Сложная жизнь талантливого художника

Родился он в семье доктора, и отец очень увлекался искусством и поощрял это стремление и в детях. Что находило отражение в импровизированных спектаклях, конкурсах рисунков, разучивании песен.

Детство Володи рано закончилось. Уже с 14 лет он подрабатывал, рисуя плакаты, грамоты, стенды. Уже в 20-летнем возрасте парень иллюстрировал книги Маршака и Чуковского и создавал афиши для зарубежных фильмов. Что помогло ему поступить в техникум кинематографии.