Экоактивизм и отвага: во Франции защитники природы провели акцию, после которой в реке погибла рыба

Экоактивисты, как и дураки, богатеют думками. Тот случай, когда хотели как лучше, а получилось как всегда.
Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам захоронения токсичных отходов на территории бывшей шахты Стокаминекс в Виттельсхайме (Верхний Рейн, Германия)., активисты из группы Extinction Rebellion провели акцию во французском городе Кольмар. Эковандалы залили в водоёмы зелёный краситель.
Вода сразу же приобрела неестественную окраску.
А после в каналах и реках стала умирать рыба. Об этом вопиющем случае сообщил мэр города Кальмар
Экоактивисты недоумевают, ведь они использовали флуоресцеин (уранин), который, по их уверениям, "совершенно безвреден для живых существ (человека, растений, животных)".
Мэр Кольмара Эрик Штрауман не решил, будет ли подавать жалобу на действия экогруппы. Чиновник хочет подождать развития ситуации. Хотя с точки зрения экологов, вред, нанёсенный активистами водной среде Кольмара, огромен. Даже спустя 48 часов вода не очистилась и остаётся ярко-зелёной, а количество мёртвой рыбы в реке Лош лишь растёт. К тому же, если гибнут довольно большие водные обитатели, то что говорить о микроорганизмах? А ведь их гибель имеет огромное последствие для всей экосистемы.
Между тем, активист, который вылил краситель в воду, был задержан, однако не арестован, а лишь оштрафован. А неплохо быть эковандалом в Европе, не так ли?
Источник:
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Арестовали кого нить или хотя бы оштрафовали?)