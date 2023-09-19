FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6924 поста • 3073 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Экоактивизм и отвага: во Франции защитники природы провели акцию, после которой в реке погибла рыба

Экоактивизм и отвага: во Франции защитники природы провели акцию, после которой в реке погибла рыба

Автор:
19 сентября 2023 09:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кольмар   актция   гибель рыбы   краситель   река   франция   экоативизм   эковандалы   
1931
6

Экоактивисты, как и дураки, богатеют думками. Тот случай, когда хотели как лучше, а получилось как всегда.


Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам захоронения токсичных отходов на территории бывшей шахты Стокаминекс в Виттельсхайме (Верхний Рейн, Германия)., активисты из группы Extinction Rebellion провели акцию во французском городе Кольмар. Эковандалы залили в водоёмы зелёный краситель.


×
×

Вода сразу же приобрела неестественную окраску.


А после в каналах и реках стала умирать рыба. Об этом вопиющем случае сообщил мэр города Кальмар


Экоактивисты недоумевают, ведь они использовали флуоресцеин (уранин), который, по их уверениям, "совершенно безвреден для живых существ (человека, растений, животных)".


Мэр Кольмара Эрик Штрауман не решил, будет ли подавать жалобу на действия экогруппы. Чиновник хочет подождать развития ситуации. Хотя с точки зрения экологов, вред, нанёсенный активистами водной среде Кольмара, огромен. Даже спустя 48 часов вода не очистилась и остаётся ярко-зелёной, а количество мёртвой рыбы в реке Лош лишь растёт. К тому же, если гибнут довольно большие водные обитатели, то что говорить о микроорганизмах? А ведь их гибель имеет огромное последствие для всей экосистемы.


Между тем, активист, который вылил краситель в воду, был задержан, однако не арестован, а лишь оштрафован. А неплохо быть эковандалом в Европе, не так ли?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Кольмар   актция   гибель рыбы   краситель   река   франция   экоативизм   эковандалы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Гомерчик 59 минут назад
Надо их самих туда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Pill Минуту назад
Принудительное лечение в помощь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Цыц тут у меня 3 минуты назад
То есть, им стало завидно, то немцы травят рыбу на правом берегу Рейна и они решили травануть ее во Франции на левом берегу. Мьсе знают толк в извр... в мазохизме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Алексей Теуш 4 минуты назад
В Европе хорошо быть не эковандалом, а д.о.л.б.о.ё.б.о.м!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Aleksandr 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−24
Петров 50 минут назад
Ну да, а Норникель за разлив топлива заплатил?
Арестовали кого нить или хотя бы оштрафовали?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Андрей Федоров Петров Полчаса назад
Вы кажется путаете аварию и умышленное отравление водоёма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kca-opa Час назад
Голавлика жалко, лучше-б на удочку попался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor Час назад
Утопить дебилов в этой зелёнке!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
insaider Час назад
Лучше бы себя отравили и этого черта косоглазого!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

187472



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Военные США потеряли истребитель стоимостью в 100 миллионов долларов и попросили местных жителей помочь его найти
Военные США потеряли истребитель стоимостью в 100 миллионов долларов и попросили...
Княгиня "Ничего не знаю"
Княгиня "Ничего не знаю"
Набирающие популярность в сообществах
Кулачные бойцы на Москва-реке в СССР
Кулачные бойцы на Москва-реке в СССР
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куриные грудки в морозилке

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#аварии#интересно#подборка#СССР#Россия#сарказм#знаменитости
#автомобили#машина#животные#ДТП#люди#интересное#США#дети#улыбнуло#Китай
#Юмор#Прикол#история#авто аварии#забавно#позитив#Автовсячина#истории#кошка#кошки
5 открытий, позволяющих вылечить, казалось бы, неизлечимые болезни 5 открытий, позволяющих вылечить, казалось бы, неизлечимые болезни Заразные комары заполонили Париж Заразные комары заполонили Париж В маленьком французском городке нанесли запутанную разметку, чтобы водители не превышали скорость В маленьком французском городке нанесли запутанную разметку, чтобы водители не превышали скорость Французского политика обвинили в злоупотреблении фотошопом Французского политика обвинили в злоупотреблении фотошопом Четвероногий рыцарь и исход странного, но справедливого поединка Четвероногий рыцарь и исход странного, но справедливого поединка Франция решила отказаться от своих виноделен в Бордо Франция решила отказаться от своих виноделен в Бордо

На что жалуетесь?

Вернуться