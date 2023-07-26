Бася Пясецка, её слово и дело

И Пясецка невидимой бесшумной тенью перемещалась по дому. И молчала. Ровно до того момента, как её наниматель принёс в дом полотно известного художника, которое приобрёл по случаю. Горничная понимала, что за реплику может вылететь с работы. Но не смогла смолчать, ведь картина была всего лишь копией. Барбара объяснила это Джону и даже сказала, кто из учеников живописца мог её написать. Джонсон был шокирован, но экспертиза подтвердила истинность слов прислуги.

Таковой она оставалась не особенно долго. Вскоре Джонсон назначил её консультантом по вопросам искусства и перевёз в специально арендованную квартиру. Между работодателем и сотрудницей вспыхнул роман. Впрочем, вспышкой это назвать нельзя: мужчина был больше чем на 30 лет старше. Но Бася относилась к любовнику с благодарностью, нежностью и теплотой. Впрочем, в таком статусе они оставались недолго: бизнесмен не стал обманывать жену, во всём признался. И через неделю после развода родилась новая семья. Для Джонсона это был четвёртый брак, для Баси – первый. Но она отказалась от пышной церемонии, чем немало удивила миллионера. Жена приняла все эксцентричные привычки супруга, который был поклонником теорий заговора и даже построил на территории поместья бункер.