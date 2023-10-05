FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5146 постов • 1084 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
Маска чумного доктора: почему она такая странная и спасала ли она от чумы

Маска чумного доктора: почему она такая странная и спасала ли она от чумы

Автор:
05 октября 2023 11:01
Сообщество : Факты
Метки: интересно   маска   маска чумного доктора   познавательно   факты   фото   
886
7

Вот так выглядит настоящая маска чумного доктора.

Заметно отличается от тех красивых парадных масок, что мы видим в кино про Средневековье, не правда ли?

Эта маска сделана из бархата, кожи и зеленого стекла. Находится в музее в Германии.

×
×

Почему маска была столь причудливой формы?

В то время в медицине господствовала идея миазмов. Тогда думали, что болезни распространяются через запах. Они заметили, что от больных часто исходит зловоние. Только перепутали причину со следствием - неприятный запах обычно возникает уже после того, как человек заболел.

Врачи были уверены, что приятные ароматы нейтрализуют болезни.

Поэтому средневековые люди часто ходили, прислонив цветок к носу, вдыхая его аромат. А вовсе не из романтических побуждений, как принято думать.

По этому же принципу конструировалась маска чумного доктора. В «клюв» насыпали траву, которая фильтровала воздух, перебивая любой запах. Они считали, что лекарственные травы очистят воздух и человек не заразится чумой.

Парадокс, но это нередко помогало. Конечно, такой фильтр от бактерий полностью не защитит - они слишком мелкие и способны проложить себе дорогу через любые преграды. Но базовая дезинфекция и снижение площади контакта открытого тела и слизистой помогали, снижая риски заразы.

Маска на заглавном фото сделана в XVII веке. Вопреки стереотипам, чумные доктора были, преимущественно, не в глубоком Средневековье, а в эпоху Возрождения. Идея с масками, которые якобы защищают от болезни, появилась в XIV веке. Но именно на XVI-XVII века приходится пик активности чумных докторов.

Первые чумные доктора появились в Лондоне и Венеции. Во время одной из эпидемий чумы в Венеции из 18 чумных докторов остался только один. Пять умерли от чумы, а остальные просто испугались и убежали.

Чумные доктора, как правило, не были опытными врачами. В эту профессию шли либо просто добровольцы с улицы, либо молодые врачи, которые только начали карьеру. Серьезные врачи не хотели связываться с опасным заболеванием, не видя способа его кардинально победить.

Знаний им не хватало, с другой стороны они набирались опыта непосредственно в тяжелых условиях.

Лечили они весьма экстравагантными способами: кровопусканием, прикладыванием пиявок к бубонам (внешняя опухоль от увеличения лимфатических узлов, характерный признак чумы), массаж лягушками и т п.

Такое лечение помогало мало. Но в него никто особо и не верил. Поэтому основной функционал чумных докторов был в другом. Они вели записи умерших, а также исполняли последнюю волю и завещание пациентов. Потому что никто другой к умирающим не подходил. А чумные доктора за счет костюма заражались намного реже обычных людей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: интересно   маска   маска чумного доктора   познавательно   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
сеньор Леонсио 36 минут назад
Врачи были уверены, что приятные ароматы нейтрализуют болезни(с)
Как и сейчас , что свернутая вдвое и приложенная к дыхательным органам туалетная бумага , эффективней имунной системы человека!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Средневековая маска с фильтром из травы - "снижает степень риска".
Современная маска - "фигня, которая вообще ни от чего не защищает, это как комаров ловить сеткой рабица"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

384130



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лесная ведьма из Беловежской пущи
Лесная ведьма из Беловежской пущи
Дорожные рабочие нашли послание из прошлого
Дорожные рабочие нашли послание из прошлого
Набирающие популярность в сообществах
Процесс изготовления статуэток Гордона Фримена в одной из китайских фабрик в 2013 году по заказу компании Gaming Heads
Процесс изготовления статуэток Гордона Фримена в одной из китайских фабрик в 2013 году...
Самая отвратительная еда в мире
Самая отвратительная еда в мире
Одна из пражских улиц уже не будет прежней
Одна из пражских улиц уже не будет прежней
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор в ресторане

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#интересное#факты#Автовсячина#фильм#полиция#подборка#Разное
#в мире#люди#интересно#животные#аварии#история#позитив#дети#забавно#знаменитости
#автомобили#автомир#Прикол#ДТП#авто аварии#кино#США#Китай#новости#Жизнь
Трать и возвращай Трать и возвращай 12 сумасшедших бьюти-трендов прошлого, которые сейчас никто и ни за какие коврижки не станет пробовать на себе 12 сумасшедших бьюти-трендов прошлого, которые сейчас никто и ни за какие коврижки не станет... Почему Ж/Д колея в России шире, чем в Европе Почему Ж/Д колея в России шире, чем в Европе Консервный нож изобрели через 45 лет после того, как была придумана консервная банка Консервный нож изобрели через 45 лет после того, как была придумана консервная банка Как и зачем древние майя украшали зубы драгоценными камнями Как и зачем древние майя украшали зубы драгоценными камнями Загадка острова Пасхи: кто кого съел и кого охраняли знаменитые каменные истуканы Загадка острова Пасхи: кто кого съел и кого охраняли знаменитые каменные истуканы

На что жалуетесь?

Вернуться