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Лучшие сюжетные компьютерные игры

Лучшие сюжетные компьютерные игры

Автор:
18 апреля 2023 20:17
Сообщество : Игромир
Метки: Сценарий   геймплей   игры   интересное   компьютерные игры   сюжет   
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В играх очень много важных составляющих - графика, звук, геймплей. Сюжет во многих из них частенько не является ключевым - особенно в каких-нибудь гонках. Но если у игры отличный сюжет, то ей могут простить многое.

За последние несколько лет создатели стали уделять сценарию игр намного больше времени. Ведь если сделать сюжет увлекательным, не поскупиться на актёров и написать качественные диалоги, геймеры не станут заострять внимание на небольшие недостатки в геймплее, если они есть. Вот несколько игр, на которые стоит обратить внимание.



Открытый мир всегда привлекает, а в совокупности с интересным сюжетом, игра завоевала сердца тысяч игроков. Секреты мира не такие уж разнообразные, боевка тоже не настолько хороша, как могла бы быть, но игра всё равно интригует. Плюс внезапные сюжетные повороты и очень симпатичные персонажи.


Игра и до выхода одноимённого сериала была популярной, но сегодня она снова стала номер один. Равнодушным к игре не остался никто. Это серьёзная постапокалиптичная драма, где в какой-то момент понимаешь, что находишься буквально в фильме, где можно управлять персонажами и в определённой степени решать их судьбу.
Стоит отдать должное, графика и геймплей тут тоже на высоте.


Отличная игра в стиле "Индианы Джонса". Двое харизматичных братьев, перебрасываясь хлёсткими подколками, ищут величайшее сокровище мира. Они путешествуют по миру, общаются, раскрывают друг другу тайны и уже в середине игры начинаешь сопереживать каждому персонажу Uncharted.


Пронзительная история про девушку, которая приезжает в своё родовое поместье, так как осталась последняя из всей семьи.

Она исследует дом, заходя в каждую комнату, читает дневники, путешествует в прошлое и игрок может увидеть своими глазами, как прошли последние дни каждого из семьи Финч.

Каждая комната - это история со своей отдельной механикой: где-то надо летать, где-то перелистывать страницы, а где-то и прыгать по веточкам деревьев. Все истории по-настоящему трогают, они разные и ни одна не оставит равнодушным.


Сначала кажется, что это игра в духе триллеров Стивена Кинга в окружении фантастически красивых пейзажей. Какая-то тайна, к которой должен в итоге прийти главный персонаж - рейнджер. Но это всё не так.
Да, во время игры придётся понервничать, но дело тут не в секретах леса. Это невероятно красивая игра об одиночестве, побеге от самого себя и взаимоотношениях с людьми. Тут можно бродить, смотреть на закаты и даже фотографировать особенно понравившиеся виды. И думать о том, на сколько же важно разобраться в себе, ведь куда бы ты не пошёл - ты всегда берёшь с собой себя.


На взгляд автора статьи - это лучшая и самая продуманная игра в плане сюжета. И актёрской игры.
Это история людей в декорациях Дикого Запада, которые просто не могут успеть за меняющимся миром. Там нет ни одного проходного персонажа, нет ни одного пустого диалога, нет ни одной судьбы, которая бы не тронула игрока.
RDR 2 поднимает весьма непростые и философские вопросы на тему искупления, дружбы, предательства, любви. Сценарий настолько хорошо написан, что в итоге за главного персонажа переживаешь как за близкого человека и даже плачешь в конце.




Напишите в комментариях свои любимые компьютерные игры, давайте соберём классную подборку, во что можно поиграть.

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Метки: Сценарий   геймплей   игры   интересное   компьютерные игры   сюжет   
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17  комментариев
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5k
Tuskub 59 минут назад
Far Cry - вся эпопея. В каждой игре - свой мир.
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18k
scorpick 10 минут назад
Минуточку, ребята, вы чего, серьёзно? Где Half-life?
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30k
Владимир 21 минуту назад
ГТА - 4 где?
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17k
Алексей 22 минуты назад
Метро чем не угодило?
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592
Никита Полчаса назад
Моя любимая - Operation Flashpoint. Довольно старая игруха, но я в неё влюбился сразу же, как начал играть.
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31k
АнтонПолднев Полчаса назад
Эээ. Вы чего?
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1k
Дмитрий Носов Полчаса назад
Как по мне, еще тьму игр упустили:
Mass Effect, Fallout, GTA, God of War, Horizon, Detroit: Become Human, Star Wars Jedi и это только первое что вспомнилось
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57k
Опиум для народа 42 минуты назад
Horizon Zero Dawn
Days Gone
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32k
Андрей Иванов 43 минуты назад
1. Операция Silent Storm
2. Арканум
3. Jagged Alliance
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15k
BARcyk 54 минуты назад
Эх, как в Сибирь ,Сокаля, интересно было играть...
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18k
Александр 56 минут назад
Сейчас в ведьмака играю, атмосферная игра.
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Галочка, которая умерла

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