Лучшие сюжетные компьютерные игры

Пронзительная история про девушку, которая приезжает в своё родовое поместье, так как осталась последняя из всей семьи.

Она исследует дом, заходя в каждую комнату, читает дневники, путешествует в прошлое и игрок может увидеть своими глазами, как прошли последние дни каждого из семьи Финч.

Каждая комната - это история со своей отдельной механикой: где-то надо летать, где-то перелистывать страницы, а где-то и прыгать по веточкам деревьев. Все истории по-настоящему трогают, они разные и ни одна не оставит равнодушным.



