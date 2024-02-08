Святые и непростые образы Дэна Золлингера

Дэн Золлингер – известный иллюстратор и художник, который настолько многогранен в своём творчестве, что легко создаёт иллюстрации для Жития святых и современной прессы типа The New York Times и The Washington Post.
Дэниел Дж. Золлингер родился в Гленс-Фоллс, штат Нью-Йорк, и вырос в Скенектади. После получения степени в области искусства в Художественном институте Питтсбурга Дэн работал на Мэдисон-авеню, а затем занялся созданием иллюстраций для печатных изданий.
Золлингер участвовал в нескольких индивидуальных и групповых выставках как художник, а в настоящее время занимается книжной иллюстрацией и живописью. В числе достижений художника создание иллюстраций для книги «Житие святых» – сборника рассказов Ли Бардуго в жанре фэнтези для подростков.
Работы Золлингера завораживающие, тонкие, живые, наполненные. Где-то недосказанные, немного размытые. Позволяющие зрителю увидеть и додумать то, что осталось за кадром, чтобы узнать историю персонажа, которая уникальна и создана для одного конкретного человека.
Источник:
- С юмором о сложном: люди, птицы и звери Руди Хурцльмайера
- Сложная жизнь талантливого художника
- Повелитель мира фэнтези Эдвард Бинкли
- 17 жутких картин известных художников прошлого
- Новая картина Бэнкси на стене бывшей тюрьмы
Некоторые вообще как будто ученик Детской Художественной Школы рисовал. Причём не самый лучший...