FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2018 постов • 747 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Учёные придумали способ делать мыло из пластмассы

Учёные придумали способ делать мыло из пластмассы

Автор:
21 августа 2023 14:54
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   вторичная переработка   интересно   исследование   мыло   мыло из полиэтилена   наука   переработка пластика   полиэтилен   
940
4

Химики из Вирджинского технологического института (США) разработали инновационный способ вторичной переработки: пластиковые отходы становятся сырьём для изготовления мыла и других моющих средств.


Исследователи — Гуолян Лю и его коллеги — открыли новый метод переработки пластмасс в мыло. Метод: нагрейте длинные углеродные цепи в пластике, затем быстро охладите их.


Проблема загрязнения планеты пластиковыми отходами стоит крайне остро, и учёные пытаются найти её решение. Перерабатывать пластик в пластик невыгодно, поскольку получить можно лишь материал худшего качества. Но, оказывается, можно переработать пластик в поверхностно-активные вещества (ПАВы), необходимые для изготовления мыла и других моющих средств.


Такой вариант возможен благодаря тому, что химическая структура полиэтилена во многом схожа со структурой жирной кислоты, одного из компонентов мыла. Жирная кислота, как и полиэтилен, содержит длинные углеродные цепи, только с дополнительной группой атомов.


Гуолян Лю выяснил, что полиэтилен может быть превращён в жирные кислоты, которые затем станут компонентами мыльных растворов. По его словам, решение пришло к нему неожиданно. Он наблюдал за тем, как горит огонь в камине, и задумался о том, что при горении древесины в выделяющемся дыме содержатся мелкие частицы дерева. Полимеры распадаются на отдельные частички в виде цепочек, которые в дальнейшем становятся углекислым газом и расщепляются полностью.


Не могут ли подобные процессы происходить и с пластмассой? Ученый понял: чтобы получить такой «дым» из пластмассы (до того, как она сгорит полностью), разбить длинные полимерные цепи на короткие и превратить полиэтилен в жирные кислоты, нужна специальная печь, или реактор.


В этом реакторе внизу поддерживаются высокие температуры, чтобы можно было разорвать полимерные цепочки, а верх охлаждается, чтобы можно было остановить их дальнейшее разрушение.


На выходе получается воскообразное вещество, которое можно преобразовать в жирные кислоты. Метод хорошо работает с основными типами пластика — полиэтиленом и пропиленом. Он экономичен (нужны только тепло и пластик) и может быть экономически выгодным.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Ynews   вторичная переработка   интересно   исследование   мыло   мыло из полиэтилена   наука   переработка пластика   полиэтилен   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
doker Полчаса назад
То есть гидрогенизированные жиры вскоре будут считаться деликатесом?
Покупаешь пироженку и спрашиваешь: "А нет ли в пирожном пластикового жира?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
738
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Мыло?
Из пластмассы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
krivsan Полчаса назад
ну лицо химика о многом говорит,даже не читая данный пост
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105694



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Омоновцы задержали футболистов на территории барнаульского спорткомплекса
Омоновцы задержали футболистов на территории барнаульского спорткомплекса
Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны
Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Намешалось
Намешалось
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#забавно#интересно#животные#авто аварии#картинки#подборка#Китай#Приколы
#история#СССР#автомир#кино#люди#Москва#новости#природа#Мемы#сарказм
#Юмор#автомобили#ДТП#аварии#факты#дети#Прикол#авария#потоп#Автовсячина
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Новейшая реконструкция лица фараона Тутанхамона Новейшая реконструкция лица фараона Тутанхамона Учёные считают, что осьминоги способны видеть сны Учёные считают, что осьминоги способны видеть сны Застывшие во времени: исследователи установили, как на самом деле умерли жители Помпей Застывшие во времени: исследователи установили, как на самом деле умерли жители Помпей От антарктического шельфа откололся айсберг размером с Лондон От антарктического шельфа откололся айсберг размером с Лондон Невидана зверушка: ученые создали мышей с двумя биологическими отцами Невидана зверушка: ученые создали мышей с двумя биологическими отцами

На что жалуетесь?

Вернуться