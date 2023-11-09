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Повелитель мира фэнтези Эдвард Бинкли

Повелитель мира фэнтези Эдвард Бинкли

Автор:
09 ноября 2023 16:01
Сообщество : Искусство
Метки: Эдвард Бинкли   жанр   иллюстрация   искусство   картина   композиция   образ   персонаж   фэнтези   художник   
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Правильное построенная композиция и мастерство – это всё что нужно для создания качественной и запоминающейся иллюстрации. Так считает Эдвард Бинкли – американский иллюстратор, которого по праву можно назвать мастером современного фэнтези.

Эд Бинкли имеет степень магистра и бакалавра искусств в области рисования и гравюры. Этим направлением увлечённо занимался тридцать лет и почти столько же посвятил преподавательской деятельности.

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Работы Бинкли печатались в самых разных книгах и журналах. Эд неоднократно принимал участие в конкурсах, где номинировался на награды и занимал призовые места.

Сейчас Бинкли завершил педагогическую деятельность. И вместе с супругой Лизой – тоже профессиональной художницей, полностью погрузился в любимую графику.

Персонажи иллюстратора не самые типичные. Местами притягательные, местами отталкивающие. Но в каждом есть какая-то изюминка, делающая образ самобытным. Сам автор делит свои работы на два больших направления – мир светлых, дневных и мир тёмных, ночных героев. Которые подчёркивают контрасты друг друга и напоминают, что без дня не было бы ночи и наоборот.

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Метки: Эдвард Бинкли   жанр   иллюстрация   искусство   картина   композиция   образ   персонаж   фэнтези   художник   
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2  комментария
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11k
Sasa Час назад
Круто! Воображение очень у него необычное!
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21k
alexis 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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