Повелитель мира фэнтези Эдвард Бинкли

Работы Бинкли печатались в самых разных книгах и журналах. Эд неоднократно принимал участие в конкурсах, где номинировался на награды и занимал призовые места.

Сейчас Бинкли завершил педагогическую деятельность. И вместе с супругой Лизой – тоже профессиональной художницей, полностью погрузился в любимую графику.

Персонажи иллюстратора не самые типичные. Местами притягательные, местами отталкивающие. Но в каждом есть какая-то изюминка, делающая образ самобытным. Сам автор делит свои работы на два больших направления – мир светлых, дневных и мир тёмных, ночных героев. Которые подчёркивают контрасты друг друга и напоминают, что без дня не было бы ночи и наоборот.