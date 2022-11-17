25 интересных фактов о фильме "Парк юрского периода"

На создание экранных динозавров ушло большое количество времени. Однако, сами динозавры появлялись в фильме в течение примерно 15 минут. Учитывая, что длительность фильма 127 минут, это совсем немного
После съемок "Парка юрского периода" Стивен Спилберг уехал в Польшу снимать "Список Шиндлера". То есть во время съемок последнего проводилась постпродакшн-работа над "Парком юрского периода"
"Парк юрского периода" собрал 914 миллионов долларов с проката по всему миру (55 млрд рублей)
Пока Майкл Крайтон все еще писал роман, по которому был снят фильм, началась "борьба" среди режиссеров. Многие хотели снять кино по этой книге. Среди них были Тим Бертон, Джо Данте и Ричард Доннер и Спилберг. Но Крайтон первым же выбрал Спилберга
Роль доктора Алана Гранта предлагали Уильяму Херту, Ричарду Дрейфусу и Харрисону Форду. Сэм Нил оказался самым подходящим кандидатом
Инженеры студии Universal Studios трудились над созданием фигур и декораций задолго до того, как Спилберг начал съемки. А студия для посещения в Голливуде открылась в 1996 году, и обошлась в два раза дороже, чем создание фильма (110 млн долларов)
Сцену с водой, которая дрожит в стакане при приближении динозавра, Спилберг придумал, слушая громкую музыку в машине. От громкого звука завибрировало его зеркало заднего вида
Когда фильм впервые показали по телевизору в 1995 году, он собрал рекордные 65 млн зрителей
Актер Ричард Кайли изначально озвучивал рассказчика экскурсии в аудиокниге "Парк Юрского периода". Создателям фильма он так понравился, что они решили пригласить его озвучивать непосредственно в фильме
Роль доктора Элли Сэттлер могли сыграть Джоди Фостер, Джулия Робертс, Сара Джессика Паркер, Гвинет Пэлтроу и Сандра Баллок. Но в итоге режиссеры выбрали Лору Дерн
Актер Ричард Аттенборо согласился впервые за 15 лет сняться в кино, чтобы сыграть Джона Хаммонда
Звуки велоцирапторов в фильме создавались с использованием звуков тюленей, дельфинов и моржей. А звуки дилофозавров - это комбинация криков ястребов, обезьян, гремучих змей и лебедей
Звуки, которыми велоцирапторы общаются между собой - на самом деле звуки черепах во время полового акта
"Парк юрского периода" снимали на гавайском острове Кауаи. Как раз в 1992 году, во время съемок, там произошёл мощный ураган. Из-за этого команде вместе с актерами пришлось несколько дней провести в мотеле почти без еды и воды
Модель тираннозавра для съемок иногда могла внезапно "ожить" и начать двигаться, чем до ужаса пугала всю команду. Потом выяснилось, что тираннозавр запускался, если на него попадала вода - поэтому он частенько оживал во время дождя
Одежда доктора Малкольма и доктора Хаммонда отражает их противоположные идеологии
При всей инновационности и использовании технологий, в некоторых сценах роль динозавров исполняли члены команды в резиновых костюмах
В конце съемок фильма все актеры получили в подарок модельки тираннозавра, каждую из которых подписал Стивен Спилберг
На контейнерах для хранения криогенных материалов в фильме неправильно написаны слова "стегозавр" и "тираннозавр"
Научным консультантом фильма был Джек Хорнер, один из самых известных палеонтологов в США. В последствии он стал консультантом для всех фильмов серии
В одной из сцен в диспетчерской в маленьком видеоокне на компьютере Недри идет фильм "Челюсти". Это отсылка к другому фильму Спилберга
В сцене, где динозавр атакует машину, стекло не должно было разбиться. Поэтому крики детей-актёров - правдивые
Источник: — переведено специально для fishki.net
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