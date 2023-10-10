Учёные нашли древнюю тектоническую мегаплиту, которая когда-то занимала четверть Тихого океана

Этот регион почти полностью состоит из океанической коры, однако некоторые её части возвышаются над уровнем моря и содержат породы самого разного возраста.

Ученые собрали геологические данные и с помощью компьютерного моделирования реконструировали движение нынешних плит. Результаты показали наличие обширной территории, потенциально освобожденной из-за субдукции тектонической мегаплиты.

Самая важная часть головоломки, по словам исследователей, была обнаружена на севере Борнее. Речь идёт об океанических скалах из базальта. С помощью современных методов ученые определили, что базальт с Борнео — это «реликвии Понта», оставшиеся после субдукции этой части плиты около 85 миллионов лет назад. Причем сам базальт сформировался 135 миллионов лет назад.

«Базальт сохраняет информацию о магнитном поле, которое присутствовало во время формирования породы, — говорит Сюзанна Ван де Лагемаат. — Благодаря этому мы можем узнать, на какой широте порода образовалась 135 миллионов лет назад. Когда мы моделируем движение куска базальта в период между 85 млн и 135 млн лет назад, то получаем информацию о движении всей плиты. Это движение не соответствует движению ранее известных плит в тот же интервал времени. Поэтому мы делаем вывод о том, что имеем дело с некой доселе неизученной плитой».

По словам исследователей, скалистые «реликвии Понта» расположены не только на севере Борнео, но и на Палаване, острове на западе Филиппин, и в Южно-Китайском море.

Отметим, что специалисты Утрехтского университета предсказали существование Понта более 10 лет назад, основываясь на фрагментах старых тектонических плит, найденных глубоко в мантии Земли, но теперь эта гипотеза подкрепилась доказательствами.

Исследование было опубликовано в журнале Gondwana Research.