ствола, водяная система охлаждения после каждых ста выстрелов.
Для подачи боеприпасов из снарядной к орудию был установлен перегрузочный лоток, а этажом ниже располагалась гильзосбросная камера.
Во втором боевом каземате установлено аналогичное орудие ЗИФ-26.
Здесь даже есть снарядный стеллаж.
Телефон для связи.
Снова выходим в тамбур с несколькими гермодверями.
В помещениях, где родное оборудование не сохранилось, организовали экспозицию более современных экспонатов на военную тематику.
Помещение перископной с радиорубкой.
Отсюда комендант АПК наблюдал за ходом боя при помощи оптического 10 кратного перископа ПДН-2.
Переходим в помещения приточной и вытяжной вентиляции. Фильтро-вентиляционная установка обеспечивала очистку воздуха от поражающих факторов химических, радиоактивных, зажигательных и других средств поражения.
Помимо обычного режима чистой вентиляции и режима фильтро-вентиляции, в этом АПК был предусмотрен и режим полной изоляции с регенерацией воздуха при помощи поглощавшей углекислый газ регенеративной установки конвекционного типа РУКТ-4 и восполнения кислорода из специальных патронов РВ-5.
Система обогрева в холодное время года в АПК предусматривалась изначально от котла и электрообогревателей, а после модернизации ещё и от калорифера, подключенного к системе охлаждения дизель-генераторной электростанции ДСА-10 мощностью 7,2 кВт.
Ещё одна еле заметная крохотная амбразура для защиты подступов с запасом дисков для патронов.
Среди старых родных систем АПК выставлены экспозиции различных других предметов.
В том числе и образцов оружия разных лет.
Как времён ВОВ и довоенных времён.
Так и более поздних.
Ну и помещение убежища личного состава.
С местами для отдыха.
А на этом всё.
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