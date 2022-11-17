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25 интересных фактов о фильме "Парк юрского периода"

25 интересных фактов о фильме "Парк юрского периода"

Автор:
17 ноября 2022 20:46
Сообщество : Кино
Метки: интересное   интересные факты   кино   парк юрского периода   подборка   съёмки   факты   фильм   фильмы   
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"Парк Юрского периода" - один из культовых фильмов из истории кино, который в своё время произвёл фурор, собрал рекордное число зрителей и миллиарды в прокате. Фильм был снят по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. Узнаем несколько любопытных фактов о первом, классическом "Парке Юрского периода" 1993 года.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   интересные факты   кино   парк юрского периода   подборка   съёмки   факты   фильм   фильмы   
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Александр Сучков 12 минут назад
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