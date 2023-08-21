Учёные придумали способ делать мыло из пластмассы

Химики из Вирджинского технологического института (США) разработали инновационный способ вторичной переработки: пластиковые отходы становятся сырьём для изготовления мыла и других моющих средств.
Исследователи — Гуолян Лю и его коллеги — открыли новый метод переработки пластмасс в мыло. Метод: нагрейте длинные углеродные цепи в пластике, затем быстро охладите их.
Проблема загрязнения планеты пластиковыми отходами стоит крайне остро, и учёные пытаются найти её решение. Перерабатывать пластик в пластик невыгодно, поскольку получить можно лишь материал худшего качества. Но, оказывается, можно переработать пластик в поверхностно-активные вещества (ПАВы), необходимые для изготовления мыла и других моющих средств.
Такой вариант возможен благодаря тому, что химическая структура полиэтилена во многом схожа со структурой жирной кислоты, одного из компонентов мыла. Жирная кислота, как и полиэтилен, содержит длинные углеродные цепи, только с дополнительной группой атомов.
Гуолян Лю выяснил, что полиэтилен может быть превращён в жирные кислоты, которые затем станут компонентами мыльных растворов. По его словам, решение пришло к нему неожиданно. Он наблюдал за тем, как горит огонь в камине, и задумался о том, что при горении древесины в выделяющемся дыме содержатся мелкие частицы дерева. Полимеры распадаются на отдельные частички в виде цепочек, которые в дальнейшем становятся углекислым газом и расщепляются полностью.
Не могут ли подобные процессы происходить и с пластмассой? Ученый понял: чтобы получить такой «дым» из пластмассы (до того, как она сгорит полностью), разбить длинные полимерные цепи на короткие и превратить полиэтилен в жирные кислоты, нужна специальная печь, или реактор.
В этом реакторе внизу поддерживаются высокие температуры, чтобы можно было разорвать полимерные цепочки, а верх охлаждается, чтобы можно было остановить их дальнейшее разрушение.
На выходе получается воскообразное вещество, которое можно преобразовать в жирные кислоты. Метод хорошо работает с основными типами пластика — полиэтиленом и пропиленом. Он экономичен (нужны только тепло и пластик) и может быть экономически выгодным.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Покупаешь пироженку и спрашиваешь: "А нет ли в пирожном пластикового жира?"
Из пластмассы?