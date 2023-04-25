10 закулисных фактов о фильмах, рассказывающих о путешествиях во времени

Жуткая маска с детским лицом была создана Тони Гарднером, который также создал культовую маску из "Крика". Но первоначальная идея маски пришла в голову режиссеру - Кристоферу Лэндону. Сначала это должна была быть маска свиньи, но затем было решено сделать маску ребёнка. "Тогда я ждал своего первенца. Не знаю, то ли у меня на уме были дети, то ли я подсознательно боялся стать отцом, но этот образ был постоянно в голове. Потом мы решили - да, это оно," - рассказал Лэндон в интервью.