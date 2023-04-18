Лучшие сюжетные компьютерные игры

В играх очень много важных составляющих - графика, звук, геймплей. Сюжет во многих из них частенько не является ключевым - особенно в каких-нибудь гонках. Но если у игры отличный сюжет, то ей могут простить многое.
За последние несколько лет создатели стали уделять сценарию игр намного больше времени. Ведь если сделать сюжет увлекательным, не поскупиться на актёров и написать качественные диалоги, геймеры не станут заострять внимание на небольшие недостатки в геймплее, если они есть. Вот несколько игр, на которые стоит обратить внимание.
Открытый мир всегда привлекает, а в совокупности с интересным сюжетом, игра завоевала сердца тысяч игроков. Секреты мира не такие уж разнообразные, боевка тоже не настолько хороша, как могла бы быть, но игра всё равно интригует. Плюс внезапные сюжетные повороты и очень симпатичные персонажи.
Источник:
Игра и до выхода одноимённого сериала была популярной, но сегодня она снова стала номер один. Равнодушным к игре не остался никто. Это серьёзная постапокалиптичная драма, где в какой-то момент понимаешь, что находишься буквально в фильме, где можно управлять персонажами и в определённой степени решать их судьбу.
Стоит отдать должное, графика и геймплей тут тоже на высоте.
Источник:
Отличная игра в стиле "Индианы Джонса". Двое харизматичных братьев, перебрасываясь хлёсткими подколками, ищут величайшее сокровище мира. Они путешествуют по миру, общаются, раскрывают друг другу тайны и уже в середине игры начинаешь сопереживать каждому персонажу Uncharted.
Источник:
Пронзительная история про девушку, которая приезжает в своё родовое поместье, так как осталась последняя из всей семьи.
Она исследует дом, заходя в каждую комнату, читает дневники, путешествует в прошлое и игрок может увидеть своими глазами, как прошли последние дни каждого из семьи Финч.
Каждая комната - это история со своей отдельной механикой: где-то надо летать, где-то перелистывать страницы, а где-то и прыгать по веточкам деревьев. Все истории по-настоящему трогают, они разные и ни одна не оставит равнодушным.
Источник:
Сначала кажется, что это игра в духе триллеров Стивена Кинга в окружении фантастически красивых пейзажей. Какая-то тайна, к которой должен в итоге прийти главный персонаж - рейнджер. Но это всё не так.
Да, во время игры придётся понервничать, но дело тут не в секретах леса. Это невероятно красивая игра об одиночестве, побеге от самого себя и взаимоотношениях с людьми. Тут можно бродить, смотреть на закаты и даже фотографировать особенно понравившиеся виды. И думать о том, на сколько же важно разобраться в себе, ведь куда бы ты не пошёл - ты всегда берёшь с собой себя.
Источник:
На взгляд автора статьи - это лучшая и самая продуманная игра в плане сюжета. И актёрской игры.
Это история людей в декорациях Дикого Запада, которые просто не могут успеть за меняющимся миром. Там нет ни одного проходного персонажа, нет ни одного пустого диалога, нет ни одной судьбы, которая бы не тронула игрока.
RDR 2 поднимает весьма непростые и философские вопросы на тему искупления, дружбы, предательства, любви. Сценарий настолько хорошо написан, что в итоге за главного персонажа переживаешь как за близкого человека и даже плачешь в конце.
Источник:
Напишите в комментариях свои любимые компьютерные игры, давайте соберём классную подборку, во что можно поиграть.
Источник:
- Однокнопочный вызов друзьям
- Продолжения фильмов, в которых изменяли факты и события из предыдущих частей
- Никакой классики: безумные бильярдные столы, собранные по всему миру
- Фильмы, сюжеты которых придумывались буквально на ходу
- Кубики, которые не наскучат
Mass Effect, Fallout, GTA, God of War, Horizon, Detroit: Become Human, Star Wars Jedi и это только первое что вспомнилось
а вот Хорайзен меня немного утомил диалогами, если честно. Там классная боевка, а второй еще и красивый невероятно, но диалоги... Я где-то с середины их просто проматывала(
Days Gone
2. Арканум
3. Jagged Alliance