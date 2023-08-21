Учёные придумали способ делать мыло из пластмассы

Проблема загрязнения планеты пластиковыми отходами стоит крайне остро, и учёные пытаются найти её решение. Перерабатывать пластик в пластик невыгодно, поскольку получить можно лишь материал худшего качества. Но, оказывается, можно переработать пластик в поверхностно-активные вещества (ПАВы), необходимые для изготовления мыла и других моющих средств.

Такой вариант возможен благодаря тому, что химическая структура полиэтилена во многом схожа со структурой жирной кислоты, одного из компонентов мыла. Жирная кислота, как и полиэтилен, содержит длинные углеродные цепи, только с дополнительной группой атомов.