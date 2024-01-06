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30 вещей в фильмах, которые часто бесят зрителей

30 вещей в фильмах, которые часто бесят зрителей

Автор:
06 января 2024 14:37
Сообщество : Кино
Метки: Разное   бесит   зрители   кино   кинозрители   киноиндустрия   люди   мнения   факты   фильмы   
3014
31

В фильмах частенько показывают вещи, которые не совсем соответствуют реальности. Пользователи форума Reddit составили целый список неестественных вещей, приёмчиков и сцен, которые уже порядком бесят в фильмах. Взглянем на самые популярные.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   бесит   зрители   кино   кинозрители   киноиндустрия   люди   мнения   факты   фильмы   
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51  комментарий
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13k
ron 2 часа назад
24. "Бесят сцены, где герои ползают по воздуховодам в зданиях. Да, по некоторым можно ползать, но в реале они жутко грязные, там куча острых краёв, и много препятствий для движения"
======
Ну и далеко не всякий воздуховод выдержит 80 кг героя и 30 кг его снаряжения. Скорее всего, вся конструкция сорвётся еще на этапе попытки залезть в него. )))
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77k
Ща как жахну 4 секунды назад
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Минуту назад
Источник: boredpanda.com - о многом говорит, у них там много инфантильных я бы даже сказал уже не одно поколение.
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2k
КАКАнгел 15 минут назад
бесит когда по сюжету люди прожили долгую жизнь подразумевается имеют за плечами профессиональный и жизненный опыт а ведут себя как будто вчера родились , просто нули .
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491
Thor Steiner 15 минут назад
Реалистичный фильм будет для большинства зрителей скучным. Развлекательное кино и пытается развлекать.
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12k
Sapsan 16 минут назад
Бесит, когда люди не знают что такое художественный приём
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9k
MPEG-8 23 минуты назад
Они сами над собой ржут, но по другому не льзя, это будет уже не Голливуд, а артхаус или ещё хуже Тарковский.
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6k
Александр 24 минуты назад
А я всегда ухмыляюсь, когда кто-то берёт в руки оружие... Любое. Оно непременно начинает самопроизвольно издавать звуки клацающего затвора и тому подобное... Даже, когда в руки берут простую охотничью двустволку.. Тут же слышится "клац-клац", щёлк-щёлк.
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5k
Александр Полчаса назад
А я всё думаю, откуда берётся столько психов? А оно вон что: посмотрел кино и взбесился! Я в каждом фильме замечаю несоответствия действительности, но это меня совсем не бесит. Особенно умилило замечание про ржание лошадей. Вот уж точно не замечал, ведь лошадей у меня нет. Если кого-то что-то бесит в кино, книге или рассказе собеседника, нужно вспомнить поговорку: "Не хочешь - не слушай (не смотри), а врать не мешай!" Потому что кино это враньё, но его бывает интересно посмотреть.
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23k
Valiko 36 минут назад
Поэтому хоумвидео в 10 раз чаще скачивают, чем студийное =))
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491
Thor Steiner Valiko 20 минут назад
Специально снятое скачивают, а реальное скучное. Например, видео с Касьяновым (бывшим премьером) никому и даром не нужно, а почему? Потому что скучное. Три с половиной часа сплошного занудства. Его даже не удаляют, потому что всё равно никто не смотрит.
https://hot.exporntoons.net/watch/-88757810_456239409https://hot.exporntoons.net/watch/-88757810_456239409
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1k
Aleksei 36 минут назад
ну,допустим,вентиляции разные бывают.) лично соединял трубы,диаметром 2 метра.в них ходить можно.трубы из ПЭ,жёсткие,прочные,разлагаются веками.
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25k
Михаил Сметанкин 39 минут назад
"Раздражает, когда актёр понятия не имеет, как играть на инструменте, который он держит в руках"
Больше раздражает, когда актер играет на инструменте, которого в песне просто нет.

"Бесит оживление утопленников. Человека достают слегка синим из воды, делают пару нажатий на грудную клетку, и чудо - он оживает"
Лично видел, как из моря достали утопленника, и буквально просто кинули на землю, от чего он сразу и очухался, выплевывая воду.
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41k
Notan Blaine 40 минут назад
А меня в последнее время начали бесить переведенные статьи с англоязычных сайтов.
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20k
Александр 41 минуту назад
Меня не бесит
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18k
владимир сидорский 41 минуту назад
а еще круто, когда в закрытом помещении из РПГ стреляют...
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7k
Doomer 46 минут назад
30. "А меня раздражают сексуальные сцены. Там нет неловкости, все легко снимают друг с друга одежду, никаких недостатков"
-----------------------
Ну, вообще-то нормальные взрослые люди, не имеющие комплексов, свойственных юношескому возрасту или полученных в результате воспитания, или под давлением социума, да ещё и в состоянии сексуального возбуждения, именно так себя и ведут.
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11k
Юрий 47 минут назад
Иногда в фильмах герой перемещается в ливневках и канализационных сооружения в которых протекает вода прямо таки родниковой чистоты, хотя в реальной жизни грязные с сопутствующими запахами стоки.
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7k
Mixalych 47 минут назад
Бесит, что в фильмах Марвел енот не настоящий. Еноты не умеют разговаривать.
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20k
anpetrof 53 минуты назад
Комментарий к фото
Был такой фильм "Человек, который закрыл город". Когда в Ялте снимали сцену на пляже, то блюдо с черешней и не маленькое, приходилось менять каждые 15-20 минут
, а в фильме черешни в блюде то больше, то меньше
...
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384
dm.star2011 54 минуты назад
Ссылка coub.com
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11k
Гомерчик 56 минут назад
Комментарий к фото
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