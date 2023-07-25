12 актёров, которые получили незаслуженно маленькие гонорары за роли

Легендарная роль Патрика Бэйтмена принесла Бэйлу известность. Но в одном интервью сам актёр вспоминал, как над ним смеялись гримёры — из-за того, что получали больше него. Точная сумма неизвестна, но по рассказам актёра, создатели фильма заплатили ему минимальный гонорар из возможных. Тогда Бэйл жил в одном доме с отцом и сестрой, и нуждался в деньгах — поэтому хотел получить эту роль и был согласен на любые деньги. На кастинге он не особо впечатлил руководство фильма, но его решили взять на роль. В итоге, она стала одной из самых знаковых в голливудской истории, а самому Бэйлу проложила путь в успешное будущее.