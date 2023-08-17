"Линия Сталина": сохранившийся артиллерийский полукапонир "Слон" 1930-х гг

Но сначала давайте немного окунёмся в историю этого объекта:

Этот мощный артиллерийский полукапонир АПК-1 строился в 1938 г. силами 70-й стрелковой дивизии 19-го стрелкового корпуса под руководством военного инженера II ранга Митрофанова как часть огромной линии обороны для защиты границы между СССР и Финляндией. Задачами АПК, входившего в состав 22-го Укреплённого Района, являлась противотанковая защита подступов к реке Сестра, железнодорожного моста и предфронтового пространства гарнизона Белоостровского Батальонного района обороны, но к началу Советско-финляндской войны его достроить не успели, а после войны граница отодвинулась и сооружение временно не использовалось вплоть до начала Великой Отечественной Войны, во время которой он поддерживал огнём разведки боем и возвращения разведгрупп.

Изначально в боевых казематах АПК планировали разместить 76-мм орудия образца 1902 г. на капонирных лафетах образца 1932 г., но с началом ВОВ к осени 1941 г. его вооружили первым орудием, которым являлась 45-мм пушка, а в течении 1942 г. он был довооружён установками ДОТ-4, Л-20 и пулемётным станком НПС-3 и его пометил командующий Ленинградским фронтом Говоров. Тогда же над шахтой аварийного выхода был установлен броневой колпак, сделанный из дорожного катка, но не сохранившийся до наших дней.

Гарнизон АПК составлял 13 человек из состава 4-ой роты 283-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона под командованием коменданта лейтенанта П.С. Лещука .

После окончания ВОВ началась модернизация фортификационных сооружений Карельского Укреплённого района и в начале 1950-х гг. АПК был перевооружён на производившиеся заводом им. Фрунзе 85-мм казематные установки ЗИФ-26. Внутри казематов была смонтирована система фильтро-вентиляции, дизель-генераторная электростанция и т.д.

Ну а с развитием ракетного вооружения сооружения КаУРа начали консервировать и с распадом СССР многие из них забросили, после чего их разграбили мародёры. Этому же АПК повезло, его не успели полностью разграбить и в 2000-х гг. его взяли под присмотр неравнодушные люди со временем организовав на площадке вокруг интересную музейную экспозицию.