Эти фильмы оказали влияние на мир

Если фильм хороший, он оказывает влияние на зрителя. А то и в целом, меняют отношение к чему-либо. Вдохновение, мотивация, изменение мышления и приоритетов.
Девушки перестают стесняться идти работать в те профессии, что считались только "мужскими", меняется поведение в отношении каких-то вещей или устоев. Какие же кинокартины поменяли мир?
Ну тут понятно: свидетели НЛО стали множиться как грибы. В прессе стали часто появляться всяческие рассказы "очевидцев" встреч с инопланетянами и прочей паранормальщиной. Люди стали изучать всё необъяснимое и загадочное. В интернете образовались сообщества уфологов, собирающие тысячи людей.
Учёные критиковали "Секретные материалы" за пропаганду сверхъестественного, однако, как оказалось, сериал гораздо успешнее пропагандировал науку. Скалли вдохновила многих женщин пойти в науку. Результаты социологических опросов показывают, что персонаж Скалли повысил в глазах женщин всего мира роль науки. Это явление назвали "эффектом Скалли".
Все помнят эту невероятно печальную историю оленёнка, маму которого убили охотники, а он спасается просто чудом. Мультфильм вышел в 1942 году и оказал колоссальное влияние на многих охотников, посмотревших со своими детьми "Бэмби". Они навсегда отказались от охоты. Именно Бэмби стал негласным символом борьбы против трофейной и бессмысленной охоты.
ФБР (Федеральное Бюро Расследований) принимало активное участие в съёмках фильма. Одна из самых известных баз подготовки агентов в Куантико взяла к себе Джоди Фостер, чтобы она прошла их курс. ФБР надеялись, что фильм поможет пополнить их ряды женщинами, что, собственно, и случилось. Кларисса Старлинг стала вдохновением для многих девушек и они захотели стать агентами ФБР.
Этот фильм основан на реальных событиях. Мужчина, работавший гробовщиком, был довольно славным парнем, которого знали все соседи, как хорошего человека, знакомится с немолодой женщиной. Они поженились и старушка начала изводить мужчину каждый день, мучая его и издеваясь. Всё привело к тому, что он случайно её убил. В фильме его сажают в тюрьму, несмотря на то, что общественность вступилась за невольного убийцу.
Некий адвокат, после выхода фильма, проявил интерес к настоящей истории, выявив ряд фактов, поспособствовавших освобождению настоящего Берни. Судебному процессу активно помогал режиссёр фильма.
После выхода фильма люди стали массово забирать из приютов кошек чёрного окраса. Настолько, что их там практически не осталось, а ведь прежде их практически никогда не забирали из-за ряда суеверий, связанных с чёрными кошками.
Сначала, конечно же, продажи сплошных красных купальников выросли в разы. А потом люди стали интересоваться работой спасателей, осознав, насколько это весомо и важно. Молодёжь тысячами стала записываться на курсы подготовки пляжных спасателей. Кстати, соответствовать всем требованиям довольно непросто и подготовку может закончить далеко не каждый.
Изменилось отношение к отдыху и мерам безопасности на пляже. Журналисты после выхода фильма, конечно же, стали рассказывать об ужасных случаях нападения акул. Зоны купания на пляжах стали отгораживать и ввели новые правила мгновенной эвакуации отдыхающих из воды.
Кстати, превалирующее большинство несчастных случаев на воде, связаны с нарушением правил безопасности и неумением плавать. Акулы нечастые гости прибрежных зон, а дайверы их могут сильно напугать.
Разумеется, в сериале масса условностей и недочётов. Но многие врачи его любят, а в основе эпизодов лежат реальные случаи из больниц. Есть известный реальный случай, когда пациенту на протяжении года никак не могли поставить диагноз. Врач, который вёл этого пациента, увидел эпизод "Хауса", где описывались похожие симптомы, и провёл ряд анализов, о которых и подумать никто не мог. Да, у больного оказалось отравление из-за металлического импланта в ноге.
Понятно, что в конце 80-х СПИД был страшным и неведомым зверем, про который знали очень мало. Когда он начал распространяться по США, то это вызвало агрессию к заболевшим. Их стали игнорировать, выгонять с работы, сторониться. Том Хэнкс, сыгравший в этом фильме, сделал своей ролью колоссальный вклад в дестигматизацию ВИЧ и СПИД.
Картина вызвала информационный взрыв. Оказывается, страшный СПИД не передаётся через стаканы и рукопожатия. Те, кто болеют, внешне ничем не отличаются от здоровых, им нужна поддержка и сочувствие. Фильм помог существенно снизить такие проблемы как замалчивание, дискриминация, а лояльность к заболевшим выросла в разы.
В фильме получился настолько фееричным парад в рамках фестиваля, что мексиканской столице пришлось сдаться и проводить его ежегодно. Миллионы туристов, идя по следам агента 007, хотели принять участие в красивом шествии в Мехико, в честь Дня мёртвых.
Фильм вышел в 1978 году. К тому моменту общество Германии было, в принципе, готово говорить о холокосте и о том, что происходило в концентрационных лагерях. Уже были судебные процессы над надзирателями, всё большее количество людей вовлекалось в обсуждение, но всё равно пока что это был только круг неравнодушных и заинтересованных.
После появления фильма на экранах Общество немецкого языка объявило слово "холокост" словом года. Именно с этого момента изучение холокоста стало обязательным в школах. Уже в 1979 году, парламент Германии отменил любые сроки давности преследований за геноцид и холокост.
Источник:
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Мужики кинулись учиться готовить!!!
Вторая половина может и оказала влияние на пару штатов в США не более.