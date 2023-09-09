Как и зачем древние майя украшали зубы драгоценными камнями

Древние майя, похоже, украшали свои зубы драгоценными камнями — об этом свидетельствует вот такая находка, сделанная в Мексике. Так что современная мода (а такая есть!) — не современное ноу-хау, а «хорошо забытое старое».
Самое забавное, что учёные уверены, что драгоценные камни на зубах у майя не были признаком какого-то особого статуса или богатства, это была просто… дань моде.
В какой-то определённый период (а возраст найденного черепа с украшенными зубами оценивается примерно в 1,5-2,5 тысячи лет) просто было можно украшать таким образом зубы.
Кроме того, зубы тогда было принято украшать разного рода рисунками в виде простых насечек и канавок. При этом, судя по найденным останкам, занимались этим чаще мужчины, хотя и женские черепа с украшенными зубами, конечно, есть среди находок.
Не было это и какой-то локальной модой — свидетельства распространения такой моды (то есть черепа с украшенными зубами) находит на территории всей так называемой Мезоамерики, то есть от центральной Мексики до Гондураса и Никарагуа.
У древних жителей этих мест, получается, и были соответствующие специалисты, что-то вроде современных дантистов — они и «делали зубы» местным модникам.
Вся эта тема была подробно изучена не так давно, кстати — благодаря новым находкам. Череп из заглавной картинки, например, был найден в этом году — скелет назван "Женщина из Тлайотлакана" в честь района, где он был обнаружен, это примерно в 50 километрах от Мехико. Исследованиями находок занимается Мексиканский национальный институт антропологии и истории.
Учёные признают, что не могут ничего сказать о том, кем были люди с украшенными зубами, но зато точно знают, что, скажем, у членов королевской семьи того же времени зубы были вполне обычными. Из этого и делается вывод, что речь идёт о веяниях моды и не более того.
Зато известно, что зубами в то время местные жители занимались и с медицинскими целями. Учёные рассказывают о найденных зубных протезах, например (то есть вставных зубах), или о простых «стоматологических приборах» — скажем, каменного сверла из обсидиана. И не просто сверлили зубы, а знали, как это делать, чтобы не навредить «клиенту».
Также учёные уверены, что «зубные доктора» применяли что-то вроде анестетиков, притупляющих боль.
Делали этот «наркоз», очевидно, из трав с соответствующими свойствами. Растительную основу имел и клей, с помощью которого приклеивались к зубам драгоценные камни. Клей делали из натуральных смол и сока растений, смешивая их с различными добавками, скажем, с толчёными костями.
Часто под камень в зубе делалась специальное углубление — с помощью тех же свёрл, видимо. Ну, а что, красота, как известно, требует жертв.
Источник:
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Хрен так рот откроешь.