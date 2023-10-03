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Консервный нож изобрели через 45 лет после того, как была придумана консервная банка

Консервный нож изобрели через 45 лет после того, как была придумана консервная банка

Автор:
03 октября 2023 10:46
Сообщество : Факты
Метки: Консервный нож   интересно   консервная банка   познавательно   факты   фото   
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Как люди открывали консервы до этого?

В 1810 году английский изобретатель Питер Дюран представил свое изобретение – консервную банку. Однако до изобретение консервного ножа оставалось еще 45 лет. Представляете, как люди мучились, пытаясь открыть ее?

Причем консервные банки 200 лет назад были куда более прочными. Эффективное использование тонкой жести произошло гораздо позже. Первые консервы открывали при помощи долота и молотка и это было целое искусство!

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Дюран сам выпускать банки массово не стал – перепродал патент заводчикам, которые наладили поставки консервов для армии. Но в армии на первых порах в этих банках хранили порох и скипидар.

Первые консервы были громоздкими – она пустая банка сама по себе весила полкилограмма.

Неудивительно, что первыми покупателями банок выступили военные. Ведь такой банкой и убить можно!

Работа выполнялась вручную, поэтому банки стоили дорого. Мастер мог собрать не более шести банок в час.

Более того, некоторые консервы были смертельно опасными, потому что банки изготавливались с использованием свинца. Многие экспедиции, включая путешественников в Арктику, брали такие консервы с собой. И, как показал анализ останков - многие умирали как раз из-за отравления свинцов. Ведь им приходилось несколько лет подряд есть отравленную свинцом пищу.

Прорыв свершился в конце XIX века, когда было налажено промышленное производство банок из более тонкой жести. Производство сразу выросло до 6000 банок в час. Стоимость их резко упала, и товар из узко специализированного быстро стал массовым. Свинец к тому моменту использовать уже перестали.

Первые консервные ножи тоже были довольно громоздкими и не сразу вошли в обиход. Но в дальнейшем конструкцию стали упрощать.

Кстати, в СССР делали классические консервные ножи по схеме, близкой к изначальной.

Слева вы видите схему ножа изобретателя Роберта Йетса, нарисованную им в 1855 году. А справа - уже готовый нож, массово выпускавшийся в СССР.

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Метки: Консервный нож   интересно   консервная банка   познавательно   факты   фото   
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3  комментария
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97k
Татьяна Юсова Час назад
Я до сих пор пользуюсь таким консервным ножом с деревянной ручкой времен СССР. Покупала разные другие, но не прижились.
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doker Полчаса назад
Советский нож был более универсальным - открывал также крышки стеклянных банок.
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