30 вещей в фильмах, которые часто бесят зрителей

В фильмах частенько показывают вещи, которые не совсем соответствуют реальности. Пользователи форума Reddit составили целый список неестественных вещей, приёмчиков и сцен, которые уже порядком бесят в фильмах. Взглянем на самые популярные.
1. "Бесит, когда герои фильмов копают могилы в лесу, полном деревьев. В реальности там полно корней - ну невозможно там выкопать идеально ровную могилу"
2. "Когда герой за рулём, но задумчиво глядит в сторону или долго смотрит на того, кто на пассажирском сиденье. Смотрите на дорогу, чёрт возьми!"
4. "Раздражает, когда герой бежит и за ним гонится машина - и вместо того, чтобы свернуть в лес или на обочину, он продолжает бежать прямо по дороге. Ну глупо же"
6. "Нелепо выглядит, когда героя серьёзно ранили, он не показывает никаких признаков травмы. Получил пулю в ногу? Всё ещё может бежать. Ударили ножом в спину? Он всё ещё в состоянии закончить драку"
8. "А ещё, женщины всегда идеально выглядят, когда выживают на необитаемом острове. Идеальные волосы, кожа"
9. "Когда в большой сцене драки все "плохие парни" нападают на главного героя по одному, а остальные просто стоят в стороне. Нападайте все сразу!"
10. "Хакеры в фильмах: набирают пару слов на ноуте, и попадают в хакерские секретные программы. Да-да"
11. "Бесит, когда герой включает телевизор на том самом моменте, когда начинаются новости, важные для сюжета"
12. "А меня бесит когда герои фильмов живут в больших шикарных домах в том же Нью-Йорке, при этом работая на самой обычной должности, где в реальности платят мало"
14. "Обычно так показывают завтрак в фильмах. Герой хватает оттуда кусок хлеба, и убегает на работу"
15. "Меня шокирует, когда в фильмах диабетикам дают инсулин, когда им плохо. Это не всегда правильно. У людей, не знакомых с диабетом, появляется ложное представление"
16. "Бесит то, как показывают роды в фильмах. Всё выглядит так легко, быстро и чисто. Нет и ещё раз нет"
17. "В тебя стреляют? Спрячься за чем угодно! За дверью, креслом, диваном, картонными коробками. Они пуленепробиваемы!"
18. "Раздражает, когда актёр понятия не имеет, как играть на инструменте, который он держит в руках"
20. "Когда на человеке, у которого остановилось сердце, используют дефибриллятор. Так не бывает. Сначала им нужно дать лекарства, чтобы сердце начало биться"
21. "Когда студент, только что окончивший колледж, снимает отличную квартиру в фешенебельном районе, работая на минимальной зарплате. Не в этой реальности"
22. "Бесит оживление утопленников. Человека достают слегка синим из воды, делают пару нажатий на грудную клетку, и чудо - он оживает"
23. "В фильмах лошади постоянно издают звуки, ржут и так далее. Но в жизни они редко издают какие-то звуки. У меня 7 лошадей"
24. "Бесят сцены, где герои ползают по воздуховодам в зданиях. Да, по некоторым можно ползать, но в реале они жутко грязные, там куча острых краёв, и много препятствий для движения"
25. "Когда герои заказывают еду в ресторане, но почти не прикасаются к ней, начиная увлечённый разговор"
27. "Бесит, когда адвокаты подходят к свидетелю или присяжным в суде. Ну не бывает так. Адвокат просто остаётся за своим столом"
30. "А меня раздражают сексуальные сцены. Там нет неловкости, все легко снимают друг с друга одежду, никаких недостатков"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну и далеко не всякий воздуховод выдержит 80 кг героя и 30 кг его снаряжения. Скорее всего, вся конструкция сорвётся еще на этапе попытки залезть в него. )))
https://hot.exporntoons.net/watch/-88757810_456239409https://hot.exporntoons.net/watch/-88757810_456239409
Больше раздражает, когда актер играет на инструменте, которого в песне просто нет.
"Бесит оживление утопленников. Человека достают слегка синим из воды, делают пару нажатий на грудную клетку, и чудо - он оживает"
Лично видел, как из моря достали утопленника, и буквально просто кинули на землю, от чего он сразу и очухался, выплевывая воду.
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Ну, вообще-то нормальные взрослые люди, не имеющие комплексов, свойственных юношескому возрасту или полученных в результате воспитания, или под давлением социума, да ещё и в состоянии сексуального возбуждения, именно так себя и ведут.