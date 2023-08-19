Франция решила отказаться от своих виноделен в Бордо

Не то чтобы виноделы были рады такому предложению, но деваться особо некуда. Землю предлагают перепрофилировать под другие виды деятельности. В департаменте Жиронда на юго-западе Франции, где производится культовое бордосское вино, уже подано почти 1000 предварительных заявок на участие в программе.

Вино, которое продать не удастся, будет переработано в технический спирт для парфюмерии или дезинфицирующих средств для рук.