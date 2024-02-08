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Святые и непростые образы Дэна Золлингера

Святые и непростые образы Дэна Золлингера

Автор:
08 февраля 2024 13:31
Сообщество : Искусство
Метки: Дэн Золлингер   житие святых   иллюстратор   иллюстрация   искусство   картина   пресса   рисунок   фэнтези   художник   
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Дэн Золлингер – известный иллюстратор и художник, который настолько многогранен в своём творчестве, что легко создаёт иллюстрации для Жития святых и современной прессы типа The New York Times и The Washington Post.

Дэниел Дж. Золлингер родился в Гленс-Фоллс, штат Нью-Йорк, и вырос в Скенектади. После получения степени в области искусства в Художественном институте Питтсбурга Дэн работал на Мэдисон-авеню, а затем занялся созданием иллюстраций для печатных изданий.

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Золлингер участвовал в нескольких индивидуальных и групповых выставках как художник, а в настоящее время занимается книжной иллюстрацией и живописью. В числе достижений художника создание иллюстраций для книги «Житие святых» – сборника рассказов Ли Бардуго в жанре фэнтези для подростков.

Работы Золлингера завораживающие, тонкие, живые, наполненные. Где-то недосказанные, немного размытые. Позволяющие зрителю увидеть и додумать то, что осталось за кадром, чтобы узнать историю персонажа, которая уникальна и создана для одного конкретного человека.

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Метки: Дэн Золлингер   житие святых   иллюстратор   иллюстрация   искусство   картина   пресса   рисунок   фэнтези   художник   
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2  комментария
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну как-то не впечатляет, для художника с именем. Хотя, может это сугубо по мнению автора...
Некоторые вообще как будто ученик Детской Художественной Школы рисовал. Причём не самый лучший...
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5k
ПЕТР Полчаса назад
Не впечатлило особо, похоже на иллюстрации из детских сказок, заглавие как всегда - типа что бы не прослыть дураком, тоже восхвалять буду..
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