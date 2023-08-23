Сложная жизнь талантливого художника

К художникам, создающим иллюстрации для книг, предъявляются особые требования. Ведь их задача – придумывать особые образы, которые отразят суть произведения и понравятся подавляющему большинству читателей. Особенно если это детская аудитория. И таким особенным художником, которого знают все, кто родом из СССР, был Владимир Сутеев.
Владимир Григорьевич Сутеев (1903 – 1993) без преувеличения первопроходец отечественной мультипликации, а также иллюстратор, режиссёр и писатель.
Родился он в семье доктора, и отец очень увлекался искусством и поощрял это стремление и в детях. Что находило отражение в импровизированных спектаклях, конкурсах рисунков, разучивании песен.
Детство Володи рано закончилось. Уже с 14 лет он подрабатывал, рисуя плакаты, грамоты, стенды. Уже в 20-летнем возрасте парень иллюстрировал книги Маршака и Чуковского и создавал афиши для зарубежных фильмов. Что помогло ему поступить в техникум кинематографии.
А потом была война…
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22 июня 1941 года стало для Сутеева особой датой, знаковой. Ведь ночью он направил в Комитет кинематографии свой мультфильм – «Муху-Цокотуху». От решения членов худсовета зависела судьба не только мультфильма, но и его создателя. Владимир получил одобрение. Вот он – путь к успеху. Но через несколько часов прозвучало объявление о начале войны.
И спустя два дня художник уехал на фронт. Дивизия, в составе которой служил Сутеев, попала в окружение в сентябре и почти полгода героически сражалась, вплоть до освобождения весной 1942 года. О тех страшных днях художник не любил вспоминать и не оставил никаких свидетельств – записей, рассказов или эскизов.
Война разделила жизнь Владимира Григорьевича, как и миллионов других людей, на до и после. Брак художника распался, он топил горе в бутылке. Но постепенно стал возвращаться к жизни, полностью погрузившись в работу. Потом у него появилась муза – художник-мультипликатор Татьяна Таранович. Он работал с женщиной над мультфильмами «Дюймовочка» и «Серая шейка».
Но Татьяна была замужем, в счастливом браке. И коллеги, видя, как тяжело переживает художник любовь, поддерживали его и советовали строить дальше свою жизнь. Владимир последовал их совету и снова женился. Избранницей стала бывшая одноклассница, с которой он прожил до конца её жизни, последние годы которой были омрачены тяжёлой болезнью.
Но любовь к Тане никуда не ушла. И хотя мужчина был верен жене, но слал любимой полные нежности и отчаяния письма. Снабжая их маленькими картинками, в которых представал в образе утёнка, а Татьяну рисовал цыплёнком. Обращаясь к возлюбленной «Мой золотой цыплёнок».
Чтобы не бередить душу и не пересекаться с Таранович, он ушёл с «Союзмультфильма», но продолжал сотрудничество в качестве сценариста. Бросил пагубные привычки, до конца жизни не притронувшись больше ни к рюмке, ни к сигарете.
Владимир Сутеев попробовал себя и как детский писатель. Успешно, поскольку в литературу он добавил многое от мультипликации и практически каждое предложение снабжал иллюстрацией, делая сказки ещё более яркими и доступными для маленьких читателей.
И, конечно, Сутеев рисовал. В любой удобный момент, на любой основе. Даже развлекал друзей, создавая картинки одновременно двумя руками. Видимо, те, кто пишет где-то человеческие судьбы, оценили талант, трудолюбие и чистоту души этого человека. И подарили ему целых десять лет абсолютного счастья.
И Татьяна, и Владимир овдовели. Сутеев выдержал положенный год траура и только после этого сделал предложение женщине, которую любил полжизни. Художнику было уже 80, Таранович 67 лет. И отведённый им остаток жизни они прожили в любви, гармонии и согласии. Даже ушли в один год: Татьяна лишь на несколько месяцев пережила мужа.
Но остались рисунки. Которые делают жизнь новых поколений ярче, добрее и радостей. Ведь в них художник смог оставить в этом мире частичку своего душевного света.
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