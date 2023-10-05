Маска чумного доктора: почему она такая странная и спасала ли она от чумы

Вот так выглядит настоящая маска чумного доктора.
Заметно отличается от тех красивых парадных масок, что мы видим в кино про Средневековье, не правда ли?
Эта маска сделана из бархата, кожи и зеленого стекла. Находится в музее в Германии.
Почему маска была столь причудливой формы?
В то время в медицине господствовала идея миазмов. Тогда думали, что болезни распространяются через запах. Они заметили, что от больных часто исходит зловоние. Только перепутали причину со следствием - неприятный запах обычно возникает уже после того, как человек заболел.
Врачи были уверены, что приятные ароматы нейтрализуют болезни.
Поэтому средневековые люди часто ходили, прислонив цветок к носу, вдыхая его аромат. А вовсе не из романтических побуждений, как принято думать.
По этому же принципу конструировалась маска чумного доктора. В «клюв» насыпали траву, которая фильтровала воздух, перебивая любой запах. Они считали, что лекарственные травы очистят воздух и человек не заразится чумой.
Парадокс, но это нередко помогало. Конечно, такой фильтр от бактерий полностью не защитит - они слишком мелкие и способны проложить себе дорогу через любые преграды. Но базовая дезинфекция и снижение площади контакта открытого тела и слизистой помогали, снижая риски заразы.
Маска на заглавном фото сделана в XVII веке. Вопреки стереотипам, чумные доктора были, преимущественно, не в глубоком Средневековье, а в эпоху Возрождения. Идея с масками, которые якобы защищают от болезни, появилась в XIV веке. Но именно на XVI-XVII века приходится пик активности чумных докторов.
Первые чумные доктора появились в Лондоне и Венеции. Во время одной из эпидемий чумы в Венеции из 18 чумных докторов остался только один. Пять умерли от чумы, а остальные просто испугались и убежали.
Чумные доктора, как правило, не были опытными врачами. В эту профессию шли либо просто добровольцы с улицы, либо молодые врачи, которые только начали карьеру. Серьезные врачи не хотели связываться с опасным заболеванием, не видя способа его кардинально победить.
Знаний им не хватало, с другой стороны они набирались опыта непосредственно в тяжелых условиях.
Лечили они весьма экстравагантными способами: кровопусканием, прикладыванием пиявок к бубонам (внешняя опухоль от увеличения лимфатических узлов, характерный признак чумы), массаж лягушками и т п.
Такое лечение помогало мало. Но в него никто особо и не верил. Поэтому основной функционал чумных докторов был в другом. Они вели записи умерших, а также исполняли последнюю волю и завещание пациентов. Потому что никто другой к умирающим не подходил. А чумные доктора за счет костюма заражались намного реже обычных людей.
Источник:
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Как и сейчас , что свернутая вдвое и приложенная к дыхательным органам туалетная бумага , эффективней имунной системы человека!
Современная маска - "фигня, которая вообще ни от чего не защищает, это как комаров ловить сеткой рабица"