Популярные фильмы, которые пришлось переделать после критиков зрителей

Диснеевские мультики не раз оказывались в центре скандала на почве расизма — достаточно вспомнить «Дамбо» с его воронами. В «Фантазии» сначала чернокожий кентавр по имени Подсолнух полирует копыта белого кентавра, а потом другой черный кентавр по имени Отика раскатывает красную ковровую дорожку для Вакха. Подсолнух и Отика — сами по себе явные расистские карикатуры, а тот факт, что их изобразили как слуг белых персонажей, только подлил масла в огонь. Из-за того, что зрители раскритиковали этих персонажей, Дисней убрал их из фильма в 60-х годах, как раз в то время, когда в США набирало обороты Движение за гражданские права чернокожих.