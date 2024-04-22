Стволовые клетки подняли на ноги парализованного

Лечение стволовыми клетками помогло человеку, парализованному по самую шею, встать на ноги. После тяжелой травмы он не мог ходить долгие семь лет.
Давно прошли те времена, когда люди боялись инноваций и считали любые достижения медицины «колдовством». Однако трудно не верить в волшебство — и в науку, — когда врачи и ученые делают невероятные открытия, помогающие пациентам улучшить качество жизни и даже добиться «чудесного» выздоровления. Крис Барр — один из таких счастливчиков, который благодаря науке снова может ходить после тяжелой травмы спинного мозга.
Семь лет назад жизнь Криса Барра изменилась навсегда. Занимаясь серфингом, он упал и сильно повредил спину
Семь лет назад у Криса Барра был обычный день, как и сотни других дней. Заядлый серфер ловил волны на местном пляже. Но одна из волн оказалась особенно опасной и сбросила Криса с доски. Вскоре он понял, что получил травму, и серьёзно-торжественное выражение лиц врачей подсказало ему, что эту новость будет трудно проглотить.
В больнице Крис узнал о диагнозе, изменившем его жизнь, — его парализовало от шеи вниз. Но мужчина был полон решимости бороться и верил, что однажды ему удастся вернуть контроль над своим телом. Однако даже в самых смелых мечтах он не представлял, насколько успешным будет его выздоровление и что он снова будет ходить благодаря инновационному методу лечения стволовыми клетками.
«Я и представить себе не мог, что у меня будет такое выздоровление, — поделился Крис своим восторгом. — Я могу сам себя кормить. Я могу ходить. Я могу заниматься повседневной рутиной самостоятельно».
В больнице он узнал, что его парализовало от шеи вниз и он даже находился на аппарате искусственной вентиляции легких
Крис стал первым пациентом в исследовании клиники Майо. Оно заключалось в сборе стволовых клеток из его собственного жира в желудке и увеличении их количества в лаборатории до 100 миллионов клеток. После этого клетки были введены в поясничный отдел позвоночника Криса. Лечение продолжалось более пяти лет, в течение которых Крис заметил значительное улучшение качества своей жизни, обретая всё большую независимость с каждой инъекцией.
История выздоровления мистера Барра была опубликована в журнале Nature Communications в рамках исследования влияния стволовых клеток на травмы спинного мозга. В исследовании утверждается, что из десяти пациентов, участвовавших в испытании, у семи наблюдался положительный эффект в восстановлении после травм. По словам пациентов, они отметили увеличение силы двигательных групп мышц и усиление чувствительности к уколам и легким прикосновениям. Каждый пациент поднялся как минимум на один уровень по шкале нарушений Американской ассоциации спинальной травмы (ASIA). Эта шкала состоит из пяти уровней, отражающих способность пациента функционировать. У трех других пациентов, к сожалению, улучшений не было, но и хуже им не стало.
«Эти результаты дают нам надежду на будущее», — сказал доктор Мохамад Байдон, нейрохирург и ведущий автор исследования. Доктор, который является директором фонда Кристофера Рива, посвятил всю свою жизнь лечению травм спинного мозга и очень надеется на будущее этого испытания.
К счастью, Крис смог принять участие в исследовании, в рамках которого проводится лечение стволовыми клетками
Стволовые клетки были взяты из желудка пациента, затем их число было значительно увеличено, после чего их ввели в поясничный отдел позвоночника
Возраст участников варьировался от 18 до 65 лет, у всех были травмы позвоночника — либо шеи, либо спины. У всех взяли стволовые клетки из желудка. Пациент 1, Крис, пережил самое удивительное восстановление из всех.
В начале исследования Крис находился на аппарате искусственной вентиляции легких и был полностью обездвижен. По мере продвижения исследования он начал пользоваться ремнями безопасности, а затем даже начал делать несколько шагов самостоятельно. Помимо лечения стволовыми клетками, Крис упорно занимался со своим физиотерапевтом.
«Мы ждали, мы не вмешивались сразу, как это делают многие исследования в этой области, — отметил доктор. — Самое раннее лечение мы проводили через семь месяцев после травмы, а самое позднее — через 22 месяца». Исследователи хотели дать организму время на самостоятельное восстановление.
Из десяти участников исследования у семи были отмечены улучшения, однако ни одно из них не было столь значительным, как у Криса
Ведущий автор исследования доктор Байдон надеется, что это исследование поможет людям больше узнать о поведении стволовых клеток
То, что раньше казалось чудом, теперь стало возможным благодаря упорной работе врачей и исследователей
Несмотря на невероятные результаты, до одобрения нового метода лечения еще далеко, поскольку необходимо провести дополнительные исследования, чтобы врачи смогли понять, как работают стволовые клетки. Для нас это может показаться волшебством или чудом, но для врачей это долгие годы проб и ошибок в надежде, что при жизни они смогут помочь тем, кто в этом нуждается.
«Пациенты всегда в поиске лекарства. Сегодня мы еще не достигли этого, но мы должны продолжать исследования, чтобы достичь цели, — размышляет доктор Байдон. — В настоящее время проводится вторая часть исследования с участием большего числа пациентов, что дает надежду тем, кто слышал ужасные слова: "Вы больше никогда не будете ходить". Надеюсь, что через несколько лет эти люди снова сделают свои первые шаги».
Что касается Криса, то он очень рад, что ему удалось принять участие в этом новаторском исследовании. Возможно, он больше никогда не будет заниматься серфингом, но, по крайней мере, он сможет совершать все более длительные прогулки без посторонней помощи.
«Я просто в восторге от того, что есть люди, которые предпринимают смелые шаги, чтобы попытаться провести исследование и вылечить это заболевание. Это была дикая поездка, и она еще не закончена», — говорит он.
А что вы думаете? Терапия стволовыми клетками — это будущее, или это похоже на научную фантастику?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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p. s. Кстати, данные врачи не дают никаких гарантий и полностью снимают с себя ответственность, вы подписываете договор об участии в эксперементе за ваш счёт.