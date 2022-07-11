Популярные фильмы, которые пришлось переделать после критиков зрителей

Зрители обладают огромным влиянием на киноиндустрию, особенно сейчас, когда могут моментально поделиться своим мнением со всем миром в соцсетях. В результате создателям голливудских блокбастеров приходится прислушиваться к возмущению публики, даже если из-за этого приходится менять уже готовый продукт. Именно это и произошло в случае фильмов из этого списка: от «Соника» с его уродливым главным героем до неожиданно кровавого диснеевского «Аладдина».
На предварительной презентации Nickelodeon в 2012 году Бэй сообщил, что в этом фильме черепахи будут родом с чужой планеты, а сам фильм будет называться просто «Ninja Turtles», а не «Teenage Mutant Ninja Turtles». Это творческого решение не понравилось поклонникам: актер Робби Рист, озвучивавший Микеланджело в предыдущих фильмах, вообще заявил, что Бэй «содомизирует» франшизу. В результате Бэй признал, что происхождение черепах все же должно быть таким, как в исходном материале, но фильм все равно ждал провал.
Изначально ягуара-оборотня Бена Даймио в ремейке должен был сыграть Эд Скрейн. Но как только возмущенные фанаты донесли до актера, что его персонаж должен быть азиатского происхождения, Скрейн отказался от роли. В итоге его заменил Дэниел Дэ Ким, но даже этого было недостаточно, чтобы спасти фильм, и «Хеллбой» провалился в прокате.
Когда зрители жестоко раскритиковали «Бэтмена против Супермена», Warner Bros. решили отказаться от своего изначально мрачного подхода к кинематографической вселенной DC, чтобы вернуть своих поклонников. Студия бросила все силы на то, чтобы переснять и отредактировать сцены из «Отряда самоубийц» Дэвида Эйера, который должен был выйти в том же году. Они решили придать фильму более комедийный и оптимистичный тон в духе «Дэдпула» и «Стражей Галактики», поэтому отдали контроль над окончательным вариантом фильма компании, которая создала сцену с «Богемской рапсодией». Результат, как мы знаем, получился так себе, поскольку «Отряд самоубийц» получил еще худшие отзывы, чем «Бэтмен против Супермена».
Диснеевские мультики не раз оказывались в центре скандала на почве расизма — достаточно вспомнить «Дамбо» с его воронами. В «Фантазии» сначала чернокожий кентавр по имени Подсолнух полирует копыта белого кентавра, а потом другой черный кентавр по имени Отика раскатывает красную ковровую дорожку для Вакха. Подсолнух и Отика — сами по себе явные расистские карикатуры, а тот факт, что их изобразили как слуг белых персонажей, только подлил масла в огонь. Из-за того, что зрители раскритиковали этих персонажей, Дисней убрал их из фильма в 60-х годах, как раз в то время, когда в США набирало обороты Движение за гражданские права чернокожих.
Изначально Ридли Скотт хотел отказаться от ксеноморфов в своей серии приквелов «Чужого», которая началась с «Прометея». Но после того, как фанаты выступили против фильма за то, что в нем практически не было культового инопланетянина, Скотт решил сосредоточиться на ксеноморфе в фильме «Чужой: Завет». Хотя это должно было привлечь зрителей, «Завет» уступил по кассовым сборам «Прометею», заработав еще меньше.
«Фантастической четверке» хронически не везет с экранизациями. Последний фильм, снятый Джошем Транком, подвергся мощной критике еще до выхода. В частности, поклонники пришли в ярость, когда узнали, что Доктора Дома в фильме назвали не Виктором фон Думом, а Виктором Домашевым. Студии пришлось переснять часть материала и сделать имя Дума таким же, как в комиксах.
Как и в случае с «Отрядом самоубийц», Warner Bros. переделала «Лигу справедливости», чтобы угодить зрителям. Когда Зак Снайдер покинул кресло режиссера после трагедии в семье, студия наняла режиссера «Мстителей» Джосса Уидона, чтобы он возглавил пересъемки и, в конечном итоге, полностью переделал фильм. Изменения включали более беззаботный тон, больше комедийных моментов, неудачную эпиляцию усов Супермена компьютерной графикой и полное избавление от отсылок к сцене из «Бэтмена против Супермена», с которой начинается война Лиги справедливости с Дарксайдом. А самая ирония в том, что возмущение зрителей в итоге привело к выпуску оригинальной версии фильма, которую снял Снайдер.
Этот фильм режиссера «Железного человека 3» Шейна Блэка подвергся критике после того, как всплыла правда о прошлом одного из актеров. Стивен Уайлдер Стригель, сыгравший в фильме небольшую роль, пытался завязать сексуальные отношения с 14-летней девочкой в 2010 году, и Блэк нанял его, зная, что тот стоит на учете за преступления сексуального характера. Узнав об этом факте, звезда фильма Оливия Манн обратилась к руководству Fox, и сцена, в которой персонаж Стригеля нападает на Манн, по понятным причинам была удалена.
