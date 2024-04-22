Стволовые клетки подняли на ноги парализованного

Семь лет назад у Криса Барра был обычный день, как и сотни других дней. Заядлый серфер ловил волны на местном пляже. Но одна из волн оказалась особенно опасной и сбросила Криса с доски. Вскоре он понял, что получил травму, и серьёзно-торжественное выражение лиц врачей подсказало ему, что эту новость будет трудно проглотить.

В больнице Крис узнал о диагнозе, изменившем его жизнь, — его парализовало от шеи вниз. Но мужчина был полон решимости бороться и верил, что однажды ему удастся вернуть контроль над своим телом. Однако даже в самых смелых мечтах он не представлял, насколько успешным будет его выздоровление и что он снова будет ходить благодаря инновационному методу лечения стволовыми клетками.

«Я и представить себе не мог, что у меня будет такое выздоровление, — поделился Крис своим восторгом. — Я могу сам себя кормить. Я могу ходить. Я могу заниматься повседневной рутиной самостоятельно».