Франция решила отказаться от своих виноделен в Бордо

Короче, во всем виновато глобальное потепление и все остальное человечество, которое подло решило снизить потребление французских вин.
Началось все с того, что во время пандемии главные экспортеры французских вин Китай и США стали просто меньше покупать бухлишка во Франции. Пандемия закончилась, а объем экспорта нарастить так и не удалось. Бонусом подняли пошлины на вино, а внутри страны цены на красное вино из Бордо упали на 21 процент по сравнению со средней ценой за предыдущие пять лет.
Так, еще и местная молодежь стала отдавать предпочтение коктельчикам, пивку и сидору, окончательно закрепив за некогда популярным напитком статус - для стариков. В то время как бутылки Бордо высокого класса, такие как гран крю, по-прежнему легко находят покупателей, спрос на молодые вина падает.
Плюс на регион после нескольких сильнейших заморозков 2021 года снизошла жара. Изменение климата сказалось на состоянии почвы. Лозы стали меньше плодоносить и чаще болеть, а поддерживать их на прежнем уровне стало ну очень дорого. Вот так виноградники из некогда процветающего бизнеса стали просто убыточными.
Французское правительство придумало грандиозный план, как помочь владельцам элитных виноделен в Бордо. Виноделам предложили просто уничтожить свои хозяйства, за каждый вырубленный гектар виноградника будут выплачивать до 6 000 евро.
Не то чтобы виноделы были рады такому предложению, но деваться особо некуда. Землю предлагают перепрофилировать под другие виды деятельности. В департаменте Жиронда на юго-западе Франции, где производится культовое бордосское вино, уже подано почти 1000 предварительных заявок на участие в программе.
Вино, которое продать не удастся, будет переработано в технический спирт для парфюмерии или дезинфицирующих средств для рук.
Источник:
- Как французские пастухи использовали ходули
- В резиденцию Макрона прислали письмо с отрезанным пальцем
- Что такое "флёр"?
- Во Франции нашли способ борьбы с глобальным потеплением в городских условиях
- Камеру убери: осьминог атаковал приставучего дайвера
а нет, сори, это все короновирус, потепление и Путин виноват
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Кто такой Сидор???
мы вот тоже осетровую икру профукали.
Если уж брать зарубеж, то Чили, Южная Африка, Италия.
А так вообще наши весьма не плохи