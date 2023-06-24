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Во Франции нашли способ борьбы с глобальным потеплением в городских условиях

Во Франции нашли способ борьбы с глобальным потеплением в городских условиях

Автор:
24 июня 2023 08:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: алюминий   бордо   деревья   природа   франция   экология   
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На первый взгляд идея мэра французского города Бордо звучит вполне себе здраво, если бы не одно но.

 

Мэр Бордо и по совместительству член партии «Европа Экология Зелёные» Пьер Юрмик решил, что нашёл решение проблемы, как понизить температуру в городе из-за потенциального глобального потепления. Вкратце идея такая - тень даёт прохладу, деревья создают тень, значит нужна роща. Но на этом здравая мысль завершилась. Роща должна быть не абы какая, а из... металла.


 

Серьёзно. Целая роща деревьев из стали и алюминия, в городе в жару обязательно подарит прохладу людям. Все вспомнили как прохладен металл на открытом солнечном месте? Молодцы.

 

«Это заказ частного фонда, созданного Государственным учреждением евроатлантического планирования, чтобы предложить жителям навес в месте, где было невозможно посадить деревья. Своего рода микролес, но весь из стали и алюминия. Государственное учреждение по благоустройству и частный фонд Crea'Atlantique представили это монументальное произведение искусства в новом районе Дешам-Бельведер»


 

14 железных деревьев высотой пять метров создают узорную тень общей площадью 400 м2 на парковке, которую теперь обозвали арт-пространством. Форма "кроны" выбрана не случайно, она полностью повторяет карту города.



Район только застраивается, к концу 2025 года в этой части города будет проживать 3500 человек и вот им-то и предстоит выяснить, прав был мэр-эколог или нет.

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Метки: алюминий   бордо   деревья   природа   франция   экология   
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2  комментария
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
в ес чёто многие шишки с головой не дружат в плане отрыва от реальности.
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8k
ишты Полчаса назад
- А вдруг железные деревья не решат проблему глобального потепления?
- А для чего же они тогда нужны, Шура?!
- Да, теперь мне все ясно!
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