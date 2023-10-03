Консервный нож изобрели через 45 лет после того, как была придумана консервная банка

В 1810 году английский изобретатель Питер Дюран представил свое изобретение – консервную банку. Однако до изобретение консервного ножа оставалось еще 45 лет. Представляете, как люди мучились, пытаясь открыть ее?

Причем консервные банки 200 лет назад были куда более прочными. Эффективное использование тонкой жести произошло гораздо позже. Первые консервы открывали при помощи долота и молотка и это было целое искусство!