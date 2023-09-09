Как и зачем древние майя украшали зубы драгоценными камнями

Самое забавное, что учёные уверены, что драгоценные камни на зубах у майя не были признаком какого-то особого статуса или богатства, это была просто… дань моде.

В какой-то определённый период (а возраст найденного черепа с украшенными зубами оценивается примерно в 1,5-2,5 тысячи лет) просто было можно украшать таким образом зубы.

Кроме того, зубы тогда было принято украшать разного рода рисунками в виде простых насечек и канавок. При этом, судя по найденным останкам, занимались этим чаще мужчины, хотя и женские черепа с украшенными зубами, конечно, есть среди находок.