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17 жутких картин известных художников прошлого

17 жутких картин известных художников прошлого

Автор:
24 июня 2023 10:19
Сообщество : Искусство
Метки: жуть   искусство   картина   кошмар   рисунок   фото   художник   
1173
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Будьте готовы к тому, что большая часть из представленных полотен произведут далеко не самые приятные впечатления. С другой стороны, вполне возможно, что они, напротив, придутся вам по душе.

Искусство способно вызывать у людей различные эмоции: от радости и восхищения до страха и отвращения. И такие контрасты считаются совершенно нормальными, ведь, что кажется ужасным для одного, может быть красивым и вдохновляющим для другого. Художники прошлых эпох прекрасно знали об этом, поэтому далеко не всегда стремились изображать на своих полотнах только хорошо знакомые и понятные сюжеты. Иногда фантазия заводила их в невероятные глубины подсознания, где им встречались странные и нередко жуткие существа, способные напугать кого угодно.

Ниже вы сможете увидеть некоторые из самых страшных и жутких картин, которые были нарисованы известными художниками прошлого.


«Улыбающийся паук», Одилон Редон

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Год написания: 1881

Считается, что в ужасном пауке с человеческим лицом, художник изобразил не только свои собственные видения, но и представления об эволюции.


«Череп с горящей сигаретой», Винсент Ван Гог

Год написания: 1886


«Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса», Фрэнсис Бэкон

Год написания: 1953


«Ночной кошмар», Генрих Фюсли

Год написания: 1781

Этой картиной художник решил показать всю тяжесть ночных кошмаров и бессознательных страхов.


«Девочка с маской смерти», Фрида Кало

Год написания: 1938

Существует версия, что на этой картине художница изобразила саму себя в детстве.


«Ночное пресмыкающееся», Здзислав Бексиньский

Год написания: неизвестен


«Шабаш ведьм», Франсиско Гойя

Год написания: 1798


«Данте и Вергилий в аду», Вильям Бугро

Год написания: 1850


«Искушение святого Антония», Сальватор Роза

Год написания: 1645


«Призрак Блохи», Уильям Блейк

Год написания: 1820


«Полёт ведьм», Франсиско Гойя

Год написания: 1798


«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», Илья Репин

Год написания: 1885


«Обломки автомобиля, порождающие слепую лошадь, которая кусает телефон», Сальвадор Дали

Год написания: 1938


«Портрет Антуанетты Гонзалес», Лавиния Фонтана

Год написания: 1595


«Электрический стул», Энди Уорхол

Год написания: 1964


«Медуза», Караваджо

Год написания: 1595-1598

Одна из самых известных работ художника, которая была выполнена специально для Фердинандо I Медичи — великого герцога Тосканского. 


«Борьба скелетов за копчёную сельдь», Джеймс Энсор

Год написания: 1891


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Метки: жуть   искусство   картина   кошмар   рисунок   фото   художник   
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1  комментарий
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бат св Час назад
очень легко заставить автора поста впасть в ужас.
подозреваю что запиливал пост и срался от ужаса
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