Повелитель мира фэнтези Эдвард Бинкли

Правильное построенная композиция и мастерство – это всё что нужно для создания качественной и запоминающейся иллюстрации. Так считает Эдвард Бинкли – американский иллюстратор, которого по праву можно назвать мастером современного фэнтези.
Эд Бинкли имеет степень магистра и бакалавра искусств в области рисования и гравюры. Этим направлением увлечённо занимался тридцать лет и почти столько же посвятил преподавательской деятельности.
Работы Бинкли печатались в самых разных книгах и журналах. Эд неоднократно принимал участие в конкурсах, где номинировался на награды и занимал призовые места.
Сейчас Бинкли завершил педагогическую деятельность. И вместе с супругой Лизой – тоже профессиональной художницей, полностью погрузился в любимую графику.
Персонажи иллюстратора не самые типичные. Местами притягательные, местами отталкивающие. Но в каждом есть какая-то изюминка, делающая образ самобытным. Сам автор делит свои работы на два больших направления – мир светлых, дневных и мир тёмных, ночных героев. Которые подчёркивают контрасты друг друга и напоминают, что без дня не было бы ночи и наоборот.
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