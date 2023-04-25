10 закулисных фактов о фильмах, рассказывающих о путешествиях во времени

Показать путешествия во времени в кино — непростая задача. В реальности к этой теме пытаются прикоснуться даже учёные, в любом случае, до неё нам ещё далеко. Поэтому путешествия в будущее и прошлое так любят изображать в фильмах — как нечто загадочное и расширяющее картинку мира. Узнаем несколько интересных закулисных фактов о фильмах, которые затрагивают тему путешествий во времени.
Обычно кино начинается с идеи, истории, сюжета. Но в случае с фильмом "Машина времени в джакузи", сначала появилось название. Во время одного из интервью сценарист Джош Хилд говорил с продюсером Мэттом Муром о комедиях 80-х, и они случайно придумали название для фильма. Затем сценарист в течение нескольких месяцев писал подходящий к названию сценарий, а в итоге родился фильм.
Жуткая маска с детским лицом была создана Тони Гарднером, который также создал культовую маску из "Крика". Но первоначальная идея маски пришла в голову режиссеру - Кристоферу Лэндону. Сначала это должна была быть маска свиньи, но затем было решено сделать маску ребёнка. "Тогда я ждал своего первенца. Не знаю, то ли у меня на уме были дети, то ли я подсознательно боялся стать отцом, но этот образ был постоянно в голове. Потом мы решили - да, это оно," - рассказал Лэндон в интервью.
Визуальный стиль "12 обезьян" был по большей части вдохновлен снимками Йозефа Судека и экспериментальной архитектурой художника Леббеуса Вудса. Комната для допросов, которая там фигурирует - почти полное воссоздание одного из рисунков Вудса. Когда Вудс узнал, что его работы использовали без разрешения, он подал в суд на киностудию Universal. Он выиграл суд, и обязал студию изъять все копии "12 обезьян" и удалить сцены с комнатой. Это было всего через месяц после выхода фильма. Вопрос решили шестизначной суммой, которую студия отдала художнику.
Когда сценаристы знаменитой серии фильмов думали, как добиться победы героев в "Мстителях: Финал" (2019), им пришлось поломать голову. "Мы сидели в комнате, пытаясь придумать, как, чёрт возьми, выбраться из угла, в который мы сами себя загнали," - рассказал сценарист Кристофер Маркус в интервью. Было сложно что-то придумать после того, что случилось в конце предыдущего фильма "Мстители: Война бесконечности". В конце концов, они решили, что лучшим вариантом будут путешествия во времени. Так и родилась эта идея, которую позже многие оценили. Во время написания сценария, кстати, создатели приглашали в студию квантовых физиков.
Во время инопланетного вторжения в фильме "Грань будущего" герои носили бронированные экзокостюмы. Режиссер Дуг Лиман поручил художникам-постановщикам сделать так, чтобы экзоскелеты выглядели как можно реалистичнее. Но в итоге они получились крайне тяжёлыми. Большинство скафандров весили около 39 кг, а дополнительное оборудование могло увеличить вес до 79,8 кг. Они были настолько тяжелыми, что во время перерывов на съёмках актёров подвешивали на цепные приспособления, чтобы они могли отдохнуть.
Создание первого "Терминатора" (1984) обошлось в 6,4 миллиона долларов. А для съёмок "Терминатора 2" (1991) бюджет только на спецэффекты обошелся в два раза дороже - 15-17 миллионов долларов. Большая часть бюджета ушла на CGI-версию робота T-1000 из жидкого металла. Сам фильм, кстати, стал одним из самых дорогих в истории. Его создание обошлось в 94-102 миллиона долларов.
Когда сценаристы создавали сюжет для "Бандитов времени", они изначально хотели, чтобы короля Агамемнона сыграл известный актер. Они знали, что идеальным кандидатом на эту роль был Шон Коннери - но не думали, что такой знаковый актёр согласится на роль в их "маленьком фильме". Однако, к их удивлению, Коннери принял предложение.
Актёр Криспин Гловер отказался повторить свою роль Джорджа Макфлая в фильме "Назад в будущее 2". Во-первых, ему предложили меньше половины того гонорара, что предложили другим актёрам его же уровня - Лии Томпсон и Томасу Уилсону. Во-вторых, ему не понравилась концовка первого фильма. Режиссер Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл придумали изобретательный способ заменить актёра. Во время съёмок они использовали слепки его лица, оставшиеся от работы над первым фильмом, и прикрепляли их заменяющему актёру - Джеффри Вайсману. Они также использовали специальные ракурсы, чтобы скрыть его лицо. За такое Гловер подал в суд на студию Universal. В итоге студия выплатила ему 760 000 долларов. А ещё - после этого случая в кинематографе ужесточили правила подобного "подражания".
Изначально сценарист фильма, Дэнни Рубин, задумал так, что действие "Дня сурка" начинается с середины - момента, когда Фил уже давно находится во временной петле. Сценарист хотел заинтриговать зрителей тем, что персонаж уже знает обо всех предстоящих событиях. Также предполагалось, что фильм будет сопровождён закадровым голосом Фила. Иным был и жанр - Рубин признавался, что не хотел делать из фильма романтическую комедию, а предполагал, что это будет комедия с элементами чёрного юмора, центральной темой которой будет одиночество. Эти пункты продюсеры решили исключить. Однако, в любом случае получился достойный фильм, который запомнился многим.
Трудно представить кого-то кроме Алекса уинтера и Киану Ривза в "Невероятных приключениях Билла и Теда". Однако актеры изначально могли играть роли друг друга. "Когда мы получили роли, я был уверен, что играю Билла," - рассказал Киану Ривз в одном интервью. Парни проходили кастинг на обе роли, но узнали о путанице только когда пришли на примерку перед съёмками. Позже пришлось переучивать слова. Но в итоге всё прошло замечательно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 25 интересных фактов о фильме "Парк юрского периода"
- 30 самых дорогих фильмов современности
- 20+ редких фото со съемок фильмов "Звёздные войны"
- 20 ляпов в фильмах, которые не все заметили
- 30 приёмов в кино, которые далеки от реальности и бесят зрителей