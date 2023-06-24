Во Франции нашли способ борьбы с глобальным потеплением в городских условиях

Серьёзно. Целая роща деревьев из стали и алюминия, в городе в жару обязательно подарит прохладу людям. Все вспомнили как прохладен металл на открытом солнечном месте? Молодцы.

«Это заказ частного фонда, созданного Государственным учреждением евроатлантического планирования, чтобы предложить жителям навес в месте, где было невозможно посадить деревья. Своего рода микролес, но весь из стали и алюминия. Государственное учреждение по благоустройству и частный фонд Crea'Atlantique представили это монументальное произведение искусства в новом районе Дешам-Бельведер»