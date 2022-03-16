Занимательные факты о культовых фильмах 80-х: от «Инопланетянина» до «Битлджуса»

Нет ничего лучше культовых фильмов 80-х, по крайней мере, не для киноманов. Ведь именно эта эпоха стала определяющей для многих поклонников кино. И хотя все эти классические картины вам наверняка уже хорошо знакомы, кое-какие факты о них все еще могут удивить.
Один из самых культовых фильмов о вампирах «Пропащие ребята» претерпел немало изменений во время производства. Geek Tyrant рассказал, что по первоначальному сценарию главными героями должны были быть дети примерно 11-12 лет, но режиссеру Джоэлу Шумахеру не понравилась эта затея, и так дети-кровососы превратились в подростков-вампиров.
У фильма также была другая, не шуточная концовка. Последний кадр должен был показать фреску начала 1900-х годов, с изображенным на ней Максом. Это было в раннем наброске сценария, но в конечном итоге эту концовку так и не сняли.
Главного злодея, Макса, сыграл ныне покойный Эдвард Херрманн. Он же сыграл Германа Мюнстера в фильме 1995 года, поэтому в фильме полно отсылок к «Мюнстерам», включая комментарий про маленького Эдди Мюнстера.
Последнее время Генри Томас много снимается, в том числе в хоррорах Майка Флэнагана. Но его самой известной ролью остается юный Эллиотт в трогательном фильме Стивена Спилберга.
Видео с прослушивания Томаса очень популярно в интернете: в нем юный актер импровизировал на ходу и очень искренне пустил слезу, чем произвел впечатление на Спилберга. Эту искренность затем решили сохранить в фильме за счет съемки в хронологическом порядке, как в пьесе. Обычно сцены снимаются не в хронологическом порядке, по логистическим причинам.
Но это довольно известный факт. А вот знали ли вы, что Томас заменил другого актера? Марси Лирофф, директор по кастингу, рассказала, что мальчик, которого они изначально хотели взять на роль, умудрился всем разонравиться «примерно за три минуты». Как так вышло? Лирофф рассказала, что юный актер повел себя менее чем достойно, когда проиграл партию Dungeons&Dragons во время знакомства с будущими коллегами.
Майкл Китон фактически переделал роль Битлджуса под себя, когда они с Тимом Бёртоном практически полностью переписали сценарий. Однако изначально Бёртон рассматривал на роль совершенно других актеров.
Режиссер видел в главной роли опытного актера Сэмми Дэвиса-младшего, поскольку был его давним поклонником. Однако студия была не в восторге от этого выбора. Среди кандидатов также был комик Сэм Кинисон, хотя, согласно Screen Rant, сам Кинисон об этом не знал.
Все поклонники доктора Джонса знают, что он человек, который любит разнообразие. «В поисках утраченного ковчега» и «Храм судьбы» с Харрисоном Фордом в главной роли и режиссером Стивеном Спилбергом — довольно разные фильмы. Тем не менее, между ними есть любопытная связь.
Во втором фильме использовались идеи, от которых отказались в первом. Сцена, когда Инди прыгает из самолета и использует спасательный плот, чтобы смягчить падение, должна была быть в «Ковчеге». То же самое и со знаменитой погоней на вагонетке.
А знали ли вы, откуда взялся номер в начале «Храма судьбы»? Песня Коула Портера «Anything Goes» в исполнении Кейт Кэпшоу изначально предназначалась для фильма «Убийства на радио». Никогда о нём не слышали? Это историческая комедия, которую разработала та же команда, которая работала над фильмом про Инди. Фильм в итоге вышел в 1994 году, но провалился в прокате.
Знаете ли вы, что Монти Пайтон повлиял на 5-й эпизод классической трилогии? Однажды Кэрри Фишер и Харрисон Форд провели целый день на съемках фильма «Империя наносит ответный удар» без сна. Как им это удалось? Благодаря мощному напитку, предоставленному им не кем иным, как Эриком Айдлом.
Как упоминали Newsweek и Mental Floss, Фишер назвала напиток «тунисским чистящим средством для столов», потому что Айдл приобрел его как раз в Тунисе, где недавно закончил съемки «Жизни Брайана по Монти Пайтону». По совпадению, «Звездные войны» ранее тоже снимали в Тунисе. По словам Айдла, в Тунисе этот напиток давали статистам, чтобы они могли работать как можно дольше. Напиток явно сработал, поскольку актеры блестяще отыграли сцены в Облачном городе.
Об этом приключенческом фэнтези Роба Райнера, основанном на романе Уильяма Голдмана, с нежностью вспоминают как зрители, так и люди, которые над ним работали. Исполнитель главной роли Кэри Элвес рассказал ABC News, что, несмотря на обилие трюков в фильме, режиссер не хотел использовать каскадеров — он считал, что зрители заметят подмену. «Роб очень хотел видеть наши лица, так что особого выбора не было», — сказал Элвес.
По иронии судьбы, первую травму актер получил не в кадре, а во время перерыва. Элвес сломал большой палец на ноге, катаясь на вездеходе своего коллеги Андре Гиганта. И уже потом актер умудрился по-настоящему потерять сознание в сцене, где это должно было произойти понарошку.
Дело в том, что Кристофер Гест, исполнявший роль графа Рюгена, должен был ударить Элвеса мечом. Элвес сказал Гесту не сдерживаться, и тот в итоге ударил его слишком сильно. Затем Элвес очнулся в больнице, все еще в костюме, и ему накладывал швы… тот же врач, к которому он обратился со сломанным пальцем!
Даже спустя столько лет о зловещем ужастике Дэвида Кроненберга до сих пор говорят. Одна из причин —шокирующая сцена, в которой голова человека взрывается во время психической атаки со стороны одного из персонажа со сверхспособностями.
Чего вы, возможно, не знаете, так это того, насколько увлекательно было снимать эту сцену. Цитируя гримера Стефана Дюпюи, журнал Far Out Magazine пишет, что адское месиво сделали из «кусочков оставшихся гамбургеров». Выглядело отлично, но его еще нужно было как-то взорвать.
Говорят, что супервайзер по спецэффектам Гэри Зеллер «велел съемочной группе найти укрытие и выстрелил манекену в затылок из дробовика». Просто и эффективно, хотя и очень опасно. Результат навсегда вошел в историю кинематографа.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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