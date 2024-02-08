Святые и непростые образы Дэна Золлингера

Золлингер участвовал в нескольких индивидуальных и групповых выставках как художник, а в настоящее время занимается книжной иллюстрацией и живописью. В числе достижений художника создание иллюстраций для книги «Житие святых» – сборника рассказов Ли Бардуго в жанре фэнтези для подростков.