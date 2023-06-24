17 жутких картин известных художников прошлого

Будьте готовы к тому, что большая часть из представленных полотен произведут далеко не самые приятные впечатления. С другой стороны, вполне возможно, что они, напротив, придутся вам по душе.
Искусство способно вызывать у людей различные эмоции: от радости и восхищения до страха и отвращения. И такие контрасты считаются совершенно нормальными, ведь, что кажется ужасным для одного, может быть красивым и вдохновляющим для другого. Художники прошлых эпох прекрасно знали об этом, поэтому далеко не всегда стремились изображать на своих полотнах только хорошо знакомые и понятные сюжеты. Иногда фантазия заводила их в невероятные глубины подсознания, где им встречались странные и нередко жуткие существа, способные напугать кого угодно.
Ниже вы сможете увидеть некоторые из самых страшных и жутких картин, которые были нарисованы известными художниками прошлого.
«Улыбающийся паук», Одилон Редон
Год написания: 1881
Считается, что в ужасном пауке с человеческим лицом, художник изобразил не только свои собственные видения, но и представления об эволюции.
«Череп с горящей сигаретой», Винсент Ван Гог
Год написания: 1886
«Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса», Фрэнсис Бэкон
Год написания: 1953
«Ночной кошмар», Генрих Фюсли
Год написания: 1781
Этой картиной художник решил показать всю тяжесть ночных кошмаров и бессознательных страхов.
«Девочка с маской смерти», Фрида Кало
Год написания: 1938
Существует версия, что на этой картине художница изобразила саму себя в детстве.
«Ночное пресмыкающееся», Здзислав Бексиньский
Год написания: неизвестен
«Шабаш ведьм», Франсиско Гойя
Год написания: 1798
«Данте и Вергилий в аду», Вильям Бугро
Год написания: 1850
«Искушение святого Антония», Сальватор Роза
Год написания: 1645
«Призрак Блохи», Уильям Блейк
Год написания: 1820
«Полёт ведьм», Франсиско Гойя
Год написания: 1798
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», Илья Репин
Год написания: 1885
«Обломки автомобиля, порождающие слепую лошадь, которая кусает телефон», Сальвадор Дали
Год написания: 1938
«Портрет Антуанетты Гонзалес», Лавиния Фонтана
Год написания: 1595
«Электрический стул», Энди Уорхол
Год написания: 1964
«Медуза», Караваджо
Год написания: 1595-1598
Одна из самых известных работ художника, которая была выполнена специально для Фердинандо I Медичи — великого герцога Тосканского.
«Борьба скелетов за копчёную сельдь», Джеймс Энсор
Год написания: 1891
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подозреваю что запиливал пост и срался от ужаса