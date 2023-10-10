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Учёные нашли древнюю тектоническую мегаплиту, которая когда-то занимала четверть Тихого океана

Учёные нашли древнюю тектоническую мегаплиту, которая когда-то занимала четверть Тихого океана

Автор:
10 октября 2023 16:40
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   геология   интересно   наука   новое исследование   открытие   познавательно   тектоника   тектоническая плита   
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Геологи из Утрехтского университета (Нидерланды) обнаружили остатки древней тектонической мегаплиты, существовавшей на Земле около 160 миллионов лет назад и занимавшей площадь в 38,8 миллиона квадратных километров. Открытие было сделано в ходе исследования самого сложного региона тектонических плит Земли — территории вокруг Филиппин.


Мегаплита, которую назвали Понтийской плитой, или Понтом, когда-та занимала примерно четверть современного Тихого океана. Она существовала 160 миллионов лет назад и даже 20 миллионов лет назад, но к тому моменту её размеры сильно уменьшились. Плита постепенно погружалась в мантию Земли, затягиваясь посредством гравитации под соседнюю плиту. Этот геологический процесс называет субдукцией.


Исследователи — кандидат наук в области тектоники плит Сюзанна Ван де Лагемаат и ее коллеги из Утрехтского университета — использовали компьютерное моделирование и изучили океанические породы в районе Филиппин, называемые «реликвиями Понта», чтобы идентифицировать плиту и реконструировать ее движение.



«Есть много плит, которые когда-то находились на поверхности Земли и больше не существуют», — говорит Сюзанна Ван де Лагемаат. — В моей модели, которая восходит к 160 миллионам лет назад, Понт существует еще в то время, но вполне может быть и старше. Окончательно он исчез около 20 миллионов лет назад, поэтому находился на поверхности Земли как минимум 140 миллионов лет, но, скорее всего, дольше».




Сегодня литосфера Земли – ее скалистая внешняя оболочка – состоит из примерно 15 тектонических плит, каждая из которых отличается формой и размером. Вдоль границ тектонических плит, где происходит их взаимное трение, обнаруживается мощная сейсмическая активность, приводящая к землетрясениям.


Однако миллионы лет назад наблюдались другие геологические процессы — например, субдукция, при которой один край литосферной плиты опускается ниже края другой плиты, и со временем вся плита может погрузиться в мантию Земли. От нее останутся лишь небольшие следы, фрагменты горных пород, по которым её можно идентифицировать. Именно по таким следам — «реликвиям» — и был найден Понт.


Этот регион почти полностью состоит из океанической коры, однако некоторые её части возвышаются над уровнем моря и содержат породы самого разного возраста.


Ученые собрали геологические данные и с помощью компьютерного моделирования реконструировали движение нынешних плит. Результаты показали наличие обширной территории, потенциально освобожденной из-за субдукции тектонической мегаплиты.


Самая важная часть головоломки, по словам исследователей, была обнаружена на севере Борнее. Речь идёт об океанических скалах из базальта. С помощью современных методов ученые определили, что базальт с Борнео — это «реликвии Понта», оставшиеся после субдукции этой части плиты около 85 миллионов лет назад. Причем сам базальт сформировался 135 миллионов лет назад.


«Базальт сохраняет информацию о магнитном поле, которое присутствовало во время формирования породы, — говорит Сюзанна Ван де Лагемаат. — Благодаря этому мы можем узнать, на какой широте порода образовалась 135 миллионов лет назад. Когда мы моделируем движение куска базальта в период между 85 млн и 135 млн лет назад, то получаем информацию о движении всей плиты. Это движение не соответствует движению ранее известных плит в тот же интервал времени. Поэтому мы делаем вывод о том, что имеем дело с некой доселе неизученной плитой».


По словам исследователей, скалистые «реликвии Понта» расположены не только на севере Борнео, но и на Палаване, острове на западе Филиппин, и в Южно-Китайском море.


Отметим, что специалисты Утрехтского университета предсказали существование Понта более 10 лет назад, основываясь на фрагментах старых тектонических плит, найденных глубоко в мантии Земли, но теперь эта гипотеза подкрепилась доказательствами.


Исследование было опубликовано в журнале Gondwana Research.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   геология   интересно   наука   новое исследование   открытие   познавательно   тектоника   тектоническая плита   
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3  комментария
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30k
Aqueronte 56 минут назад
Интересно
Но зачем столь сложно и узкоспециальное исследование здесь? Просто информация, с которой нечего делать.
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16k
a_komolow 19 минут назад
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