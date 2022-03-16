Занимательные факты о культовых фильмах 80-х: от «Инопланетянина» до «Битлджуса»

Один из самых культовых фильмов о вампирах «Пропащие ребята» претерпел немало изменений во время производства. Geek Tyrant рассказал, что по первоначальному сценарию главными героями должны были быть дети примерно 11-12 лет, но режиссеру Джоэлу Шумахеру не понравилась эта затея, и так дети-кровососы превратились в подростков-вампиров.

У фильма также была другая, не шуточная концовка. Последний кадр должен был показать фреску начала 1900-х годов, с изображенным на ней Максом. Это было в раннем наброске сценария, но в конечном итоге эту концовку так и не сняли.

Главного злодея, Макса, сыграл ныне покойный Эдвард Херрманн. Он же сыграл Германа Мюнстера в фильме 1995 года, поэтому в фильме полно отсылок к «Мюнстерам», включая комментарий про маленького Эдди Мюнстера.