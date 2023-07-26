Бася Пясецка, её слово и дело

С мечтой охмурить миллионера и обеспечить себе красивую и лёгкую жизнь живут многие девушки. Но свободных миллионеров не так много. Поэтому для достижения цели надо действовать всеми возможными и невозможными методами.
Уроженка деревни Станевичи, что неподалёку от белорусского Гродно, не была деревенщиной. Девушка окончила университет и даже защитила диссертацию по мастерам начала XX века. Но искусство в голодные послевоенные годы (а Барбара родилась в 1934 году) было не очень востребовано. И женщина приняла решение попытать счастья и поработать за океаном. И отправилась в Штаты, имея в запасе решительность и сотню долларов в кармане.
Что могли предложить иностранке без знания языка? Работу уборщицы, что ожидаемо. Но Барбара считала, что ничего зазорного в труде, пусть даже тяжёлом и грязном, нет. Если выполнять его честно. Женщину наняли в дом Джона Сьюарда Джонсона, сына Роберта Вуда Джонсона, одного из основателей корпорации Johnson & Johnson. Всё благодаря аккуратности и молчаливости – одному из важнейших качеств прислуги.
И Пясецка невидимой бесшумной тенью перемещалась по дому. И молчала. Ровно до того момента, как её наниматель принёс в дом полотно известного художника, которое приобрёл по случаю. Горничная понимала, что за реплику может вылететь с работы. Но не смогла смолчать, ведь картина была всего лишь копией. Барбара объяснила это Джону и даже сказала, кто из учеников живописца мог её написать. Джонсон был шокирован, но экспертиза подтвердила истинность слов прислуги.
Таковой она оставалась не особенно долго. Вскоре Джонсон назначил её консультантом по вопросам искусства и перевёз в специально арендованную квартиру. Между работодателем и сотрудницей вспыхнул роман. Впрочем, вспышкой это назвать нельзя: мужчина был больше чем на 30 лет старше. Но Бася относилась к любовнику с благодарностью, нежностью и теплотой. Впрочем, в таком статусе они оставались недолго: бизнесмен не стал обманывать жену, во всём признался. И через неделю после развода родилась новая семья. Для Джонсона это был четвёртый брак, для Баси – первый. Но она отказалась от пышной церемонии, чем немало удивила миллионера. Жена приняла все эксцентричные привычки супруга, который был поклонником теорий заговора и даже построил на территории поместья бункер.
Состояние пожилого супруга ухудшалось. И в 1983 году жизнь 80-летнего Джона оборвала онкология. По завещанию всё состояние отходило вдове. Но тут вмешались дети от предыдущих браков, которых такое положение категорически не устраивало, хотя отец ещё при жизни обеспечил их, открыв трастовые фонды.
Началась череда бесконечных судов, в ходе которых женщина настолько вымоталась, что даже оказалась на лечении в психиатрической клинике. Но в результате Пясецка получила часть недвижимости и 383 миллиона долларов – большую часть того, что полагалось ей по завещанию.
Общественность замерла в ожидании, предвкушая, как вдовушка снова станет нищей, благополучно промотав состояние на машины, брендовые вещи и украшения. Но надежды не оправдались: Барбара Джонсон управляла империей покойного мужа так грамотно, что втрое преумножила капитал. К тому же женщина отлично разбиралась в предметах искусства и совершила несколько выгодных сделок. В частности, продала портрет кисти Рембрандта за внушительную сумму 33 млн долларов.
По итогам 2007 года бывшая горничная заняла 149 строчку в рейтинге Forbes. Впрочем, выпячивать богатство женщина не любила. Предпочитала вести уединённый образ жизни. Когда здоровье стало подводить, и женщине поставили неутешительный диагноз, она вернулась назад в Гродно. Цикл Золушки замкнулся. Барбара Пясецка-Джонсон скончалась в 2013 году в возрасте 76 лет, предварительно открыв школу для детей с ментальными проблемами и направив огромные суммы из своего состояния на благотворительность.
Источник:
- Самые разные удивительные факты
- Невыдуманные истории, которые произошли во время медосмотра
- Истории про девушек, которые ждали парней из армии
- "Моя квартира - что хочу, то и делаю!": ситуации с неадекватными владельцами жилья
- "Избавься от уродливой руки": девушку с особенным заболеванием унижают в соцсетях
Когда здоровье стало подводить, и женщине поставили неутешительный диагноз, она вернулась назад в Гродно.
У Джонсон были дома в Италии и Польше, а последние годы жизни она прожила в Монако . Джонсон умерла в своей родной Польше в Собутке и была похоронена во Вроцлаве.
Она НЕ ВОЗВРАЩАЛАСЬ в Гродно.
Во время её рождения это ещё была Польша/
Да и уехала она из Польши только в 1968 году в возрасте 31 года.
Да и родилась она 25 февраля 1937, а не в 1934 г.
============
Проверяйте информацию прежде чем склепать пост!