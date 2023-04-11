Мир внутри коробки, созданный настоящей Мэри Поппинс

Именно так вспоминали о своих отношениях с няней братья Гинсбург, в семье которых женщина прожила 15 лет, вырастила троих сорванцов и стала родным человеком. Она присутствовала на всех семейных праздниках даже после ухода из семьи.

Время шло, женщина состарилась. Своей семьи у Вивиан не было. Детей она не завела, посвятив жизнь чужим. И когда Майер больше не смогла работать и оплачивать скромную квартирку и аренду склада, где держала свои коробки, о бедственном положении узнали братья Гинсбург. Они сняли для бывшей няни уютную квартирку. Где она прожила несколько лет вплоть до травмы – упала и ударилась головой. После этого она уже не смогла себя обслуживать. Бывшие воспитанники организовали переезд в дом престарелых, где продолжали проведывать Вив. Она тихо ушла в 2009 году, дожив до преклонных 83 лет.