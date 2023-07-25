12 актёров, которые получили незаслуженно маленькие гонорары за роли

Сейчас некоторые голливудские актёры зарабатывают на фильмах миллионы долларов, но когда-то они тоже начинали с малого. Харрисон Форд, например, получил за легендарную роль Хана Соло в одной части "Звёздных войн" всего 10 тысяч долларов (900 тыс. рублей). Взглянем на других актёров, которые получили совсем небольшие гонорары за свои роли. Спойлер: позже это всё равно окупилось.
Роль Хана Соло, которую исполнил Харрисон Форд в "Звёздных войнах", одна из самых легендарных в мире кино. Но за съёмки в "Эпизод 4: Новая надежда" 1977 года ему заплатили очень маленький гонорар — всего 10 тысяч долларов (900 тыс. рублей). По сравнению с сегодняшними гонорарами актёра, это просто мелочь, но тогда для Форда это были значимые деньги. Как известно, до киноиндустрии и какое-то время после он работал плотником.
За роль в этом фильме актрисе Хилари Суэнк вручили "Оскар" за лучшую женскую роль. Но несмотря на то, что фильм значительно продвинул актрису в киноиндустрии, её гонорар за него был крайне мал - за все съёмки она получила три тысячи долларов (270 тыс. рублей). По словам самой актрисы, тогда она даже не могла себе позволить годовую медицинскую страховку, которая стоила пять тысяч долларов.
До знаковой роли в "Американском пироге" Шонн Уильям Скотт работал продавцом чуррос в зоопарке. После комедийной роли Стифлера всё изменилось. Однако, за все съёмки актёр получил всего восемь тысяч долларов (720 тыс. рублей).
До съёмок в "Капитане Филлипсе" Бархад Абди работал сначала водителем лимузина, а затем продавцом в магазине своего брата. Роль пирата принесла ему большой успех, но получил он за неё всего 65 тысяч долларов (5,8 млн рублей). Для 2013 года эта сумма гонорара считается крайне маленькой, даже по меркам Гильдии киноактёров, особенно учитывая сборы фильма в мире (219 млн долларов).
Легендарная роль Патрика Бэйтмена принесла Бэйлу известность. Но в одном интервью сам актёр вспоминал, как над ним смеялись гримёры — из-за того, что получали больше него. Точная сумма неизвестна, но по рассказам актёра, создатели фильма заплатили ему минимальный гонорар из возможных. Тогда Бэйл жил в одном доме с отцом и сестрой, и нуждался в деньгах — поэтому хотел получить эту роль и был согласен на любые деньги. На кастинге он не особо впечатлил руководство фильма, но его решили взять на роль. В итоге, она стала одной из самых знаковых в голливудской истории, а самому Бэйлу проложила путь в успешное будущее.
Несмотря на то, что в прокате фильм "Выпусник" собрал больше 100 млн долларов (в 1967-то году!), актёр Дастин Хоффман получил за свою роль всего 4 тысячи долларов (360 тыс. рублей). В то время это были смешные деньги. После съёмок Хоффман некоторое время был безработным, но успех фильма принёс ему славу.
Хотя роль в "Хэллоуине" не была прорывной для Ника Касла (сам он режиссёр, и редко выступал в качестве актёра), она безусловно стала культовой. Однако, за съёмки ему платили всего по 25 долларов в день (2200 рублей). Сам Касл, кажется, был не против такого гонорара, учитывая то, что большую часть времени он был в маске. Но в сравнении с суммой сборов фильма (70 миллионов долларов) его гонорар кажется мизерным.
За съёмки в том же "Хэллоуине" актриса Джейми Ли Кёртис получила восемь тысяч долларов (720 тыс. рублей). По словам самой актрисы, в те времена конца 70-х эта сумма казалась крупной, но опять же, по сравнению со сборами 70 миллионов долларов она весомо проигрывает.
И Джим Керри, и Джефф Дэниэлс выложились на 100% в фильме "Тупой и ещё тупее" - однако, их гонорары были разными. Кэрри на то время был более крупной звездой, а Дэниэлс только начал свой путь в комедии, поэтому получил всего 50 тысяч долларов (Джиму Керри заплатили 7 млн долларов!). Создатели фильма не очень-то хотели, чтобы роль исполнял Дэниэлс, и предложили ему такой маленький гонорар в надежде, что тот откажется. Но актёр согласился. В прокате фильм, кстати, собрал более 247 млн долларов.
Фильм "Отрочество" снимали с перерывами около 12-ти лет. Когда он наконец вышел на экраны в 2014 году, актриса Патрисия Аркетт получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Но в интервью уже после съёмок актриса призналась, что получила за работу в фильме мизерный гонорар. По её словам, она "платила больше денег своей няне и выгульщику собак", чем заработала на "Отрочестве". Точная сумма неизвестна, но Аркетт призналась, что во время съёмок не могла покрыть расходы на содержание детей и домашних животных.
В "Тельме и Луизе" Брэд Питт, тогда ещё восходящая звезда, сыграл роль второго плана, и получил за неё всего шесть тысяч долларов (540 тыс. рублей). По сравнению со сборами в 45 миллионов долларов, гонорар Питта был крайне небольшим.
Тогда ещё неизвестная Опра Уинфри получила за свою роль в "Цветы лиловые полей" всего 35 тысяч долларов (3 млн рублей). Сборы фильма в мире составили 146 млн долларов, поэтому сейчас этот заработок кажется смешным. Позже Опра стала одной из самых известных телеведущих и деятелей в мире, поэтому наверняка она не держит зла по этому поводу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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