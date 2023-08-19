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Франция решила отказаться от своих виноделен в Бордо

Франция решила отказаться от своих виноделен в Бордо

Автор:
19 августа 2023 08:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бордо   вина   виноградники   вырубка   сухой закон.   франция   
2030
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Короче, во всем виновато глобальное потепление и все остальное человечество, которое подло решило снизить потребление французских вин.

Началось все с того, что во время пандемии главные экспортеры французских вин Китай и США стали просто меньше покупать бухлишка во Франции. Пандемия закончилась, а объем экспорта нарастить так и не удалось. Бонусом подняли пошлины на вино, а внутри страны цены на красное вино из Бордо упали на 21 процент по сравнению со средней ценой за предыдущие пять лет.


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Так, еще и местная молодежь стала отдавать предпочтение коктельчикам, пивку и сидору, окончательно закрепив за некогда популярным напитком статус - для стариков. В то время как бутылки Бордо высокого класса, такие как гран крю, по-прежнему легко находят покупателей, спрос на молодые вина падает.


Плюс на регион после нескольких сильнейших заморозков 2021 года снизошла жара. Изменение климата сказалось на состоянии почвы. Лозы стали меньше плодоносить и чаще болеть, а поддерживать их на прежнем уровне стало ну очень дорого. Вот так виноградники из некогда процветающего бизнеса стали просто убыточными.


Французское правительство придумало грандиозный план, как помочь владельцам элитных виноделен в Бордо. Виноделам предложили просто уничтожить свои хозяйства, за каждый вырубленный гектар виноградника будут выплачивать до 6 000 евро.


Не то чтобы виноделы были рады такому предложению, но деваться особо некуда. Землю предлагают перепрофилировать под другие виды деятельности. В департаменте Жиронда на юго-западе Франции, где производится культовое бордосское вино, уже подано почти 1000 предварительных заявок на участие в программе.


Вино, которое продать не удастся, будет переработано в технический спирт для парфюмерии или дезинфицирующих средств для рук.








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Метки: бордо   вина   виноградники   вырубка   сухой закон.   франция   
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18  комментариев
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50k
turyst Час назад
У них там что, Горбачев реинкарнировал?

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1k
КАКАнгел 16 минут назад
ну да есть проблема что вино из южной америки не уступает по качеству но при этом качество и характеристики стабильны из года в год . Вино Тетушка Гомис 2011 не отличается от 2012, 2016 и точно такое-же как вино Старины Педро Радриго Санчиса 2020. а цена мизерная .Вот французы и приуныли со своими шато Божоле 2016 отличающимся как ослиная моча от пива с шато Божоле 2015 и 2017. А потом вина Франции сильно переоценены и слишком много понтов.
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167
Alex Wist 18 минут назад
Ну наконец то вылезла "невидимая" рука рынка, а то думал помру и не увижу...
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1k
Олег Квирулянт 19 минут назад
С переходом на кузнечиков и прочую дичь вино им совсем некстати.
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3k
poбт Полчаса назад
внезапно оказалось что французское "минассали" ничем кроме цены не отличается от других

а нет, сори, это все короновирус, потепление и Путин виноват
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8k
Крайняя плоть Суслова Полчаса назад
Вот, отличное вино ! Я дня три запором мучился , НО потом мне попался это шедевр ! Дно отлетело минуты через 4, настигла мгновенная рвота за которой перестал видеть левый глаз ! Тем кто желает полной и быстрой очистки организма , лучше не найти !
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4k
Евгений 37 минут назад
Я тут не причем. Я вино вообще не пью, тем более лягушатниковое
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52k
stabskapitan 41 минуту назад
предпочтение коктельчикам, пивку и сидору
----------------------------------
Кто такой Сидор???
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1k
Николай Час назад
Да и ладно. Французское нормальное стоит от полторашки минимум... А есть куча чилийского и аргентинского, например, по 700-900 которое без всякого глобального потепления отлично пьется.
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6k
hhwost Час назад
бывает, чо.
мы вот тоже осетровую икру профукали.
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6k
livaneth 2 часа назад
Примерно так же Михаил Сергеевич в рамках антиалкогольной компании вырубил виноградники в Армении и Грузии. Отличие в том, что в СССР уничтожили всё под чистую а Французские виноградари сейчас под программу добьют то, что и так было полумертвое: больные, засохшие, старые и выродившиеся. А самые лучшие виноградники сохранят. Оборудование сохранят. И профессиональных работников сохранят. И, кстати репутацию торговой марки еще и поднимут, когда под ней шмурдяк продавать перестанут.
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
Не особый ценитель и любитель вин, но сколько ни доводилось пробовать, французские вина, самые невкусные.
Если уж брать зарубеж, то Чили, Южная Африка, Италия.
А так вообще наши весьма не плохи
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