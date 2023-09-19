Экоактивизм и отвага: во Франции защитники природы провели акцию, после которой в реке погибла рыба

Экоактивисты недоумевают, ведь они использовали флуоресцеин (уранин), который, по их уверениям, "совершенно безвреден для живых существ (человека, растений, животных)".

Мэр Кольмара Эрик Штрауман не решил, будет ли подавать жалобу на действия экогруппы. Чиновник хочет подождать развития ситуации. Хотя с точки зрения экологов, вред, нанёсенный активистами водной среде Кольмара, огромен. Даже спустя 48 часов вода не очистилась и остаётся ярко-зелёной, а количество мёртвой рыбы в реке Лош лишь растёт. К тому же, если гибнут довольно большие водные обитатели, то что говорить о микроорганизмах? А ведь их гибель имеет огромное последствие для всей экосистемы.

Между тем, активист, который вылил краситель в воду, был задержан, однако не арестован, а лишь оштрафован. А неплохо быть эковандалом в Европе, не так ли?