Эти фильмы оказали влияние на мир

Ну тут понятно: свидетели НЛО стали множиться как грибы. В прессе стали часто появляться всяческие рассказы "очевидцев" встреч с инопланетянами и прочей паранормальщиной. Люди стали изучать всё необъяснимое и загадочное. В интернете образовались сообщества уфологов, собирающие тысячи людей.

Учёные критиковали "Секретные материалы" за пропаганду сверхъестественного, однако, как оказалось, сериал гораздо успешнее пропагандировал науку. Скалли вдохновила многих женщин пойти в науку. Результаты социологических опросов показывают, что персонаж Скалли повысил в глазах женщин всего мира роль науки. Это явление назвали "эффектом Скалли".



