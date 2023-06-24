17 жутких картин известных художников прошлого

Искусство способно вызывать у людей различные эмоции: от радости и восхищения до страха и отвращения. И такие контрасты считаются совершенно нормальными, ведь, что кажется ужасным для одного, может быть красивым и вдохновляющим для другого. Художники прошлых эпох прекрасно знали об этом, поэтому далеко не всегда стремились изображать на своих полотнах только хорошо знакомые и понятные сюжеты. Иногда фантазия заводила их в невероятные глубины подсознания, где им встречались странные и нередко жуткие существа, способные напугать кого угодно.

Ниже вы сможете увидеть некоторые из самых страшных и жутких картин, которые были нарисованы известными художниками прошлого.

«Улыбающийся паук», Одилон Редон