Учитывая популярность Слендермена, вполне логично, что голливудская студия захотела снять о нем фильм. Вот только время было неподходящим: фильм появился спустя четыре года после того, как две девушки попытались убить подругу, чтобы принести ее в жертву Слендермену. После выхода первого трейлера многие раскритиковали создателей фильма за то, что те наживаются на такой неоднозначной фигуре. В результате из фильма удалили несколько сцен, чтобы избежать негативной реакции, но это только испортило историю.
В этом фильме Джеймс Франко и Сет Роген пытаются убить Ким Чен Ына, так что неудивительно, что он заметно обострил отношения между США и Северной Кореей. Северокорейские хакеры ответили на съемки фильма кибератакой на Sony Pictures и сливом личной информации. Хотя премьера все же состоялась, сцену смерти Ким Чен Ына отредактировали, чтобы она выглядела менее кровавой и не породила еще больше скандалов.
Хотя хит Netflix повествует о группе людей в центре апокалипсиса, вызванного сверхъестественными существами, в нем изображена реальная трагедия, что вызвало негативную реакцию со стороны зрителей. В начале фильма новостной канал показывает реальные кадры крушения поезда Lac-Mégantic, произошедшего в 2013 году. Впоследствии эту сцену отредактировали, и вместо крушения поезда показали кадры из американского сериала.
Самым запоминающимся моментом мультфильма для многих стала забавная сцена, в которой Ванилопа встречает сразу всех диснеевских принцесс. Однако зрителей возмутило то, что в первом трейлере у Тианы и Покахонтас была гораздо более светлая кожа по сравнению с оригинальными мультфильмами. В результате аниматоры изменили внешний вид этих персонажей, чтобы они больше походили на своих 2D-двойников.
«Аладдин» был одним из самых успешных диснеевских мультфильмов в 90-х, но такая популярность вызвала и множество споров. Американо-арабский антидискриминационный комитет неоднократно подавал жалобы на песню «Арабская ночь». Возмущение вызвала строчка «...где тебе отрежут ухо, если кому-то не понравится твое лицо». Оскорбительную строчку заменили, когда фильм выпустили для домашнего просмотра.
Это уже второй раз, когда в фильме Зака Снайдера пришлось что-то стереть с помощью CGI, но, к счастью, этот инцидент не связан с усами. Пилота вертолета героев должен был сыграть Крис Д'Элиа, но после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девочкам, его заменила Тига Нотаро. Все это было сделано благодаря пересъемкам и качественному цифровому монтажу.
Эта религиозная драма является одним из самых скандальных фильмов в истории, поскольку в ней много откровенных, сексуальных и жестоких сцен с участием религиозных деятелей. Самая шокирующая сцена включает обнаженных монахинь, насилующих статую Христа. Неудивительно, что этот фильм в итоге подвергся жесткой критике и, как следствие, цензуре — для американского проката из оригинальной версии вырезали примерно три минуты.
Этот фильм был настоящей иллюстрацией потворства своим желаниям, поскольку сценарист/режиссер/ведущий актер Винсент Галло включил в него сцену, в которой актриса Хлоя Севинье делает настоящий минет его персонажу. Фильм по понятным причинам подвергся резкой критике на Каннском кинофестивале, что вызвало ожесточенную вражду между Галло и критиком Роджером Эбертом. Однако критика побудила Галло перемонтировать фильм и сократить его со 119 до 93 минут.
Перед Ридли Скоттом встала непростая задача полностью убрать Кевина Спейси из фильма всего за месяц до его выхода. После того, как актера обвинили в изнасиловании и преступлениях сексуального характера, Скотт переснял все сцены со Спейси, исполнявшего роль Жана Пола Гетти. Актера заменил Кристофер Пламмер, которого впоследствии номинировали на премию Оскар за его работу, выполненную всего восемь дней.
Это, пожалуй, один из самых громких случаев с негативной реакцией поклонников за последние годы. Все мы помним, как пользователи сети ополчились на создателей фильма, когда впервые увидели жуткую внешность главного героя. В результате фильм пришлось отложить на несколько месяцев, чтобы создатели могли переделать знаменитого синего ежа, и в конце концов их труд окупился — фильм имел успех как у критиков, так и в прокате.
Адаптация «Кошек» режиссера Тома Хупера с треском провалилась задолго до выхода: пользователи сети раскритиковали неудачный CGI, породивший жутких человекоподобных кошек, еще на первом трейлере. И хотя у создателей фильма было несколько месяцев на то, чтобы доделать эффекты, результат все равно вышел плачевный. Поэтому после премьеры фильма в кинотеатрах студия выпустила еще одну версию фильма с более отполированной компьютерной графикой, но момент уже был упущен.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Достаточно не ломиться как перед концом света на премьеры. Сам уже лет 15 жду 2-3 года, пока кино пройдёт сито критики, наберутся не восторженные отзывы тех кто ломился на премьеру, а реальных зрителей. Фильм выходит в нормальном качестве в торрентах.
И тогда уже можно будет вечером, за компом и в наушниках. Когда семья расползлась спать. Вокруг не шуршат чипсами и не булькают пивом с попкорном. Не комментируют на весь зал своим идиотским чувством юмора. Заценить в общем!
Ну а из богомерзкой вселенной марвела кажется урывками на СТС только что Тора и Трансформеров видел. Мда, и это люди смотрят с упоением...